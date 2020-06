TVE prescinde de sus corresponsales en Bruselas y Londres

01/06/2020

RTVE ha decidido prescindir de su corresponsal en Londres, Miguel Angel Idígoras, a quien no prorrogará su contrato, que expiraba el 31 de agosto. Con esta decisión, la corporación parece dispuesta a remodelar su plantilla de corresponsales. Otro experimentado informador, José Ramón Patterson, abandona su plaza en Bruselas, donde llevaba cinco años trabajando. El periodista ejerce el oficio desde hace cuatro décadas y pertenece a la plantilla de RTVE desde hace 32 años. La marcha de Idígoras fue anunciada por el propio afectado en Twitter y sin cuestionar a la dirección de RTVE. "La nueva dirección no cuenta conmigo para seguir como corresponsal en el extranjero. Y no se lo reprocho. Cada uno es libre de confiar en quien entienda oportuno. Así que vuelvo a mi tierra rebosante de satisfacciones familiares y profesionales. Y convencido, como siempre, de que lo mejor está por llegar".



La decisión, sin embargo, irritó a su colega Patterson, quien considera que la determinación es un derroche de talento. "Eres grande, Miguel Angel, y esto, a las puertas del 'brexit', me parece un error mayúsculo. No entiendo que se desperdicie así tu talento, experiencia, capacidad y conocimiento. Si el futuro de TVE pasa por decisiones como esta, estamos aviados", dijo un enfadado Patterson en la misma red social.