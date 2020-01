Las caras nuevas de los Goya desde una aldeana de 84 años hasta un filósofo

Actualizada 19/01/2020 a las 12:03

Desde una debutante de 84 años, Benedicta Sánchez, a un licenciado en Filosofía como Santi Prego, las candidaturas al Goya a mejor actriz y actor revelación ofrecen un soplo de aire fresco frente a las categorías protagonistas, copadas por pesos pesados del cine español, especialmente las masculinas.



BENEDICTA SÁNCHEZ, UNA ALDEANA ZEN DE 84 AÑOS



Vive en O Corgo (Lugo), donde se dedica a trabajos del campo, como su personaje en 'Lo que arde' de Oliver Laxe. Benedicta Sánchez, de 84 años, se presentó al 'casting' que se organizó en la comarca y fue la elegida sin haber participado nunca en una película.



Ha dado pruebas de su personalidad genuina bailando una muñeira ante los fotógrafos en la alfombra roja del Festival de Cannes, donde la película de Laxe sobre el mundo rural gallego resultó premiada, y de su espíritu 'zen': 'Lo malo como lo bueno procuro que no me altere, el yin y el yang', decía en la pasada fiesta de nominados de los Goya.



CARMEN ARRUFAT, LA MÁS JOVEN Y PROMETEDORA



Nominada por 'La inocencia', opera prima de la directora catalana Lucía Alemany, Carmen Arrufat tiene 17 años y llevaba desde los once haciendo cursos de interpretación ante la cámara, pero viviendo en Castellón era difícil para ella plantearse seriamente entrar en el circuito profesional.



Como su personaje, Arrufat (Castellón, 2002) soñaba con salir del pueblo y vaya si lo ha conseguido. Su trabajo junto a Sergi López y Laia Marull, ya le ha abierto algunas puertas y actualmente está viviendo en Madrid para rodar 'HIT', una nueva serie de TVE ambientada en un instituto y protagonizada por Daniel Grao.



AINHOA SANTAMARÍA, LA MÁS CONOCIDA POR LAS SERIES



Ha sido la inspectora de policía de 'Elite' y una de las profesoras de 'Señoras del (h)ampa' y también ha tenido papeles episódicos en 'La casa de papel', 'Isabel' o 'Amar es para siempre'.



Ainhoa Santamaría (Vitoria, 1980) está nominada por 'Mientras dure la guerra' de Alejandro Amenábar en la que interpreta a Enriqueta Carbonell, la mujer del pastor protestante Atilano Cocó, amigo de Miguel de Unamuno (Karra Elejalde).



PILAR GÓMEZ, UNA YONQUI CONMOVEDORA EN 'ADIÓS'



Al igual que Santamaría, Pilar Gómez (Huelva 1974) tiene un extenso currículum televisivo y también teatral. Ha aparecido en series como 'Malaka', 'Vota Juan', 'Arde Madrid' o 'La Zona' y en cine ha tenido pequeños papeles en títulos como 'Stella Cadente' o 'Blancanieves'.



En 'Adiós', el thriller de Paco Cabezas ambientado en los bajos fondos sevillanos, interpreta a La Maravilla, una yonqui maltratada por la vida que sale huyendo de Mario Casas y es interrogada por la policía.



ENRIC AUQUER, UN NARCO DE NUEVA GENERACIÓN



Es el gran favorito. Su nombre ha estado en boca de todos desde que se estrenó 'Quien a hierro mata' de Paco Plaza dando vida a un narco gallego de nueva generación y también ha cosechado elogios por su papel de jardinero y padre en ciernes en la serie de Leticia Dolera 'Vida perfecta'. En los premios Feroz hizo doblete este pasado jueves y fue premiado por ambos trabajos.



Enric Auquer (Gerona, 1988) tenía 20 años cuando su madre le animó a que se apuntara a una escuela de teatro. Con problemas de fracaso escolar, un trastorno de déficit de atención y dislexia, el teatro se le daba bien y fue su tabla de salvación.



NACHO SÁNCHEZ, REVELACIÓN TEATRAL Y AHORA CINEMATOGRÁFICA



Con sólo 25 años, en 2018 se convirtió en el intérprete más joven en ganar el premio Max de teatro al mejor actor por el monólogo 'Iván y los perros'. Dos años antes, la Unión de Actores le había premiado por su trabajo en 'La piedra oscura'.



Nacho Sánchez es uno de los dos protagonistas de 'Diecisiete', una 'road movie' sentimental de Daniel Sánchez Arévalo. De los dos hermanos protagonistas, él es el mayor, supuestamente el responsable y el que se hace cargo, aunque a veces las tornas cambian.



SANTI PREGO, UN FRANCO APOCADO PERO AMBICIOSO



Su interpretación de Franco en 'Mientras dure la guerra', como un tipo apocado pero ambicioso y tenaz podría hacerle sombra a Auquer, teniendo en cuenta, además, que es un personaje que parece gustar en la Academia. Cuatro actores han sido nominados por encarnar a Franco, aunque sólo uno, Juan Echanove, se llevó el galardón.



Licenciado en Filosofía y profesor de la Escuela de Arte Dramático de Galicia, Santi Prego (Vigo, 1962) ha participado en series como 'Fariña' o 'Cuéntame' y en cine ha tenido pequeños papeles en títulos como 'La sombra de la ley', 'Los girasoles ciegos' o 'La vida que te espera', entre otros.



VICENTE VERGARA, EL VECINO INSIDIOSO DE 'LA TRINCHERA INFINITA'



Vicente Vergara (Huelva, 1968) da vida a Gonzalo, el vecino que representa la amenaza exterior para el 'topo' Higinio (Antonio de la Torre) de 'La trinchera infinita'.



Vergara ha trabajado en series de televisión como 'La peste', 'Cuéntame', 'Aída', 'Águila Roja' o 'La que se avecina', entre otras.

Selección DN+