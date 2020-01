Aplazada al 12 de marzo la visita de Juan Gómez-Jurado al Club de Lectura DN

Actualizada 30/01/2020 a las 12:10

La visita de Juan Gómez-Jurado al Club de Lectura de Diario de Navarra ha sido aplazada por motivos de salud al día 12 de marzo a las 19.30 horas.

Desde que publicó ‘Reina roja’ (2018), el nombre de Juan Gómez-Jurado no ha dejado de figurar en las listas de libros más vendidos de nuestro país. Ahora le vuelve a suceder con ‘Loba negra’, protagonizada de nuevo por Antonia Scott y Jon Gutiérrez, a quienes considera los verdaderos ‘culpables’ de su éxito.

En una entrevista publicada este miércoles por Diario de Navarra, Gómez-Jurado contaba qué le llevó a convertirse en escritor. "Somos el resultado de todo lo que nos pasa. Es inevitable que tus experiencias, ansiedades y miedos te lleven hacia la imaginación, hacia la necesidad de contar historias. Quién sabe qué hubiera pasado si mi madre no me hubiese abandonado, o si mi padre adoptivo no me hubiese contado cuentos cuando era niño... Hay una enorme cantidad de azar en nuestras vidas, pero no nos damos cuenta de la importancia que tiene y de lo sano que es el hecho de que mucho de lo que somos se lo debamos a la mera casualidad", explicaba.

