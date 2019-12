Las noticias culturales más impactantes de 2019: Plácido Domingo, Rosalía y la SGAE

Actualizada 30/12/2019 a las 11:55

El año 2019 terminará dejando atrás varias polémicas literarias, el 'olvido' conmemorativo de Hernán Cortés en el V Centenario de su llegada a México o el éxito en España y fuera de sus fronteras de artistas como Rosalía o el cineasta Pedro Almodóvar, entre otros hitos a remarcar.



El año comenzó con la polémica en torno a la figura de Hernán Cortes. El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, admitió en un desayuno informativo que en los Presupuestos Generales del Estado no había una partida para rendir homenaje al conquistador español y aseguraba que se estaba viendo de dónde sacar los fondos para que se hiciera algo "digno en poco tiempo". Por el contrario, 2019 sí ha traído la conmemoración de la "gesta ibérica" de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, con varias acciones conjuntas entre España y Portugal que se prolongarán hasta 2022



Hernan Cortés siguió en el foco cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó una carta al Rey de España y al Papa en la que pedía que se pidiera perdón por los abusos de los españoles en la conquista de México. Varios intelectuales criticaron esta actuación , destacando el escritor peruano Mario Vargas Llosa quien en la inauguración del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española ironizó con que el dirigente americano se tendría que "haber mandado a él mismo" la misiva y reflexionar sobre los "millones de indios marginados, pobres, ignorantes y explotados".



En el arte, el año 2019 en España ha estado marcado por el Bicentenario del Museo del Prado, una celebración que ha batido récords como el de los visitantes --ligeramente superiores a 3 millones en la sede principal, lo que supone un 10,1% de visitantes más que el año anterior-- y un ingreso de 21 millones de euros en concepto de venta de entradas. Además, la pinacoteca ha mostrado una mayor apertura a artistas femeninas, con una exposición sobre obras de Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana o la recuperación en sala de obras como 'El Cid', el león de Rosa Bonheur.



Por su parte, de nuevo Santiago Sierra --en colaboración con Eugenio Merino-- se erigió en protagonista de la feria ARCO a principios de febrero, cuando sorprendía con 'Ninot', una representación de cera del Rey Felipe VI de cuatro metros y medio. La obra terminó la feria sin comprador y a finales de este año continuaba en la misma situación e incluso podría ser quemada --una obligación contractual--, tal y como señalaba a Europa Press un portavoz del estudio del artista.



En el apartado de derechos de autor, la SGAE ha vivido un año convulso que comenzó con requerimientos del Ministerio de Cultura y Deporte por "incumplimientos graves" de la normativa y que culminó en una petición para la intervención temporal, rechazada tanto en julio como de nuevo en diciembre por la Audiencia Nacional --Cultura ya ha avisado de que recurrirá ante el Supremo--.



A esto se le sumó a la SGAE una crisis tras la decisión en el mes de octubre de un total de 120 nombres del cine y la televisión de presentar su preaviso para abandonar la SGAE y pasar a formar parte de la entidad Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA). Entre los nombres de estos autores están los de Pedro Almodóvar, Juan Antonio Bayona, Rodrigo Sorogoyen, Mateo Gil, Alberto y Laura Rodríguez (creadores de 'Aquí no hay quien viva') o Julia Altares ('Amar es para siempre'). El abandono de la entidad se hará efectivo a partir de enero de 2020.



El incendio a mediados de abril en la catedral parisina de Notre Dame generó un estado de alerta que trascendió las fronteras francesas para obligar a revisar los planes de prevención de riesgo en edificios del patrimonio histórico. El fuego comenzó con unos trabajos de reconstrucción que las autoridades estimaron necesarios, habida cuenta de las "señales de debilidad" que ya mostraba la aguja de la catedral. El despliegue y la pericia de los 400 bomberos desplegados evitó el desplome de la fachada, sin heridos que lamentar.



No obstante, meses después, la estructura de la catedral --aún pendiente de comenzar las tareas de reconstrucción-- continúa estando frágil e incluso se ha decidido no celebrar este año los servicios navideños, en un fenómeno sin precedentes desde 1803.



PLÁCIDO DOMINGO, EN EL FOCO



En música, Plácido Domingo se ha convertido en protagonista involuntario a raíz de las acusaciones por acoso sexual de una veintena de cantantes que se dieron a conocer durante el verano. Las consecuencias negativas se han notado en Estados Unidos --donde ha dimitido como director general de la Ópera de Los Ángeles y ha renunciado a volver a actuar en la Ópera de Nueva York (Met Opera)-- o Japón --anulando una actuación para los próximos Juegos Olímpicos en 2020--, si bien en Europa se han contado por ovaciones sus apariciones en los recintos, incluido el de Les Arts en Valencia.



Mientras, en plena explosión internacional del reguetón y el trap, en España se ha generado el fenómeno Rosalía. Si bien su disco 'El mal querer' se lanzó a finales de 2018, ha sido en 2019 cuando ha explosionado gracias también a sus colaboraciones con J Balvin o James Blake, que le han permitido lograr tres Grammy Latinos o un MTV Video Music Award y ser una de las artistas más reproducida en Youtube o Spotify.



Precisamente, un director de cine español que ha trabajado con Rosalía en su última película, Pedro Almodóvar, ha sido otro de los triunfadores de este año gracias a 'Dolor y Gloria'. La cinta, que arrancó con buen pie en Cannes --Antonio Banderas, alter ego del cineasta manchego en la gran pantalla, se llevó el premio a mejor actor--, es una de las favoritas para los Premios Goya --con 16 nominaciones-- y ya está en la parrilla final para optar al Oscar como mejor película extranjera.



Otra de las cintas sonadas de este 2019 ha sido la del 'Joker', protagonizada por Joaquin Phoenix, que se alzó con el León de Oro en Venecia y es una de las claras favoritas a los Oscar. Además de una inesperada taquilla por encima de todas las previsiones, la película ha creado incluso un nuevo lugar de culto: las escaleras donde Phoenix baila en el Bronx y que han generado las protestas de los vecinos por las multitudes que acuden a fotografiarse.



POLÉMICAS LITERARIAS



En el campo de las letras, la entrega de premios ha conllevado alguna que otra polémica, como es el caso de la concesión del Nobel de Literatura de 2019 a Peter Handke --junto al de Olga Tokarczuk en 2018, una doble entrega tras la crisis provocadas en 2017 en la Academia por las denuncias de acoso sexual dentro de la institución--. El pasado del escritor austríaco, cuando apoyó al dictador serbio Slobodan Milosevic durante la guerra de los Balcanes, marcó una ceremonia en la que en la rueda de prensa precedente el autor se enfrentó a varios periodistas y en la que se organizaron varias protestas.



En España, la escritora Cristina Morales recibió el Premio Nacional de Narrativa por 'Lectura fácil' y dijo en declaraciones a Europa Press que sentía "alegría" al ver "fuego en vez de tiendas y cafeterías abiertas" durante las protestas en Cataluña en el mes de octubre. Esto suscitó las críticas de varias personalidades, incluidas el entonces líder de Cs, Albert Rivera, quien llegó a pedir que devolviese la cuantía económica del galardón --20.000 euros--.

