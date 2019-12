El Festival de Cine Documental Musical de San Sebastián ofrecerá 26 proyecciones y siete estrenos

Actualizada 27/12/2019 a las 14:54

El Festival de Cine Documental Musical de San Sebastián, Dock of the Bay, que tendrá lugar del 13 al 18 de enero de 2020, ofrecerá 26 proyecciones, de las cuales siete son estrenos. Figuras como Brian Jones, John Lennon y Yoko Ono, grupos punk vascos, o la música de Jamaica son algunos de los temas que se abordarán en esta edición, que contará también con conciertos en espacios como Tabakalera o Musikene.



La directora de Dock of the bay, Eva Rivera, ha presentado en rueda de prensa las películas a competición y las actividades paralelas, donde ha señalado que están "muy satisfechos" con el material y ha calificado de "redonda" esta 13 edición del festival.



Los films a concurso de esta edición los componen nueve trabajos, de los cuales siete son estrenos absolutos. La italiana 'At He Matinee', que se proyectará el lunes 13, descubre lo que fue "el club más famoso del mundo", el CBGB, en los años 80 a través de Walter Schreifels, la ciudad de Nueva York y la música hardcore.



El martes 14 estrenará la jornada la suiza 'A bright light. Karen and the process', un viaje "salvaje y fascinante" tras las huellas de Karen Dalton, cantante de culto, amiga de Bob Dylan y "musa olvidada" de los años 60. También se proyectará 'Out Deh. The Youth of Jamaica', la ópera prima de Louis Amon Josek, una película que "retrata a la juventud de Jamaica, los ritmos y el surf".



Otro estreno abrirá la sesión en los Cines Trueba el jueves 16, la española 'Rolling Stone: Life and Death of Brian Jones' dirigida por Danny García. Se trata del primer documental sobre el fundador y líder original de los Rolling Stones, Brian Jones.



A continuación, se proyectará 'Los demenciales chicos acelerados: Euskadi y tal', de Kikol Grau, que hace un repaso "único y vertiginoso sobre los grupos punk de la época en Euskadi" entre los que están Kortatu, Negu Gorriak, Zarama, Delirium Tremens, Hertzainak, Barricada, Berri Txarrak o Lendakaris Muertos.



En la otra sala del Trueba se podrá visionar la cinta francesa 'Felix in Wonderland', una película única sobre la creación musical experimental de Felix Rubin y el "KORG MS20: radio, pop, música vanguardista, ópera y un micrófono".



La jornada del viernes podrá verse la cinta españolas "VVV (Trippin'you)', que muestra la historia de Adrián, Manuel y Paula, que viven en Madrid y juntos forman el grupo VVV. Por su parte, la película de Javi Senz 'Disco Confessions; John Morales, A life in the mix' se acerca a la "leyenda de la música de baile de John Morales en Nueva York, Ibiza y Lanzarote".



Otro de los estrenos es 'Miguelito' de Sam Zubrycki, la historia del personaje que "pasó de cantar en un barrio portorriqueño a tocar con los más destacados músicos salseros como Eddie Palmieri, Papo Lucca's, La Sonora Poncena, Nelson Feliciano, Máximo Torres o Malo Malo para simplemente desaparecer por completo".



Asimismo, se proyectarán tres cortometrajes en este decimotercera edición del Dock of the Bay. 'Musical voyage', del estadounidense Patrick Trez, es un viaje desde Biarritz a San Francisco a través de la mente musical de Lee-Ann y de la conexión entre la música y el surf.

'Vigilia - Fi de gira de 45 cerebros y un corazón', del español Pol González Novel, narra tres años de colaboración artística y de gira constante de María Arnal y Marcel Bagés.



Por su parte, 'Kyoko', de Marcos Cabotá y Joan Bover, es la historia de la detención en Mallorca de John Lennon y Yoko Ono el 23 de abril de 1971. "El motivo fue el secuestro de una niña llamada Kyoko y este documental lo explica todo", ha detallado Rivera. DOCK LIVE!



El Dock Live! contará este año con tres sesiones especiales los días 15, 16 y 17 de enero en Tabakalera. El miércoles 15 será el turno de Joseba B. Lenoir con la música en directo del documental 'Bai, bagera' con un montaje alternativo de la directora Larraitz Zuazo.



El jueves 16 será el turno del "concierto-akelarre" de Elena Setién, acompañado por una "alquímica remezcla" de la película de culto 'Haxän' dirigida por Benjamin Christensen en 1922, bajo la mirada de Koldo Almandoz. Además, el viernes 17 en el Auditorio de Musikene se ofrecerán obras de Videomúsica con el programa 'Musikene meets Synchresis'.



Las bandas Ro y Sara Zozaya, residente en Kutxa Kultur, junto al cineasta Arnau Padilla, alumno de la Escuela de Cine Elías Querejeta, ofrecerán una sesión previa al Festival el sábado 11 dentro de la programación Banda Sonora Original de Tabakalera.



Además, durante el festival todos los días en el video Wall de Kutxa Kultur Plaza se proyectarán obras de videomúsica de Musikene. Por otra parte, durante el certamen tendrán lugar dos presentaciones de libros y dos programas de radio en directo. El autor Juanma Gil presentará 'Un hombre bajo el agua' junto a Mikel Casal el viernes 17 en Tobacco Days y el sábado en el patio de Kutxa Kultur Plaza se presentará 'Cuaderno de la revolución' de Ramón Lluis Bande, con Nacho Vegas.

