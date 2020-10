Los libros de ficción más vendidos en la Tienda Kindle de Amazon

Actualizada 15/10/2020 a las 11:06

Novela histórica, drama romántico, sagas familiares e intriga, mucha intriga. La Tienda Kindle de Amazon es un lugar en el que encontrar miles de títulos, algunos recién llegados a las librerías, con los que disfrutar de esos ratos de lectura en cualquier momento del año. A continuación, recogemos algunas ideas gracias a la lista de los ebooks más vendidos en la sección de ficción contemporánea de Amazon.

1. Las tinieblas y el alba, de Ken Follett. Uno de los autores de novela histórica más famosos de la literatura contemporánea ha vuelto a las librerías este año con la precuela del ya clásico 'Los pilares de la Tierra'. La acción se sitúa en el año 997, a finales de la Edad Oscura, y su sinopsis dice así: "Inglaterra se enfrenta a los ataques de los galeses por el oeste y de los vikingos por el este. La vida es difícil y aquellos que ostentan algo de poder lo ejercen con puño de hierro y, a menudo, en conflicto con el propio rey. En estos tiempos turbulentos, tres vidas se entrecruzan: el joven constructor de barcos Edgar, a punto de fugarse con la mujer a la que ama, comprende que su futuro será muy diferente a lo que había imaginado cuando su hogar es arrasado por los vikingos; Ragna, la rebelde hija de un noble normando, acompaña a su marido a una nueva tierra al otro lado del mar solo para descubrir que las costumbres allí son peligrosamente distintas; y Aldred, un monje idealista, sueña con transformar su humilde abadía en un centro de saber admirado en toda Europa". Puedes adquirirlo pinchando aquí.

2. Patria, de Fernando Aranburu. Un libro que no necesita presentación porque a día de hoy es ya uno de los grandes éxitos de la literatura española reciente, más todavía ahora gracias a la serie de televisión que se acaba de estrenar en la plataforma de 'streaming' de HBO. Su sinopsis comienza así: "El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio para contarle a la tumba de su marido el Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acosaron antes y después del atentado que trastocó su vida y la de su familia? ¿Podrá saber quién fue el encapuchado que un día lluvioso mató a su marido, cuando volvía de su empresa de transportes?". Más información, siguiendo este enlace.

3. Los mares del Sur, de Manuel Vázquez Montalbán. El archiconocido detective privado Pepe Carvalho vuelve a la lista de los más vendidos, en concreto una de sus aventuras, que nos traslada a la Barcelona de 1979: "En vísperas de las elecciones municipales, el detective privado Pepe Carvalho tiene que investigar las causas de un misterioso crimen. Un importante hombre de negocios llamado Stuart Pedrell aparece muerto a navajazos en un barrio extremo de Barcelona cuando desde hacía un año todo el mundo le suponía haciendo un viaje por la Polinesia. Carvalho averigua lo que hizo en el curso de este año, empieza a conocer la peculiar personalidad de la víctima y va desenredando un complicado embrollo que tiene como fondo un sentimiento de frustración general. Puedes comprar este ebook pinchando aquí.

4. La buena suerte, de Rosa Montero. La nueva novela de Rosa Montero se cuela en el cuarto puesto de esta lista. Su resumen dice así: "¿Qué impulsa a un hombre a bajarse anticipadamente de un tren y ocultarse en un pueblo de mala muerte? ¿Quiere recomenzar su vida o pretende acabar con ella? Tal vez esté huyendo de alguien, o de algo, o incluso de sí mismo, y el destino le ha traído a Pozonegro, un antiguo centro hullero que ahora agoniza. Por delante de su casa pasan trenes que pueden ser salvación o condena, mientras los perseguidores estrechan el cerco. La perdición parece estar más próxima cada día. Pero este hombre, Pablo, también conoce gente en aquel lugar maldito, como la luminosa, incompleta y algo chiflada Raluca, que pinta cuadros de caballos y tiene un secreto. Allí todos arrastran algún secreto, algunos más oscuros y peligrosos que otros". Más información sobre este ebook, clicando en este enlace.

5. Siete libros para Eva, de Roberto Martínez Guzmán. Se trata de un thriller trepidante y lleno de tensión cuya sinopsis dice así: "Un secuestro, un secuestrador que lleva libros a su rehén y una historia familiar llena de secretos y violencia psicológica llevarán a Eva Santiago a convertirse en policía". Puedes comprar este libro pinchando aquí.

6. El enigma de la habitación 622, de Joël Dicker. Este otoño también ha vuelto uno de los autores europeos más exitosos de los últimos tiempos, esta vez con una historia cuyo recumen reza así: "Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la habitación 622 del Palace de Verbier, un hotel de lujo en los Alpes suizos. La investigación policial no llegará nunca a término y el paso del tiempo hará que muchos olviden lo sucedido. Años más tarde, el escritor Joël Dicker llega a ese mismo hotel para recuperarsede una ruptura sentimental. No se imagina que terminará investigando el viejo crimen, y no lo hará solo: Scarlett, la bella huésped y aspirante a novelista de la habitación contigua, lo acompañará en la búsqueda mientras intenta aprender también las claves para escribir un buen libro". Más información sobre este ebook, siguiendo este enlace.

