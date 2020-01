Radiohead lanza una biblioteca online, en otro guiño a sus incondicionales

Actualizada 24/01/2020 a las 12:04

Radiohead es un grupo dado a los golpes de efecto. Su último proyecto es una 'biblioteca pública' online que permite a sus incondicionales acceder a rarezas musicales, rescatar material del pasado o adquirir, a la carta, artículos de 'merchandising' descatalogados.

En realidad, lo que logra el quinteto británico liderado por Thom Yorke con su última extravagancia es ceder la llave a su propio y extenso archivo musical, ordenado por épocas y con enlaces a fotos y vídeos de la banda. Lo hacen, como tradicionalmente viene siendo su estilo, obviando las reglas que fija la industria musical.

Desde el pasado lunes, cualquiera puede registrarse en esa biblioteca online, en la que el usuario crea y descarga, si así lo desea, su propio carné de socio para disfrutar de un exhaustivo y organizado almacén de datos del grupo -Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O'Brien, Colin Greenwood y Phil Selway-.

Además, cada uno de los músicos ha ejercido de 'bibliotecario' durante un día en su semana de inauguración.

En proceso de evolución constante, la formación notificó a sus seguidores su última aventura musical en un escueto y un tanto críptico anuncio: 'Radiohead.com siempre han sido: a) poco informativos de una manera irritante y b) sorprendentes'.

'Lo próximo más sorprendente que vamos a hacer, por lo tanto, es convertirnos repentinamente en sorprendentemente informativos. Así que eso es lo que hemos hecho', continúa.

Fieles a su promesa, han colgado material creado a lo largo de sus 30 años de trayectoria y han puesto a disposición de sus fans una tienda en la red, donde se pueden encargar objetos de promoción -como camisetas- fuera de catálogo. Todo un chollo para los nostálgicos.

Al parecer, el innovador proyecto no es más que la respuesta de los músicos al contenido, a veces desmadejado o inexacto, que dicen que encontraban en internet sobre su propio trabajo.

Para Radiohead, la red no es una herramienta 'de fiar' para obtener información precisa.

Por primera vez en la historia de la banda, sus fans pueden ahora disfrutar en streaming de proyectos musicales considerados 'rarezas', que hasta la fecha eran prácticamente imposibles de hallar.

Aparece ahí el EP debut de la banda, 'Drill', de 1992, que fue el primer éxito comercial del grupo; también el tema 'I Want None of This', de la recopilación para fines benéficos 'Help: A Day in the Life' (2005), o el EP de remezcla de 'TKOL RMX 8', de 2011. Todo a golpe de 'click'.

En esas baldas digitales se encuentran vídeos oficiales pero, también, actuaciones en directo sin interrupciones por publicidad o shows televisados de algunos de sus B-Sides.

Tampoco faltan las playlists de sesiones de grabación del grupo para trabajos como 'In Rainbows', su séptimo álbum de estudio (2007); 'The King Of Limbs' (2015), toda una exploración del ritmo, y 'A Moon Shaped Pool' (2016), que incluía arreglos orquestales de Jonny Greenwood.

Por cierto, que Radiohead ya sorprendió a sus fieles con el lanzamiento de 'In Rainbows', que sacó al mercado de manera independiente originalmente en formato digital, pidiéndoles entonces que pagaran por su descarga la cantidad que estimaran conveniente.

Los archivos digitales contienen también instantáneas tomadas en el 'backstage' de los músicos.

Formado en 1985, con más de 40 millones de álbumes vendidos por todo el planeta, Radiohead debutó con el sencillo 'Creep', que salió al mercado en 1992.

Después de su álbum debut, 'Pablo Honey' (1993), su popularidad se disparó con el segundo trabajo, 'The Bends' (1995), y se consolidó con el tercero, el aclamado 'OK Computer' (1997), para muchos de culto.

A esos proyectos les siguieron 'Kid A' (2000), 'Amnesiac' (2001), donde coquetearon con diversos estilos, como la electrónica, el rock experimental o el jazz y, desde entonces, nunca han dejado de desarrollar su peculiar estilo

