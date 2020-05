El festival de Karloy Vary proyectará 'Zumiriki' en un centenar de teatros checos

26/05/2020 a las 06:00

El Festival de Cine de Karlovy Vary, en la República Checa, es uno de los certámenes que se han quedado sin margen de actuación por culpa del coronavirus. Su emplazamiento en el calendario a principios del mes de julio no permitía celebrar la 55ª edición con las condiciones de seguridad sanitaria necesarias, así que los organizadores han anunciado que el festival tal y como es conocido tendrá lugar del 2 al 10 de julio de 2021. No obstante, este certamen de clase A, la categoría más importante de la que forman parte entre otros Cannes, Berlín, Venecia o San Sebastián, no permanecerá de brazos cruzados.

Los programadores de Karlovy Vary han ideado una selección reducida de 16 películas que han “recibido grandes elogios” a lo largo del último año, y en la que figura 'Zumiriki', del director navarro Oskar Alegria.

A lo largo de nueve días, del 3 al 11 de julio, cada una de las películas seleccionadas será proyectada el mismo día y a la misma hora en un centenar de salas repartidas por todo el país. Las proyecciones están siendo planificadas siguiendo el espíritu del festival y serán acompañadas de introducciones en el lugar por parte de los programadores del KVIFF. Entre las películas seleccionadas están 'Luxor', de Zeina Durra; 'Identifying Features', de Fernando Valadez, o 'Ema', de Pablo Larrain, entre otras.

“Desde que supimos que, dada la situación, los cinéfilos no pueden venir este año a Karlovy Vary, decidimos llevarles al menos una parte del festival”, explica el presidente del festival, Jiří Bartoška. “Es nuestra manera de dar las gracias a los visitantes, invitados y a los entusiastas del cine que han creado una atmósfera de festival fantástica cada año”, añade.

'Zumiriki' vuelve así a itinerar después de pasar por decenas de festivales de todo el mundo desde que se estrenó en la Mostra de Venecia, también de clase A, el pasado verano. Una de sus últimas citas fue la inauguración del festival Punto de Vista de Pamplona en marzo.

La película narra el poético viaje del director al paisaje de su infancia, una isla en el río Arga junto a la que se construyó una chabola y se metió en ella a vivir cuatro meses pertrechado de unos pocos objetos como un reloj parado, dos gallinas, comida en lata, chocolate y una silla.