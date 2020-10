Lorenart regresa con una exposición de cien obras de arte contemporáneo

Actualizada 19/10/2020 a las 06:00

Un recorrido por algunos de los grandes pintores y escultores de los últimos 150 años, con especial incidencia en el arte contemporáneo. Esta es la propuesta de la galería madrileña Lorenart que regresa a Pamplona por cuarto año consecutivo con una exposición en la que no faltarán nombres como Sorolla, Picasso, Darío de Regoyos, Joan Miró, Menchu Gal o José Guerrero. La muestra, que se celebrará del 22 al 26 de octubre en el hotel Tres Reyes, estará compuesta por un centenar de obras, de las que sesenta se podrán ver por primera vez en la capital navarra ya que no se han expuesto en ediciones anteriores. Aunque la pintura protagonizará gran parte de la exposición, la escultura también estará presente de la mano de Eduardo Chillida y Jorge Oteiza.

Con más de treinta años en el mercado español del arte, la galería está centrada desde sus inicios en la pintura y escultura de los siglos XIX y XX, tanto en las obras figurativas como en las expresionistas e impresionistas. Y para cada una de las exposiciones que organizan tanto en Pamplona como en otras ciudades españolas, realiza una selección de sus fondos que proceden del mercado secundario, es decir, son obras que la galería va comprando a particulares o empresas que, en un momento dado, necesitan vender para ganar liquidez. Así lo explica Ernesto Gutiérrez, director comercial de Lorenart, que define la muestra como ecléctica y variada, no sólo por el número de artistas, sino por la variedad de estilos, épocas y precios que ofrece. “Se trata de llegar a todo tipo de públicos, de mostrar el arte y que la gente lo disfrute. Este año, dentro de la gama de nombres que presentamos, nos hemos centrado mucho en la pintura contemporánea. Se debe al público, pues se está decantando por esta tendencia, prefiere piezas más actuales”.

A lo largo de cinco días, los aficionados al arte podrán disfrutar de los grandes nombres de la pintura española. La relación de artistas seleccionados es amplia, pues el centenar de obras de la muestra corresponden a 35 artistas diferentes, como Joaquín Sorolla, Pablo Picasso, Darío de Regoyos, Manolo Valdés, Francisco Bores, Aurelio Arteta, José Guerrero, Joan Miró, Luis Feito, Menchu Gal, Carmen Laffón, Benjamín Palencia, Fernando Zobel, José Arrue, Pablo Salinas, Joaquín Mir, Óscar Domínguez, Jorge Oteiza o Eduardo Chillida, entre otros. “Hay de todo, pero lo más actual interesa mucho. A la gente le encanta Oteiza, pero también Menchu Gal que la ven más de su generación. Ahora mismo es la única pintora española que sigue subiendo cada año los precios en las subastas por la gran aceptación que tiene su obra”, comenta Gutiérrez.

DISTINTOS PÚBLICOS

Conocedor de cada una de las pinturas y esculturas de la muestra, Ernesto Gutiérrez comenta que todas las obras tienen el valor que le quiera otorgar el público, aunque el galerista destaca una de ellas por encima del resto. Se trata de un Sorolla valorado en dos millones de euros que convivirá en la exposición con otras piezas importantes como una serie de dibujos de Pablo Picasso. Y junto a las obras más caras, la muestra también ofrecerá otra cara más accesible a todo tipo de público, como son unas acuarelas y dibujos de Benjamín Palencia cuyos precios oscilan entre los 300 y 400 euros. “Hay piezas muy caras, pero también hay obras baratas. Lo importante en estos momentos no es hacer una valoración económica, que no va a ser buena. No venderemos , pero el valor es que la gente nos visite y disfrute del arte”.

El responsable de la galería madrileña indica que, a la hora de organizar una exposición de gran envergadura, con el traslado de un centenar de piezas, se debe tener en cuenta que los gustos y tendencias han cambiado. La propia sociedad, la vida actual y las nuevas generaciones han provocado que las pinturas y esculturas no se compren tanto como una inversión, sino por el disfrute de contemplarlas. “En Pamplona se están haciendo buenas colecciones de arte ahora mismo, tanto a nivel privado como de empresas. Pero a las exposiciones se está acercando un público más joven, que tiene entre 35 y 40 años. No vienen con el ánimo de comprar, pues en muchos casos no tienen posibilidad económica para hacerlo, pero tienen interés y muy buen gusto. Han cambiado los criterios. Ya no se compra por una inversión pura. Si el cuadro no emociona, ya puede ser de Dalí, Regoyos o Zuloaga que no lo van a comprar. La gente ahora compra por sentimiento, por emoción, porque le gusta, le trae recuerdos o le hace sentir la vida”.

Pendientes hasta el último momento de si las últimas medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno de Navarra iban a suponer el cierre del hotel, Lorenart ha apostado por continuar adelante con la exposición. Y las razones que han pesado para tomar dicha decisión han sido un agradecimiento a los navarros y navarras por la acogida que la muestra ha tenido en ediciones anteriores ( el año pasado la visitaron cerca de 5.000 personas), así como ofrecer una alternativa de ocio en unos momentos complicados a causa de la pandemia. “Creemos que es una ciudad en la que tenemos que estar. El número de visitantes cada año nos impresiona. Esta exposición tiene un gran componente sentimental y de agradecimiento. Este año no toca hacer una valoracón económica con la situación que estamos viviendo. No es el momento, porque la gente, a la hora de gastar, necesita tener un estado anímico distinto al que tenemos todos ahora. No les hables ahora de comprar obras de arte porque su mente está pendiente de otros asuntos como la salud, el paro o la crisis económica,. Lo que queremos es que el visite la exposición y pase un rato agradable. Es como darles un respiro, un motivo de alegría”.