El documental 'Cholitas', al festival italiano de Trento

Actualizada 05/07/2020 a las 14:22

El documental 'Cholitas', dirigido por Jaime Murciego y Pablo Iraburu, se estrenará en Italia dentro del Trento Film Festival, el certamen internacional de cine y montaña más antiguo.



La película competirá en la Sección Oficial de su 68 edición, que se celebrará entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre, han informado sus responsables.



La productora de la película, la empresa navarra Arena Comunicación, regresa a este festival tras alzarse en 2013 con la Genciana de Oro a la Mejor película sobre alpinismo con 'Pura vida' (Migueltxo Molina, Pablo Iraburu).



Trento forma parte, junto a Mendi Film, Ladek, o Alpin Film Fest, de la Alianza Internacional de Festivales de Cine de Montaña (IAMF-International Alliance for Mountain Film).



'Cholitas' continúa así una difusión internacional que le ha llevado recientemente a Japón, donde se estrenó el 17 de junio en la NHK, la única corporación de radiodifusión pública en el país nipón.



Además, la película ha participado en la sección Ecofeminismo de la quinta edición del Festival Internacional de Cine Ambiental (Finca) de Buenos Aires, que por primera vez se ha celebrado de manera virtual debido a las consecuencias de la COVID-19.



La premiere mundial de 'Cholitas' fue en diciembre de 2019 en la última edición del Bilbao Mendi Film Festival, donde se llevó el Premio del Jurado. Posteriormente, la película se proyectó en San Sebastián, Sangüesa, Leioa, Igorre, Vitoria, Eskoriatza, Agurain, Eibar y Tolosa en el marco del 'Mendi Tour 2020’, ciclo de cine que lleva por todo el país las películas más destacadas del Mendi Film.



El estreno en salas tuvo lugar el 24 de enero en Golem de Madrid, Bilbao y Pamplona, y el film llegó a Burgos en febrero de la mano del Club Deportivo Montañeros Burgaleses, dentro del XVIII Ciclo de Proyecciones ‘Montañas del Mundo’. Además, la película se presentó en Madrid el 9 de marzo coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer.



Durante las siguientes semanas, Lidia Huayllas y Elena Quispe, cholitas protagonistas de la película, tenían previsto participar junto a las organizaciones que han colaborado con esta producción –Entreculturas, Alboan y Oxfam Intermón– en una gira por 7 ciudades españolas para presentar la película y contar su historia de liberación y empoderamiento de la mujer.



Sin embargo, la declaración del estado de alarma debido a la pandemia obligó a los organizadores a cancelar esta gira.



Las mismas fuentes explican que 'Cholitas' retrata una expedición única, protagonizada por cinco mujeres indígenas de Bolivia: Dora Magueño, Lidia Huayllas, Cecilia Llusco, Elena Quispe y Liita Gonzales. Como símbolo de liberación y empoderamiento, se proponen escalar el Aconcagua, la montaña más alta de América.

Su imagen es sorprendente, ya que escalan vistiendo su ropa tradicional, pero "son algo más que escaladoras, son mujeres valientes que encuentran en la montaña un espacio para sentirse libres, felices y vivas".



“A nosotras se nos discrimina por ser Aymaras, mujeres indígenas, y yo decía por qué. Siempre tenía esa curiosidad de subir a la cumbre, de ‘hacer cima’ ¿Por qué no lo podemos hacer nosotras las mujeres, por qué no podemos escalar? Poder hacerlo es un sueño hecho realidad. Hoy me siento libre de poder hacer lo que yo quiero”, cuenta la cholita Lidia Huayllas.



Producida por Arena Comunicación, la película cuenta con la coproducción de NHK, la participación de Movistar+ y la producción asociada de Mimbre, productora chilena. Además, tiene el apoyo de Gobierno de Navarra, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, Montura, SanDisk, Italbastoni, Climbing Technology, La Sportiva, Oxfam Intermón, Entreculturas y Alboan.



La distribución nacional e internacional está a cargo de FeelSales y Freak.