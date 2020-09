Presentada la edición 14ª de 'Mapamundistas', que gira en torno a la transformación

Actualizada 17/09/2020 a las 12:21

Vuelve 'Mapamundistas' con su 14ª edición destinada, en esta ocasión, a explorar los procesos de cambio que atraviesan los cuerpos y a examinar sus representaciones, tanto en el mundo físico como en la esfera digital. Este conjunto de actividades se desarrollará, bajo el título 'La transformación/Eraldaketa', del 18 de septiembre al 25 de octubre en Pamplona y Huarte.



'Mapamundistas 2020' ofrece en cinco escenarios (Ciudadela de Pamplona, Centro Huarte; Universidad Pública de Navarra, Museo de Navarra y Batán de Villava) exposiciones de seis artistas: Caroline Delieutraz, Blanca Gracia, Pablo Lerma, Helena Goñi, Mireya Martín Larumbe & Jorge Martínez Uharte. Está prevista, además, una performance el sábado 3 de octubre en el Museo de Navarra.



El programa mantiene su línea de educación artística dirigida a niños, jóvenes y adultos. Este jueves han presentado las actividades el director del Área de Cultura e Igualdad, Jorge Urdanoz, la comisaria de Mapamundistas, Alexandra Baures y los autores Blanca García, Caroline Delieutraz y Pablo Lerma.



El Ayuntamiento de Pamplona participa en la financiación de este programa junto con Centro Huarte, Universidad Pública de Navarra, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Museo de Navarra e Institut Français. También han colaborado el Archivo Real y General de Navarra y 'The Visible Man'. Es un proyecto que ha obtenido el sello Mecna, una distinción que concede el Gobierno de Navarra a las iniciativas culturales y artísticas de interés social.



En el ámbito municipal este viernes se abrirán tres muestras expositivas diferentes, todas ellas en la Ciudadela. La instalación 'Hipnosis' de Blanca Gracia (Madrid, 1989) en el Horno y las muestras 'Trolls Just Want to Have Fun' de Caroline Delieutraz (París, 1982) y 'Frame of Darkness' de Pablo Lerma (Barcelona, 1986) en las naves I y II de la 1ª planta del Pabellón de Mixtos, respectivamente. Todas ellas se podrán visitar en horario de martes a viernes de 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 21 horas; sábados de 12 a 14 y de 18.30 a 21 horas y domingos y festivos de 12 a 14 horas.

VIDEO ANIMACIÓN EN EL HORNO CON ACTIVIDADES PARA ESCOLARES



Blanca Gracia presenta en el Horno la pieza de vídeo animación 'Hipnosis' (2018) que busca que el espectador encuentro su lugar en el mundo a través de una reflexión sobre la actualidad socio-política con el mensaje de que hay que huir de ella. Para aproximarse a esta obra, el público deberá pasar por 'El umbral' (2018), un telón celeste que alude a los mitos del fin del mundo.



La exposición tiene como segundo elemento el vídeo 'Acmeì en dos variaciones' (2017) en el que la creadora combina imagen real y animada para realizar un 'mummers play' (una obra de teatro tradicional). Algunas piezas del atrezo de la película se exhiben en la sala, sacando la acción fuera de la pantalla.



El Horno es este año el destino elegido para que los centros educativos de Pamplona y su comarca se sumen al programa de educación artística 'Aula Mapamundistas'. En ese espacio, pero también en casa, tras el visionado del audiovisual se podrá realizar de forma individual una actividad que propone un ejercicio plástico sobre la transformación y los efectos en cadena que produce. Está previsto que, si las medidas de seguridad sanitaria frente a la pandemia lo permiten, se realizan visitas guiadas para grupos reducidos en horario lectivo.

PABELLÓN DE MIXTOS, DOBLE PROPUESTA



Máscaras, siluetas y fotografías constituyen los materiales de las dos exposiciones que se podrán ver hasta el 25 de octubre el Pabellón de Mixtos. En la nave I, Caroline Delieutraz recibe al espectador con la reciente instalación 'Trolls Just Want to Have Fun' (2019). La muestra está compuesta por 24 máscaras y siluetas de trols, personajes nefastos de las redes sociales. Esta obra dialoga con el vídeo 'Fantastic Blue' (2019) que reúne selfies de internautas que se han retratado con un filtro azul y que la artista ha puesto a disposición del público en Instagram.



También se presenta en este marco el video 'Blue Même' (2010), una de las primeras obras de Delieutraz, en la que la creadora recopila fotogramas de humanoides de piel azul, seres híbridos medio humanos, medio alienígenas, que forman una comunidad en torno al ideal del hombre azul.



En la segunda nave del Pabellón de Mixtos (1ª planta), el fotógrafo catalán Pablo Lerma muestra una serie de collage titulada 'A Frame of Darkness', una investigación en curso que pone el acento en la falta de representación de la comunidad gay y de sus familias en la historia de la fotografía.



Para ello, Lerma ha rastreado varios archivos como la J. Cohen Collection de Nueva York, algunas colecciones privadas de Ámsterdam o la fototeca del Archivo Real y General de Navarra. De estas colecciones ha elegido tanto retratos, como paisajes, que el autor reutiliza para proponer una iconografía de la masculinidad construida a partir de las ausencias y o de detalles que ha observado en el visionado de los archivos.

UPNA, CENTRO HUARTE Y MUSEO DE NAVARRA



Por otra parte, desde el 2 de septiembre, se puede visitar la exposición de la fotógrafa Helena Goñi (Bilbao, 1990) titulada 'Tell me how close we are to a riot' en el Sario (Campus de la UPNA en Pamplona). En esta muestra la fotógrafa realiza un retrato generacional de una comunidad de jóvenes que creció con la crisis del 2008 en el contexto de la subcultura punk de Bilbao.



Asimismo, desde el 4 de septiembre, Mireya Martín Larumbe (Pamplona, 1980) & Jorge Martínez Uharte (Pamplona, 1966) han iniciado un proceso artístico conjunto titulado 'Transición de fase en Habitación' (Centro Huarte), en torno a la idea de habitar y de crear. Los viernes a la tarde reciben al público en su espacio de taller y el viernes 23 octubre, a las 18.30 horas, presentarán la conclusión de este proceso.



Finalmente, el sábado 3 de octubre, a las 19 horas, se celebrará otra cita con la creación en una sesión dedicada a la performance sonora con Anna Holveck (Paris, 1993). La joven, artista visual y compositora, presentará una selección de vídeos de sus acciones y realizará la performance 'El auténtico pescador escondió él mismo el pez detrás de la piedra', en el Hall del Museo de la Universidad de Navarra.



Pablo Lerma, en el Batán de Villava, hasta el 25 de octubre muestra 'Arga', una colección de fotografías de árboles bajo el foco de la luz solar cambiante, además de imágenes que pertenecen al fondo del Archivo General y Real de Navarra. En estos documentos se presenta al río como elemento esencial en el desarrollo de la ciudad y se narra su incidencia en la vida de sus habitantes, ha informado el Ayuntamiento en una nota.