Javier Lacunza: “Más que de creatividad, ahora es momento de valentía”

Actualizada 07/06/2020 a las 06:00

Alguna amistad conserva Javier Lacunza Arraiza (Pamplona, 1976) de cuando trabajó dos años como consultor de redes para Telecom Italia, en Roma. El 8 de marzo se decidió a llamar a una de ellas, para conocer de primera mano qué estaba pasando allí, y así se dio cuenta de la magnitud de la catástrofe, y de que España se encaminaba a seguir fielmente ese camino. Esa semana en NICDO, la empresa pública que capitanea y que engloba a Baluarte, Planetario, Centro de esquí Larra-Belagua, Navarra Arena, Circuito de Navarra, Filmoteca, Film Commission y Refena, se dedicaron a preparar la estructura para trabajar desde casa y planificar lo que se avecinaba. Cuando se decretó el estado de alarma, una semana después, Lacunza ya previó en las directivas que el confinamiento se prolongaría al menos dos meses. Acostumbrado a trabajar largas jornadas fuera de casa, este tiempo ha podido estar más con la familia, o cocinar, aunque no quiere abstraerse del dolor de tantas familias a las que el virus ha azotado estos meses. En mayo, el Gobierno de Navarra le incluyó en el comité de expertos que le asesora en la desescalada.



Hay en Twitter una campaña para contar una historia de terror en 4 palabras. ¿En su caso podría ser “Lo siento pero suspendemos”?

Sí, bueno… “Tenemos que cancelar ya” [risas]. Pero nosotros respondemos con otras cuatro: “Tenemos que posponer ya”. Ahora el momento es otro. Ha habido muchas cosas que se han llevado o a otoño del 20 o al 21, o en congresos hasta el 22. Ahora toca reactivar la actividad ordinaria. Algunas cosas pueden preservar su esencia con aforos limitados y otras tendrán que ser diferentes.

¿Ahora casi bastarían dos palabras, “Nueva normalidad”?

Sí. Las cuestiones de aforo todavía no son muy claras y eso te deja una duda que no es solo tuya, también es de los promotores, ¿con qué criterios abordan septiembre, octubre, noviembre... ? Estamos todos en un ínterin muy incómodo.

¿Cree que habrá un cambio de mentalidad en el público?

Podemos ir desde que la gente esté súper deseosa de volver, porque echa de menos la experiencia en vivo de ir a un auditorio o a un teatro, o que haya un retraimiento del consumo por miedos y por inercias. No sabemos qué va a pasar.

El Teatro Real ya ha anunciado La Traviata para el 1 de julio, ¿hay prisa por volver a la actividad?

De momento es una ópera en versión concierto, no escenificada. Han buscado a lo mejor el impacto de ser los primeros pero es algo similar a lo que pudimos hacer aquí lanzándonos con el festival on line Km Zero en el momento en que la Fase 1 nos daba la opción. En el streaming y la distribución online hay que empezar a estudiar el modelo pay per view. Los músicos, los promotores y toda la cadena tienen que trabajar. El modelo dará lo que dará, pero al menos tenemos que empezar a hacer el testeo.

¿Qué acogida ha tenido? Pagar por ver desde casa un concierto es un gran cambio de mentalidad.

Estamos con una media de conexiones de usuarios únicos de 190 por concierto. En una pequeña sala con 190 espectadores tendrías cola en la puerta; en una sala de 1.500 butacas, sería un espectáculo que no ha tenido buena acogida. Nosotros hemos experimentado y a lo mejor las conclusiones le pueden servir a otra gente.

¿Los conciertos podrían ir incorporando público presencial a medida que se vaya pasando de fase?

Todavía no está claro. Parecería que sí se podría, pero hay otras dificultades. Para hacer convivir las cámaras con el público habría que modificar algunos planteamientos. Estamos en el proceso de ver el paso a fase 3 qué recomendaciones tiene para decidirlo.

El autocine es otra iniciativa que se ha tomado, ¿se trata de probar opciones, de hacer prueba error?

La idea se le ocurrió al equipo del Navarra Arena. Al final la idea era ayudar al sector de exhibición cinematográfica y en el momento en que ya abran las salas no tiene razón de ser. Se llenan las sesiones de las 20.30, las de las 17 no terminan de completarse, pero la acogida es muy buena.

¿Qué importancia tiene la imaginación en estos momentos?

Inventar, no inventas; pero asumes un riesgo. Puede tener una buena acogida o no, pero incluso no teniéndola igual es un éxito por el hecho de haberlo intentado. Más que creatividad, que también, es cuestión de valentía. A lo largo del confinamiento hemos desarrollado muchísimos proyectos que son difíciles de hacer con público, como mejoras en infraestructuras, eficiencia energética,transformación digital… De puertas adentro marzo y abril han sido meses de muchísimo trabajo.

¿Han hecho balance de daños?

