Escuela Navarra de Teatro: Programación completa de octubre 2020

Actualizada 16/09/2020 a las 09:44

Las artes escénicas vuelven a tener gran protagonismo en Pamplona en octubre gracias a la variada e interesante agenda de espectáculos que tiene programada la Escuela Navarra de Teatro, como así ha sido también durante este mes de septiembre. A continuación, repasamos día a día todas las obras de teatro y actuaciones que se podrán disfrutar este mes de octubre.

SÁBADO 3 DE OCTUBRE

18:30h. 'Ilargiaren atzean' (estreno). Obra ganadora del Concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil 2019. Sinopsis: Ilazki tiene 7 años y pasa más tiempo sola de lo que le gustaría. Echa de menos compartir su soledad con una compañera de juegos, en este caso, una hermana. Su madre trabaja mucho y la niña cree que si tuviese una hermana, el tiempo que pasa sola sería más fácil y divertido. Ayudada por la Luna y los geniecillos (mamurrok), Ilazki consigue cumplir su deseo y, casi de la nada, aparece Hilal, una niña que necesita una hermana, una madre, una familia...

VIERNES 9, SÁBADO 10 Y DOMINGO 11 DE OCTUBRE

20:00h. MADAME SEÑORITA: 'Question'. Obra ganadora de varios premios, entre ellos el de Mejor Actuación Femenina para su protagonista, Paula Valluerca. Sinopsis: Representa la batalla de una mujer consigo misma. Una mujer que quiere ser una triunfadora, pero que no puede evitar cuestionarse constantemente. Hoy La Duda ha irrumpido en escena mientras ella actuaba para su querido público, y esta ha sido la gota que colma el vaso. Ha llegado el día de plantarse frente a su yo más inseguro, mirarle a los ojos, y pedirle que se vaya. No está dispuesta a permitir que su inseguridad arruine el espectáculo.

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE

20:00h. 'Fadoak entzuten zituen gizona'. Obra de teatro que desde Xake, su productora, definen así: "Tal y como existen las 'road movie' en el cine, esto sería un 'road play'". Sinopsis: Mikel es camionero y por motivos laborales se dirige a Lisboa. Por el camino, recibirá a un chico llamado Ander, que se dirige a la localidad de Ayamonte, en Huelva, para participar en un concurso amateur de fados. Casualidades, Ander y Mikel se conocen de antes, pero hace años que no se han visto. Ambos emprenden un viaje que durará un par de días. De hecho, en la zona de Castilla habrá una gran nevada y quedarán atrapados en la carretera. Gracias a la intimidad que genera esta circunstancia y al tiempo que pasan juntos, se creará una relación muy especial entre estos dos chicos que les permitirá reflexionar sobre muchas cuestiones.

VIERNES 16, SÁBADO 17 Y DOMINGO 18 DE OCTUBRE

20:00h. 'La melancolía del turista'. Sinopsis: Un pequeño escenario a escala de las cosas que aparecen y desaparecen por medio de parpadeos: luces y sombras, imágenes analógicas, mecanismos frágiles, miniaturas de papel y lata. Un teatrito-cine delicado, juego de ensoñaciones cuya inventiva poética te traslada al instante en el que todos nuestros juguetes estaban vivos... Un viaje íntimo para 42 espectadores.

VIERNES 23 Y SÁBADO 24 DE OCTUBRE

20:00h. 'That’s the story of my life', por Macarena Recuerda Shepherd. Escpectáculo ganador de varios premios que "presenta una autobiografía audiovisual narrada con la técnica 'stop-motion' y otras técnicas de animación de objetos. Una película construida en directo como flashes de la memoria, como archivos abiertos al pasado, por donde desfilan los aciertos y desatinos de una vida que el espectador deberá hilar y ordenar para reconstruirla. Un álbum de familia pero sin familia, ya que la artista recrea todas sus fotografías familiares representando a todos y cada uno de los personajes que aparecen en esta historia", dice su sinopsis.

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

20:00h. 'Carástrofe', una obra de la compañía La Casa Flotante. Sinopsis: Cuatro actores nos hablan desde el único lugar del que aún pueden hacerlo: la desnudez de un yo atravesado por la ficción. Con generosidad, comparten sus posibles biografías —como si se tratara de negativos de ellos mismos—, la vida de las mujeres y los hombres que no han sido ni serán. Ion, Irene, José Juan y Mikele habitan el accidente y dejan su experiencia en manos de un perverso juego que culmina en desastre.

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

20:00h. 'Igel euria' ('Lloviendo ranas'). Obra de Acronica Producciones y Ados Teatroa, su sinopsis dice así: Un trastorno mental es como uno de esos tornados que te atrapan sin avisar. Muchas de las ranas mueren al chocar contra el suelo, pero algunas sobreviven, lejos de su charca, en un mundo que les es extraño... La dramaturgia de 'Lloviendo ranas' se organiza en dos planos narrativos que conviven a lo largo de toda la función. Relatamos la historia de una persona 'de ficción', con un trastorno mental, desde los primeros síntomas hasta el presente, reflejando el proceso de su trastorno, su historia de negación, de aceptación, de miedo, lucidez, humor, rebeldía...

VIERNES 30 Y SÁBADO 31 DE OCTUBRE

20:00h. 'Cabaret deformado', de LILURA TEATRO. Sinopsis: Los espectadores llegan a la sala del teatro y son recibidos por un misterioso personaje. Es el Gran maestre, que les muestra su creación, la del pueblo, el gran público. Una gran esfera se impone majestuosa en mitad del escenario, se acerca el gran alumbramiento. Este gran huevo que contiene una inesperada sorpresa. Ya no puede esperar más, el tiempo se ha acabado y la gran esfera eclosiona por fin. De ella emergen seis monstruosos personajes que representan las deformidades humanas.

Toda la información sobre precios y compra de entradas, aforos y medidas de seguridad está disponible en la página web de la Escuela Navarra de Teatro, laescueladeteatro.com.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar