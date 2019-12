El viaje de Morgan deja boquiabierto al SantasPascuas en Pamplona

Actualizada 28/12/2019 a las 13:02

El viaje del grupo revelación del panorama musical español, Morgan, paró en la capital navarra por segunda vez este año.



Para aquellos (pocos) que todavía no hayan escuchado hablar de este grupo, Morgan se define como "una banda de local", formada por gente a la "que le gusta la música, se junta a tocar" y prueba cualquier idea que surja entre los miembros de la banda.



El azul envolvió el escenario alrededor de las 21:15, cuando el quinteto formado por Paco López (guitarra y voz), Alejandro Ovejero (bajo), Ekain Elorza (batería), David Schulthess 'Chuches' (teclado) y Carolina de Juan 'Nina' (piano y voz) salió a escena "con ganas de pasarlo bien".



Zentral presenció, el que fue, si no el arranque de concierto más bonito de la historia de la sala, al menos, el más original: López, Ovejero y Nina cantando alrededor de un micro de ambiente, a guitarra y voz, una versión de 'Honey come Home' de Head and the Heart.



Después de escuchar el comienzo de su 'viaje' uno entiende el porqué del éxito de Morgan y por qué cada vez tiene más seguidores en su camino, aunque para López el éxito sea "la sensación que tiene al tocar" una canción y que cada vez "pase una cosa diferente" en el escenario.



El repertorio, con dos partes diferenciadas de acuerdo con sus dos discos: 'North' y 'Air', comenzó con Nina en un extremo del escenario cantando 'Cold' al piano, y solo hizo falta la primera nota para saber por qué ha sido calificada como "la mejor voz aparecida en la música española en este siglo XXI".



No existen palabras para expresar lo que Nina transmite con esa voz aspirada y sufriente que tiene, que deja embobado a cualquiera que la escuche y provoca que el tiempo pase entre canción y canción sin percibirlo. Así fue con “Cheesecake”, “Attempting”, “Goodbye” y “Work”, todas ellas en inglés, el idioma preferido por la banda.



Pero no fue así todo el concierto, pues Morgan ha regalado a sus seguidores una canción en español en cada uno de sus discos y, precisamente, fue la que incluyo en ‘North’, “Volver” la que despertó de ese maravilloso letargo al público de Zentral, cuando Nina se arrancó a hablar para pedirles que la cantasen con ella.



Sin embargo, en un concierto de Morgan uno no siente que deba desgañitarse cantando, porque, de hacerlo, dejarías de escuchar la voz de Nina y el virtuosismo de los músicos de la banda, de hecho, ni siquiera los camareros de la sala pudieron resistirse a dejar de atender la barra y admirar la actuación mientras la grababan con el móvil.



“Gracias por cantarla conmigo”, concluyó la madrileña antes de interpretar una de las canciones favoritas del guitarrista de la banda, “Home”, y, seguidamente, “Thank you”, que levantó a Nina del piano pidiendo al público que moviese “el esqueleto” y acabó siendo una ‘jam session’ con la improvisación de los miembros de la banda.



Una cover de 'Unknown Legend' de Neil Young, con la que abrían antes los conciertos de su gira, sirvió para marcar el ecuador del concierto y como puente entre la parte en la que el viaje transcurría por los cuatro puntos cardinales con ‘North’ para adentrarse en un viaje a través de los cuatro elementos con las canciones de ‘Air’.



Esta segunda parte abrió con “Planet Earth”, “Blue Eyes” y “Flying Peacefully” y hizo que Nina volviese a hablar con su espontaneidad y su vulnerable desparpajo: “Voy a hablar un poco porque, si no, me voy a casa intranquila”, comenzó, para después admitir que estaba “más nerviosa de lo normal” por ser uno de los últimos conciertos de la gira, anunciando además que no iban a tocar nada el año que viene.



“No nos separamos ni nada, pero no os olvidéis de nosotros, por favor”, dijo Nina con una voz casi temblorosa, para después cantar la segunda de sus canciones en español y la más exitosa: “Sargento de Hierro”, que supera los 4 millones y medio de reproducciones, y según los miembros de la banda, cala tan hondo porque es “un temazo”.



Siguieron con “The Child” y tomaron rumbo con “Another Road” hacia ese camino a lo desconocido que les depara su nuevo disco, del cual dicen que parten “de cero” y no tienen “calendario” ni “fecha de entrega” para después salir del escenario mientras el público les pedía una última canción.



Y así fue, Morgan terminó como empezó: a viva voz y con guitarra para interpretar “Marry You” y demostrar que su viaje, aunque vaya a tomar una larga escala, está lejos de terminar.

