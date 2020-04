Coronavirus: El músico navarro Javier Erro, en Dinamarca: "Sentía que si me volvía se arruinaba todo"

Actualizada 18/04/2020 a las 12:34

El estudiante, músico y exconcursante televisivo Javier Erro decidió quedarse en Dinamarca a pasar la cuarentena porque sentía que si se volvía a España "se arruinaba todo", y no se arrepiente de su decisión, pues esta experiencia le ha supuesto un "aprendizaje absoluto".



No ha sido el único, pues el resto de españoles con los que estaba compartiendo el Erasmus desde principios de este año también se ha quedado. "No tenía mucho sentido volver al 'foco del problema' pudiendo estar seguros y aislados aquí", asegura Erro.



Erro eligió continuar sus estudios de Periodismo en Dinamarca atraído por el "estilo nórdico de vida" y con ganas de "darle una oportunidad al país" y experimentar un "cambio drástico" en su vida, tanto en el ámbito personal como en el académico, pero no esperaba que la COVID-19 entrase en esa ecuación "idílica".



De hecho, esa es la palabra que utiliza para definir a la sociedad danesa que, según Erro, ha sido una de las más eficaces a la hora de hacer frente a esta pandemia al cerrar "fronteras desde el principio", una decisión que les ha permitido "no adoptar la medida del confinamiento" en el país.



"Es bastante loco si lo comparamos con España", asevera el pamplonés, que vive en una zona residencial y puede salir a hacer deporte así como juntarse con un máximo de 10 personas, una libertad que es posible porque las instituciones danesas "apelan a la responsabilidad de la ciudadanía de forma muy inmediata".



Aun así Erro habla de la situación calificándola como una "pesadilla extraña" y recuerda uno de los momentos más duros que vivió cuando se encontraba de viaje en Suecia con sus padres unos días antes del comienzo del estado de alarma.



El navarro relata que, durante su estancia en Estocolmo, "cada día había peores previsiones", algo que empezó a preocupar a sus padres por la posibilidad de un cierre de fronteras y, estando allí le dijeron: "Hemos tomado la decisión de marcharnos para Madrid y lo vamos a hacer ahora mismo".



Aunque comenta que sintió como un "portazo" en ese momento, en el que le habían "arrancado" a sus padres justo cuando se volvía a "sentir en casa", Erro tuvo clara su posición. "Yo me quiero quedar, no voy a dejar que el propio virus gane la batalla y me arruine todo el Erasmus", expresó.



Tuvo que hacer el viaje de vuelta solo, pero asegura que mantiene contacto diario con su familia y la tiene muy presente, especialmente a su hermana y su tía, ambas enfermeras, pues se sincera al admitir que "es muy duro lo que están viviendo y cómo día tras día están luchando contra algo que no deja de ser invisible".



Asimismo cuenta que no pudo evitar emocionarse "al ver los videos de los aplausos de las ocho" que le mandaban y que le daba mucha pena todo lo que iba leyendo en la prensa española porque pintaba "muy mal" la situación de España e Italia, aunque ahora admite que está más aliviado porque las cifras son más "halagüeñas".



A pesar de todo, asegura que la experiencia del Erasmus es muy recomendable porque te aporta "autogestión" e "introspección" y también le ha permitido descubrir que en el sistema educativo danés "no se deja nada a la improvisación" y en tan solo un fin de semana lograron adaptar todo de forma online.



En su día a día compagina las clases virtuales con cocinar y poner lavadoras pero, como no podía ser de otra forma, el también exconcursante de 'La Voz' y 'La Voz Kids' no deja de lado su faceta musical y comenta que está aprovechando la cuarentena para "recrearse en sus inspiraciones".



Además, desde hace unos días realiza un programa diario a las ocho en Radio Hope para acercar "mensajes de apoyo a los hospitales" y compone nuevos singles como "Sin Querer", que salió a la luz un mes antes de que Erro viajase a Dinamarca "con la sensación de dejar muchas cosas en stand by".



De hecho, explica que iba a volver antes de tiempo del Erasmus para "retomar proyectos" pero ahora su futuro es "un gran signo de interrogación" porque ni siquiera sabe cuándo va a poder regresar a su Pamplona natal, pues le han cancelado el vuelo que tenía de vuelta.

En definitiva, siente que "todo va a ser diferente" y que va a haber "un antes y un después" incluso en las fiestas de San Fermín, que prevé que si llegan a celebrarse será a finales de año y de una forma "más precintada a los de casa", concluye.

