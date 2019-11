Mañas resucita a la camada del 'Historias del Kronen' 25 años después

19/11/2019 a las 06:00

Estaba convencido de que nunca escribiría la secuela de 'Historias del Kronen'. Pero 25 años después José Angel Mañas (Madrid, 1971) se ha traicionado a sí mismo y ha escrito y publicado 'La última juerga' (Algaida). Recupera como crepusculares cincuentones a algunos cachorros de aquella camada de jóvenes salvajes y pasados de todo en los noventa. La inesperada continuación del 'Kronen', que llega ahora a las librerías, procuró a Mañas el Premio Ateneo -"el primer grande en mi palmarés", se ufana-, y sus 28.000 euros de bolsa. Y es que casi todo el mundo cree, erróneamente, que Mañas ganó el Nadal con el 'Kronen' en 1994, cuando fue finalista. Rosa Regás fue la ganadora con 'Azul', una novela mucho menos recordada.

"Había mucha presión para que escribiera la continuación y no sabía cómo hacerlo. Hace un par de años, me desperté una noche de repente con el flashazo de la anécdota final de lo que le ocurre a Carlos en la novela. Fue una iluminación. La historia se armó en mi cabeza. Me salió como un tiro", confiesa un satisfecho Mañas. Admite que era "un salvaje y un ignorante" cuando hace 25 años tardó dos semanas en escribir el borrador de aquellas historias de niños bien, saturados de sexo, drogas y 'grunge', encanutados y hasta las trancas de coca. Adolescentes que jugueteaban con la muerte y la nada en un tórrido verano, empalmando las noches con los días en baretos de Malasaña como el 'Kronen', en una juerga eterna que ha tardado un cuarto de siglo en tener punto final.

"Eres Carlos Aguilar, y hace veinticinco años que no nos vemos. Nos acabamos de cruzar en esta fiesta a la que nos ha invitado Globomedia, la productora de televisión de Mediapro. No me has reconocido pero no importa. Yo a ti sí te conozco. Te conozco mejor de lo que piensas". Con esta frase comienza la esperada secuela de Carlos, Pedro y compañía que Mañas no quería escribir. "No me obsesionaba la insistencia de los lectores. Me negaba porque no se me ocurría cómo hacerlo. Y sigo sin saber muy bien por qué lo he escrito", dice un Mañas canoso y risueño que presenta 'La última juerga' como "una 'road movie' delirante y carpetovetónica". Como "el reencuentro del personaje más kamizake, más 'destroyer', manipulador y perverso con el más conservador".

GAMBERRA Y PROVOCADORA

Cree que satisfará a los lectores del 'Kronen' y a quienes nada saben de aquella cruda novela que esbozó con 22 años, recién licenciado en Geografía e Historia, y cuyo éxito amplificó en 1995 la película de Montxo Armendáriz, con Juan Diego Botto como Carlos y Jordi Mollá como Roberto. "Me ha salido una novela gamberra, libérrima y provocadora, que es lo que quería, y los fans de Carlos disfrutarán como enanos", promete sobre una "carnavalesca" secuela.

En 'La última juerga' Carlos tiene 46 años. Es un agente literario de éxito y pareja de una conocida modelo. Enganchado a la heroína, los excesos le pasan factura en forma de cáncer de pulmón terminal. El anuncio de que le queda apenas un año de vida agria aún más el tóxico, machista, corrosivo carácter de alguien sin pelos en la lengua, incapaz de sentir compasión o empatía por nadie. Incluido el autor, con quien Carlos se cruza al principio de la novela. Un tal Mañas que le entrega su tarjeta de escritor y que le parecerá a su personaje "un gilipollas". Carlos usará la tarjeta que no ha leído para hacerse un 'turulo' y esnifar unas rayas de coca en el baño sobre la pantalla de su móvil.

No quería Mañas repetirse y "pasear de nuevo a Carlos por Madrid". Así que lo embarca en una suerte de absurda 'road movie' con "otro marco sociológico" para reflejar una realidad menos hedonisa y cínica. "Si el telón de fondo del 'Kronen' eran las Olimpiadas de 1992, el de 'La última juerga' es el Mundial de Rusia de 2018, las turbulencias identitarias del 'procés', el auge feminista y un férreo puritanismo", enumera el escritor.

"El humor marca la diferencia entre ambas novelas. Tenía que reírme de mí mismo. Soy visceral, sí: en el 'Kronen' era todo emoción, aquí hay más reflexión", concede un Mañas maduro y orgulloso de haber aguantado cinco lustros en la "dura" profesión de la escritura "a base de esfuerzo, tenacidad, tribulaciones y dudas. "Estuve a punto de tirar la toalla mucha veces, pero tengo novelas para llegar a los setenta años", confía carcajeándose este cincuentón, protagonista de una desigual carrera literaria "con decepciones, reveses y algunas alegrías".

Con Ray Loriga y Lucía Etxebarria, pertenece Mañas a la generación neorrealista y hiperintoxicada que emergió en los noventa. Tras 'Historias del Kronen' llegaron 'Mensaka' y 'Soy un escritor frustrado',-ambas con peli- 'Ciudad rayada' o 'Sonko 95'. Su carrera se desdibujó con ficciones como 'Mundo burbuja', 'Caso Karen', 'El secreto del Oráculo', 'La pella', 'Sospecha', 'Caso Ordallaba', 'Todos iremos al paraíso' o 'Conquistadores de lo imposible'.

Muy interesado en la música, también es autor del audiolibro 'Extraños en el paraíso, la verdadera historia de la Movida madrileña', y de los ensayos 'El legado de los Ramones'. 'Un alma en incandescencia. Pensando en torno a Franciam Charlot (aforismos sobre pintura)', 'La literatura explicada a los asnos' y 'Un escritor en la era de Internet'.

