Muere el cantaor José María Heredia, 'Josele'

El cantaor y guitarrista almeriense José María Heredia, 'Josele', ha fallecido este sábado a causa de un cáncer. Padre de Juan José Heredia, 'Niño Josele', tenía una gran vinculación con el barrio de Pescadería - La Chanca.



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha mostrado sus condolencias por esta pérdida. "Acabo de tener noticia del fallecimiento de Josele. Él no solo fue un gran artista, maestro de maestros, sino que además era una persona entrañable a la que siempre recordaré por el cariño y el afecto que me demostró. Mi más sentido pésame a Niño Josele y a toda su familia", ha publicado en sus redes sociales.



Por su parte, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha lamentado también el fallecimiento. "Siempre en mi Corazón. Mi amigo, mi hermano, mi Josele. Se nos ha ido un gran maestro, pero sobre todo una gran persona", ha indicado Bosquet en su cuenta de Twitter. Además, ha lamentado que "el flamenco en Almería se nos queda un poco huérfano". "Mi corazón siente un vacío porque nos has dejado, mi gitano. Te echaré de menos Josele....", ha concluido.