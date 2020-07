Este miércoles salen a la venta las nuevas entradas para el concierto de Iseo

LAST TOUR

Actualizada 14/07/2020 a las 11:20

Las entradas extra para el concierto que este viernes ofrecerá la artista Iseo en el escenario de la Ciudadela se pondrán a la venta finalmente este miércoles a partir de las nueve de la mañana a través de la página pamplonaescultura.es. Un fallo en el sistema de venta impidió que, como estaba previsto inicialmente, se pusieran a la venta desde primera hora de ayer lunes. Se trata de un centenar de localidades procedentes de la ampliación de aforo para esta cita después de que las entradas iniciales se agotaran en los primeros días.

La rápida venta de las entradas para el concierto que este viernes a partir de las 21.30 horas abre las puertas de la Ciudadela a la artista Iseo, hizo que la organización decidiese ampliar el aforo de los 500 espectadores iniciales a 600. No es la primera vez que esto sucede, ya que en el primer fin de semana del ciclo, el recital de la ‘Chica Sobresalto’ también tuvo que ampliar su aforo, con cien entradas más que también se agotaron tras ponerlas a la venta.

Las características del espacio que el Ayuntamiento de Pamplona ha instalado para acoger durante todo el verano el ciclo ‘Noches de Ciudadela’, hacen posible que las localidades se puedan aumentar fácilmente. De este modo, cuando es necesario ampliar el aforo, se gana espacio para el público en la zona de los espectadores por la parte trasera, lo que permite redistribuir las sillas manteniendo la distancia de seguridad entre ellas, y ganando hasta cien plazas.

Al igual que las entradas iniciales, las pertenecientes a esta nueva remesa se podrán adquirir en la web de cultura del Ayuntamiento de Pamplona pamplonaescultura.es al precio de diez euros, a los que hay que sumarle los gastos de gestión.

ISEO Y DAVID OTERO, LAS CITAS DE ESTE FIN SE SEMANA EN 'NOCHES DE CIUDADELA'

El trabajo ‘Back to the roots’ devuelve a la artista navarra a sus raíces, a solas en los escenarios acompañada únicamente de una guitarra. Así, este viernes en la Ciudadela recuperará varias de las canciones de su primera etapa en solitario que combinará en acústico con algunos de los ya clásicos de Iseo & Dodosound. Ambiente de intimidad creado desde el escenario de una forma en la que Iseo no había sonado en los últimos años.

Por su parte, el sábado a partir de las 21.30 horas será el turno en el escenario de la Ciudadela para el ex componente del ‘Canto del loco’ David Otero. Pondrá en escena ‘Otero y yo’, su nuevo proyecto musical, que se ha convertido en un viaje a través de sus diferentes etapas musicales con grandes colaboraciones como las de Taburete, Funambulista, Cepeda, o Marta Soto. Las entradas para este concierto están a la venta en pamplonaescultura.es al precio de diez euros más gastos de gestión.

'NOCHES EN LA CIUDADELA'

• Viernes 17 de julio, 21:30 horas

• Iseo

• Precio: 10 € + gastos de gestión. Compra de Entradas www.pamplonaescultura.es.

• Sábado 18 de julio; 21:30 horas

• David Otero

• Precio: 10 € + gastos de gestión. Compra de Entradas www.pamplonaescultura.es.

• Viernes 24 de julio, 21:30 horas

• La edad de oro del Pop Español

• Precio: 12 € + gastos de gestión. Compra de Entradas www.pamplonaescultura.es.

• Sábado 25 de julio, 21:30 horas

• Diana Navarro

• Precio: 12 € + gastos de gestión. Compra de Entradas www.pamplonaescultura.es.

• Viernes 7 de agosto, 21:30 horas

• Natalia Lacunza

• Precio: 15 € + gastos de gestión. Compra de Entradas www.pamplonaescultura.es.

• Sábado 8 de agosto, 21:30 horas

• Viva Suecia

• Precio: 10 € + gastos de gestión. Compra de Entradas www.pamplonaescultura.es.

• Sábado 15 de agosto, 21:30 horas

• Miss Caffeina

• Precio: 10 € + gastos de gestión. Compra de Entradas www.pamplonaescultura.es.

• Sábado 22 de agosto, 21:30 horas

• Orquesta Sinfónica de Navarra

• Entrada libre hasta completar el aforo