Cerramos el año pasado más o menos con 10,5 millones de euros de ingresos y el presupuesto de 2020 antes del Covid nos llevaba a unas cifras similares. El impacto en facturación puede estar en el entorno del 20% si todo vuelve a una relativa normalidad el 1 de septiembre. Parte de la actividad va a ir al otoño y parte al 2021. Cancelar, cancelar… en torno al 25% de los eventos no volverán.

El 2021 va a ser un calendario bien apretado, entonces.

El 21, antes del covid, ya era per se sobre todo en congresos el mejor año de la historia para nosotros. Si se mantiene todo lo del 21 con lo que hemos movido del 20 efectivamente a nivel de reuniones va a ser un año impresionante, a la parte cultural en algún momento vamos a encontrar problemas de encontrarle espacio por el volumen de reservas, lo cual es positivo. Si no se tuerce nada nos espera un año muy muy potente.

¿Entre las cosas que se han dejado de hacer qué lamenta más?

Era un año muy bonito en congresos. Teníamos Biospain en septiembre, que se va a septiembre del 21. El Conecta Fiction se nos remodela con una versión híbrida. Los eventos se van a hibridar, online y presencial, eso también creo que ha venido para quedarse.

¿Y espectáculos?

El Iruña Rock en principio tiene las fecha en octubre, pero a ver qué pasa. Los formatos de pie van a tener una vida muy complicada. Ha dado pena también el estreno de Pirineos La Nuit, que es un proyecto europeo que hemos trabajado en el Planetario. Ha habido parón en rodajes, y la temporada de Baluarte ha recolocado los eventos, pero a bastante plazo. A nivel de conciertos de rock Vetusta, Beret... se han movido. El Circo del Sol sigue programado para diciembre.

¿Había algún concierto potente sin anunciar que se haya caído?

Sí, había un par de internacionales que tenían buena pinta. habrá que mirar de 2021 en adelante.

¿De los que son bombazos?

Sí, de los potentes. Al final dependes de los promotores. Da pena el Arena sobre todo, que es el más nuevo, 2019 ha sido un año impresionante para el Arena y 2020 llevaba todavía ese marchamo. Espero que se pueda recuperar el pulso, porque al Arena le pilla en un momento de maduración. Y luego está el circuito, que este año hemos cogido la gestión directa y había un año interesante, pero el impacto en la industria del automóvil va a hacer que las presentaciones se retraigan.

¿Y los eventos deportivos?

Las dificultades van a ser muy grandes. Los campeonatos se han cancelado, habrá que hacer cositas pequeñas. Hay que ver también qué pasa con la pelota.

¿Si todo va bien en septiembre volverían los eventos sentados?

Esperamos que sí. La gran dificultad va a estar en aforos de pie. Luego habrá que ver el aforo sentado si podrá ser del 100%, que probablemente no. Si nos vamos a un aforo del 50% determinadas producciones con la mitad del taquillaje es muy complicado que se pongan en escena.

¿Hacerlo al aire libre puede ser una solución?

Yo creo que sí. Ahí van a jugar mucho los presupuestos de los ayuntamientos. Las limitaciones en fase 3 llega a 800 personas al aire libre. Eso ya te permite hacer cosas. El aire libre será una clave importante en julio, agosto y, posiblemente, septiembre.

¿Ve la recuperación en V, en L…?

A lo mejor en sectores industriales se pueden recuperar en algo más parecido a una V; en Cultura, Turismo y Deporte es más complicado que el segundo palo de la V sea tan vertical como el primero.

Los rodajes que quedaron paralizados se están retomando, pero poner en pie uno nuevo será difícil.

Sí. De partida se encarece por protección, controles… y luego en rodajes internacionales va a haber problemas de movilidad entre países al menos durante un tiempo, o incluso entre comunidades. Por otro lado el confinamiento ha llevado a un consumo audiovisual fortísimo. Las plataformas están ávidas de contenido, y eso hay que crearlo. España ha puesto unos incentivos fiscales incrementales y parece que aumenta su apuesta por los rodajes. Eso a Navarra en buena medida algo le tiene que tocar, es positivo. ¿Qué más debería suceder? Que los confinamientos lleven a estimular procesos de creación. Ahí veo unas políticas públicas a nivel nacional poco claras. Tengo la sensación de que la creación se cuida poco.

En 2011 cuando fue nombrado gerente entonces sólo del Baluarte y el Planetario, decía que eran tiempos muy difíciles. Si llega a ver entonces lo de ahora...

Son crisis diferentes. Quiero pensar que ésta ha sido más profunda en el tiempo pero que puede tener una recuperación más rápida. También es verdad que la experiencia es un grado y puedes prepararte mejor. Luego está la dificultad de muchas empresas de tu ecosistema que lo están pasando mal: hoteles, restaurantes, servicios auxiliares… eso da mucho miedo, porque sin nuestros proveedores no somos nadie. En nuestro caso el 75% del gasto operativo es en proveedores externos.