Según el calendario romano los idus eran jornadas de buenos augurios que tenían lugar los días 14 y 15 de marzo, mayo, julio y octubre. Mismo día, 14 de marzo, Pedro Sánchez decretó el estado de alarma a nivel nacional debido a la pandemia por la covid-19 y Luis Fernandez Olaverri comenzó a escribir su libro. Con De los idus de marzo.Elogio a Covid-19 este pamplonés de 72 años relata su cruda experiencia y posterior recuperación provocadas por el virus. Tras una semana hospitalizado y más de un mes confinado en su casa en total soledad, Fernández Olaverri cuenta sus vivencias, muchas de ellas alucinaciones nocturnas, vividas durante esa temporada.

“Comencé a escribir en marzo, cuando mi médico, tras pasar unos días con fiebre, me recomendó el aislamiento en casa. En los textos explicaba cómo me sentía y los síntomas que tenía. Todo esto sin ninguna finalidad”. Tras su primera noche de ingreso por fiebre y neumonía en el Hospital de Navarra a principios de abril, Luis Fernández Olaverri sintió la obligación y tomó la determinación de escribir lo que estaba viviendo: “Después de la primera noche en el hospital empecé a escribir todos los sueños que tenía con mi amigo, covid-19. Apuntaba todo en un cuaderno viejo”, explica.

El libro, al que se ha dedicado durante más de 12 horas diarias los 27 días que duró su escritura, “solo tenía tiempo para desayunar y comer. Lejos de distracciones como el Whatsapp, estaba inmerso en mi historia”; está dividido en dos formatos: un diario personal y real en el que día a día cuenta su estado anímico y físico y en el que se intercalan versos en forma de décimas que explican la situación que se vivía a nivel nacional; y una novela ficticia en la que cuenta los sueños que tenía cada noche. “Por la noche me subía la fiebre y tenía alucinaciones. Cada velada era una juerga con mi amigo covid-19”. Y aunque explica que su principal finalidad era contar su experiencia en primera persona, admite que: “Todo mi libro está lleno de realismo cruel y sarcástico mezclado con el humor. Es también una crítica a la sociedad que hemos construido y destruido entre todos, un grito de socorro”.

“Una noche, cuando estaba cenando, se me presentó y nos hicimos amigos. Desde entonces observé que él quería que le hablase del planeta Tierra y le explicara cómo vivimos”. Aunque comprende que es complicado entender el por qué de ese término, así define él al virus que lo enfermó: un amigo. “He conseguido hacerme su amigo y compartir muchos de sus puntos de vista a la hora de ver la vida. Yo quería emborracharlo para saber el por qué había venido a la tierra. Al final del libro se revela su finalidad, sus intenciones y cuánto tiempo va a quedarse aquí. Eso es algo que no sabe nadie, sólo los que llegan al final de mi libro”, relata. Y admite, “Cuando estaba muy enfermo llegué a entender su punto de vista y a pensar que el virus había llegado al mundo como un castigo a la sociedad actual. Creo que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial en forma de pandemia”.





ALUSIONES VINÍCOLAS

Olaverri, que ha sido dueño de la Vinoteca de Pamplona y presidente durante 15 años de la Cofradía del Vino de Navarra, ha querido lanzar un guiño a su pasado y añadir esta bebida a la historia: “Yo nunca había escrito nada, como mucho textos simples y cartas al director. No me atrevía a pesar de que amigos míos me dicen que lo hago muy bien. Me he dedicado toda la vida al mundo del vino e incluso me he cultivado mucho en la mitología griega y romana, mitologías directamente relacionadas. Creí que mis conocimientos sobre el mundo del vino se podían relacionar muy bien con la historia, por eso he añadido al libro un aditivo vinícola. Esta bebida tiene una importancia vital en el transcurso de los acontecimientos. El vino entre otras virtudes desata la lengua y descubre secretos”, explica. Y añade que además del vino quería que su ciudad tuviera una gran importancia en la historia, por eso San Lorenzo, la Taconera, el Edificio Singular, el Parque de Antoniutti… Son algunas de las ubicaciones dónde tienen lugar los viajes ficticios del autor. “Pamplona es como un pueblo, nos conocemos todos y los lugares que aparecen en mi libro son también conocidos por los pamploneses. Me hace mucha ilusión que estos se vean reflejados en el libro”, explica Fernández Olaverri.

Ahora que está totalmente recuperado admite que, aunque pasó momentos duros se vio: “solo y con un problema grande de salud y pensé que, por si no salía adelante, quería dejar constancia de mi experiencia”; el proceso, ha merecido la pena: “Ha sido largo. Yo mismo busqué al editor, a los correctores, al diseñador, la imprenta, me ocupé de los trámites legales…Por eso digo que es como si hubiese tenido un nieto a mis 72 años. Me ha hecho mucha ilusión. Cuando tuve por primera vez el libro en mis manos me emocioné, empezaron a brotar las lágrimas y me eché a llorar. Había supuesto un esfuerzo para mí”, explica orgulloso. Aunque en un principio iba a ser un regalo para sus amigos, “disfruté tanto durante mi estancia en el hospital, el confinamiento y la cuarenta escribiendo el libro solo en mi casa que decidí imprimir copias para dárselas a mis amigos del Club de Vino”; a los equipos de las librerías Katakrak (Pamplona) y de Martxueta (Irurzun) les gustó tanto la idea y su punto de vista que han decidido venderlo.