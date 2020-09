Diana Iniesta: Un viaje emocional entre el Bronx y Baztan

Actualizada 29/09/2020 a las 06:00

El Polvorín de la Ciudadela se ha inundado estos días de paisajes, retratos, bodegones y realismo social, pero también de emociones, miradas al ser humano, historias compartidas, dudas y reflexiones. La sala se ha convertido en un espejo en el que se mira y se presenta Diana Iniesta Benedicto (Sabadell, 1971), para quien la pintura tiene una importante carga psicológica ya que no entiende la pintura sin emoción ni sentimientos. Por ello, detrás de cada pincelada hay una historia que compartir, un recuerdo o una vivencia que quiere compartir a través del arte. Recuerdos, en algunos casos, que se remontan a su niñez cuando su madre le regaló una caja de ceras de colores para copiar a los impresionistas. También, a los poemas que comenzó a escribir en su infancia, primero con bolígrafo y luego con la máquina de escribir que también le regaló su madre. Una ficción, la poesía, que todavía practica junto con la pintura.

Toda una vida tanto pictórica como personal es la que presenta la exposición de esta artista que hace quince años dejó su vida anterior en Barcelona para trasladarse a Erratzu e iniciar un recorrido artístico que comenzó al cobijo de los paisajes de Baztan, que continuó creciendo con sus horas de estudio y dedicación en el taller y que ha enriquecido con sus estancias periódicas a Nueva York para especializarse en el retrato y la figura al natural en The Art Students League, lo que le ha permitido formar parte de una comunidad de artistas centrados en el realismos social.

LA FIGURA HUMANA

Vulnerable, que así se titula la exposición, es un guiño a la forma de ser y de entender la pintura de Diana Iniesta. Y es también el estado de ánimo en el que se encuentra cada vez que se enfrenta a un lienzo en blanco. “Me gusta pintar desde la honestidad. A veces siento una necesidad extrema con la pintura porque considero que me acerca a los demás, me humaniza. Y esta necesidad crea vulnerabilidad”, explica la artista. El resultado es una muestra variada en géneros y emociones, con la que se adentra en ese mundo insondable que es el género humano. A través de 45 óleos, presenta retratos, figura, estampas urbanas, pero también bodegones y paisajes.

La exposición se estructura en cinco series temáticas que corresponden a distintos momentos vitales de Diana Iniesta. La Sobre el miedo: Street Life 2020 surge de su periplo neoyorkino del que regresó en marzo, una semana antes del confinamiento, y está formada por cuatro obras que Iniesta pintó a partir de unas fotografías que realizó de forma inadvertida en el metro de Nueva York. Los protagonistas son distintos pasajeros, con sus actitudes y gestos, a los que convirtió en una fuente de inspiración de sus trayectos diarios en el metro desde el Bronx, donde estaba alojada, hasta la escuela de Manhattan, Queens, Brooklyn o New Jersey. Y entre esos compañeros de viaje desconocidos a los que Diana Iniesta miraba con atención se encuentran, por ejemplo, un grupo de amigos de origen afroamericano compartiendo un vídeo en el móvil, padres con hijos, una pareja de asiáticos enamorada u otros viajeros solitarios absortos en sus pensamientos. Una serie de estampas urbanas, de gestos y personajes con los que Iniesta quiere rendir homenaje a la vida en la calle y al metro como un eje vertebrador de distintas culturas y formas de vida.

PAISAJES Y FLORES

Los retratos centran otra serie en la que, bajo el título Sin emoción no hay figuración, la artista presenta rostros anónimos, así como figuras pintadas al natural en ‘The Art Students League’. Unas obras, que fueron expuestas en la Phyllis Harriman Mason Gallery entre 2017 y 2020 y que reflejan la importancia que para Diana Iniesta tiene la mirada. No sólo la de la persona retratada, sino la suya propia. “Es importante cómo llegar al otro. Sin la mirada sincera y transparente del otro, solo queda una imagen hueca. Las miradas reflexivas, perdidas en lo más hondo, desafiantes, sabias, me inspiran. Busco aquello que late, siente y padece porque donde hay conflicto suele haber búsqueda y donde hay búsqueda hay verdad”, señala.

A pesar de que sus experiencias en Nueva York centran parte de la exposición, Diana Iniesta ni se olvida ni renuncia a Baztan, donde llegó hace quince años, instaló su hogar en Erratzu e inició su andadura artística con total dedicación. Esos paisajes de Baztan, ese sentimiento de sentirse en casa y sus paseos en silencios por los distintos parajes del valle centran Sobre el hogar y el corazón, otra de las series de la exposición. “Mi corazón está a caballo entre Nueva York y Baztan, pero mi hogar es Baztan porque es aquí donde puedo pintar, ser yo misma y fluir. Cuando paseo por Erratzu, callo y observo. Solo siento”, creadora de Insomnia, otra serie con la simboliza la vida diaria de las personas.

El lado más plástico y colorista de Diana Iniesta se encuentra en Sobre flores y manzanas, serie que recoge bodegones atmosféricos y muy abstraídos, pero que están pintados al natural. En concreto, en su taller de Erratzu y durante los meses del confinamiento. Sus bodegones son de flores, de distintas formas y colores, de trazo suelto y distintos empastes de pintura, que insinúan movimiento, formas caprichosas y en los que la artista juega con la luz y el color. “Las flores, más que pintarlas, las siento. Tenemos la obligación moral de seguir pintando flores porque estamos vivos y aún amamos”.