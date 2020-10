Asier Altuna: “Con Arzak he aprendido a estar vivo”

Actualizada 03/10/2020 a las 06:00

“No me va a dar tiempo”. Juan Mari Arzak pronuncia esta frase al recordar mentalmente la de ideas que le rondan para seguir creando en su cocina donostiarra. Y no por tener 78 años y pensar que vaya a morir pronto, sino porque en su cabeza bullen tantas cosas que aunque empezara a vivir ahora no sería vida suficiente para materializarlas. Esa frase se recoge en 'Arzak since 1897', el documental del cineasta guipuzcoano Asier Altuna sobre la transformación de la cocina tradicional en la n