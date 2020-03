Programación del martes 3 de marzo en el Festival Punto de Vista

03/03/2020 a las 06:00

10.00 h. S. Cámara, Baluarte

SECCIÓN OFICIAL 3

He venido a leer la noche (Manuel Fernández-Valdés, España, 2019, 92’). Mónica Valenciano es bailarina y coreógrafa. Sus encuentros con Raquel le permiten explorar las posibilidades de una danza introspectiva.



12.30 h. S. Cámara, Baluarte

SECCIÓN OFICIAL 4

Cézanne (Luke Fowler, RU-Fra, 2019, 4’). Grabada en el estudio y el jardín del pintor.

A Month of Single Frames (Lynne Sachs, EE UU, 2019, 14’) En 1998 Barbara Hammer hizo una resistencia artística en una cabaña. En 2018 entregó el material a Sachs para una película.

Notas, encantaciones: Parte I (Alexandra Cuesta, Ecuador-EE UU, 2020, 19’) Acumulación autobiográfica de instancias que describen la acción de habitar un paisaje postindustrial.

A Tongue Called Mother (Eva Giolo, Bélgica, 2019, 18’). Palabras de tres generaciones de mujeres y niños que aprenden a leer y meditan sobre ellas.

Queen (Kathryn Elkin, RU, 2019, 13’). El trabajo físico, la interpretación, el ocio y las labores domésticas se comparan a través de una memoria musical.



16.30 h. S. Cámara, Baluarte

SECCIÓN OFICIAL 2

La espada me la ha regalado (Miriam Martín, España, 2019. 17 ‘) En las imágenes la Casa de campo está en 2019; en los sonidos, en 1936.

Avant D’Oublier Hélipolis (Valentin Noujaïm, Francia-Egipto, 2019. 22’) La familia de la autora ha comenzado a olvidar sus raíces egipcias.

Playback. Ensayo de una despedida (Agustina Comedi, Argentina, 2019. 14’) Las actrices del Grupo Kalas resisten al genocidio trans haciendo del escenario su lugar de resistencia.

Early Years (Morgan Quaintance, RU, 2019, 15’). Retrato de la erudita y artista Barbara Samuels.



16.30 h. Sala Corona, Baluarte

AN OCEANIC FEELING 2

La Pieuvre (Jean Painievé, Francia, 1927, 13’)

Finis terrae (Jean Epstein, Francia, 1929, 80’)



16.30 h. Sala Gola, Baluarte

PAISAIA 1

Para ver lo que quiero ver necesito más que los ojos (Arnau Padilla, España, 2019, 7’) Película enterrada durante el un invierno y desenterrada en primavera.

Ura sartu zen barrura (Peru Galbete, España, 2019, 16’). Los vecinos sobrevivieron a la inundación que hubo en el barrio cuando el director era niño, pero muchos recuerdos de la bajera, no.

Xulia (Lur Olaizola, España, 2019, 16’). Xulia estaba ingresada en un centro de desintoxicación cuando un hecho marcó su vida.

Medvedek (AInhoa Gutiérrez, España, 2019, 14’). La llegada de dos osas eslovenas al Pirineo navarro altera su equilibrio.

Labo (Jesús Mª Palacios, España, 2019, 14’) Un paseo por la memoria de la antigua Universidad laboral Francisco Franco de Tarragona.



19.30 h. Sala Gola, Baluarte

My body, your body, our bodies: Somatic cinema at Hone and in the World.

Proyeción expandida, charla y lectura de poesía con Lynne Sachs.



22.00 h. Sala Corona, Baluarte

AN OCEANIC FEELING 3

The Shiranui Sea (Noriaki suchimoto, Japón, 1975, 153’)



NO SE LO PIERDA

Sara Larripa, coordinadora de invitados | ‘An Oceanic Feeling’



Como aficionada al submarinismo, mi recomendación no podía ser otra que An Oceanic Feeling. La sensación de flotabilidad, paz y conexión que experimento en cada inmersión podría ser lo que se conoce como el sentimiento oceánico. Y es precisamente el Océano, quien envuelve y da sentido a Punto de Vista este año. Gobernadas por el timón de Erika Balsom, en esta retrospectiva-cuaderno de bitácoras, vamos a navegar por la presencia del mar en el cine documental. Un mar que se convierte en medio de vida, en hogar fascinante de criaturas paranormales como los pulpos, con sus movimientos hipnóticos y su increíble capacidad de cambiar de color constantemente camuflándose en cada paisaje marino. Un mar también, reflejo de la emergencia oceánica y la contaminación plástica y un mar, el Mediterráneo, convertido en un cementerio europeo acuático de la vergüenza.