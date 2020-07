La covid frustra por primera vez la exposición de Jesús Montes

Actualizada 22/07/2020 a las 08:18

La casa Karakoetxea de Zigaurre de Ziga mantendrá sus puertas cerradas este verano por primera vez desde 1981, cuando el pintor Jesús Montes decidió mostrar allí su obra reciente y observar la reacción de la gente. La cita se había convertido desde entonces en un acontecimiento cultural del verano baztanés; allí acudían los primeros años artistas, músicos, escritores o filósofos de todo tipo, mientras que el público general no ha dejado de asistir a la única ocasión del calendario en la que se puede admirar la obra del pintor.



La Covid-19, sin embargo, dejará este año una línea en blanco en la larga lista de exposiciones que siempre llevaba el nombre de Karakoetxea más el número de su edición en números romanos. “Ni pena, ni frustración, lo vivo con naturalidad y comprendiendo todo, que para eso se tiene la cabeza”, asegura Jesús Montes Iribarren (Irun, 1940), dada la situación sanitaria.



La exposición ya estaba montada cuando el virus cambió el mundo. Lleva tres meses colgada en las distintas salas de este caserón de 1863, y se puede consultar en la página web que han creado para darla a conocer: www.jesusmontes2020.com. Existe también la posibilidad de comprar obra o de solicitar una visita con cita previa para compradores, coleccionistas y gente interesada, pero la prudencia ha guiado a Montes a no abrirla al público general como en años anteriores.



Por esta muestra anual han ido pasando las distintas temáticas por las que Montes se ha interesado a lo largo de los años; las gitanas, las tauromaquias, el mar, la costa vasca, París con sus cafés y boulevares, incluso la obra de su padre, Gaspar Montes Iturrioz, con la que compartió espacio el año pasado. Esta vez se daba la circunstancia de que irrumpía una nueva serie: Madrid. “Yo estudié en Madrid, a los 16 años ya estaba allí dibujando desnudo, que me mandó mi padre con un permiso autorizándome a viajar solo; yo, encantado. El año siguiente, con 17-18 años, ya me fui a París”, recuerda. “En Madrid he estado luego mucho tiempo, porque tengo muchas amistades y me encantaba ir”, admite.



Los cuadros de Madrid tienen la luz que no tienen los de París, mucho más grises. Son escenas de la plaza de Santa Ana, atardeceres de primavera-verano, escenas del Rastro -una pintura suelta con mucho movimiento-, el puente de Toledo, el estanque del Retiro, la Plaza Mayor o el Café Gijón, entre otros motivos. También incluye cuadros de París, boulevares, el balcón del hotel donde suele ir, puentes sobre el Sena y algo que no había pintado hasta ahora, Montmartre.



Lo que no cambia es la productividad. “A veces me paso de horas, disfruto mucho pintando, entonces a veces en vez de estar tres horas estoy seis y luego el brazo derecho me duele”, explica.



El confinamiento lo ha pasado allí, en Karakoetxea, donde se siente quizá más a gusto en que Carmona, en Andalucía, donde también pasa temporadas desde hace 30 años. “Estoy muy a gusto en esta casa, los espacios para mí son muy importantes, y yo que soy de Irún aquí me siento fronterizo, al estar al lado de Francia, que para mí siempre ha sido otro mundo, me siento muy cómodo”.