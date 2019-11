Las estrellas de 'Last Christmas' alumbran Londres con su espíritu navideño

Actualizada 13/11/2019 a las 09:42

La protagonista de 'Last Christmas', Emilia Clarke, y los directores de la película, Emma Thompson y Paul Feig, regresaron este martes a Londres para dar la bienvenida a la Navidad en una velada llena emociones.

Iluminada con más de 115.000 luces destellantes, el distrito de Covent Garden, situado en el corazón de la capital, albergó a cientos de familias y persona que acudieron al esperado encuentro.

Desde un gran escenario, los presentadores de Magic Radio, Ronan Keating y Harriet Scott, dieron paso a la primera actuación de la tarde: un baile entre la princesa de las nieves y el muñeco de nieve.

El dueto, que dibujó las primeras sonrisas de decenas de niños que se encontraban entre el público, fue precedido por la actuación en directo del coro infantil que aparece en la película 'Last Christmas'.

Las voces angelicales de los niños del coro cautivaron a todos los presentes. Incluso las personas que estaban comiendo en las terrazas próximas al escenario se quedaron inmóviles escuchando. Por un instante, el tiempo pareció detenerse.

"Mírales cómo cantan, si parecen angelitos. Me alegro de que la película les haya permitido mostrar todo su talento", comentó una señora que miraba con orgullo hacia los pequeños.

'Last Christmas', que se estrenará el próximo 29 de noviembre en cines españoles, está inspirada en la música del cantante británico George Michael y el dueto Wham!.

"La influencia de George Michael en la banda sonora de la película es muy notoria. Hay quince canciones en total, incluyendo un tema inédito de Michael que saldrá a la luz por primera vez", explicó el director del filme Paul Feig.

En esta película, la actriz Emilia Clarke, conocida por interpretar a Daenerys Targaryen en la serie de 'Juego de tronos', encarna a Clarke, una joven con la vida patas arriba hasta que, tras conocer a Tom (Henry Golding), empieza a ver la vida de otra manera.

Uno de los temas principales que aborda esta cinta es la esperanza, un sentimiento que, sin duda, se logró transmitir a la gente que estaba en la plaza de Covent Garden.

Mientras el coro infantil cantaba 'Faith' ('Fe') de George Michael al ritmo de las palmas del público, una máquina comenzó a cubrir la plaza de copos de nieve. Ahora ya no había solo una decena de niños entre el público, sino que de repente todo el mundo pareció regresar a la tierna infancia.

"Hay tanta nieve que me he tenido que poner hasta la capucha. Me siento como si volviera a ser una niña", contó Rosemary entre risas, mientras sujetaba el brazo de su marido que tenía "nieve" hasta en el bigote.

A pocos metros de distancia, Paula y Alberto, dos jóvenes españoles que llevan viviendo en Londres un tiempo también disfrutan como críos. "Me han gustado mucho las actuaciones porque de repente me he sentido invadida por un enorme espíritu navideño. Mires a donde mires todo el mundo parece estar contento. He sentido que estaba en casa", confesó Paula.

Tras el encendido del árbol de Navidad, el más grande de Londres según los organizadores del evento, las estrellas de la noche junto con el público cantaron la famosa canción de Michael 'Last Christmas'.

"Tengo 25 años pero me encanta esta época del año. Es un momento para intentar olvidarse de todo lo malo y simplemente pasarlo bien con la familia y los amigos", contó Christian que, acto seguido, continuó cantando con el resto de la gente.

Además, las estrellas de la noche también quisieron mostrar su apoyo a 'Crisis', una asociación sin ánimo de lucro que está trabajando para que las personas sin hogar tengan un techo estas festividades.

"Estas navidades pensemos más que nunca en todas las personas que no tienen la misma suerte que nosotros. Seamos generosos y tengamos esperanza", concluyó la directora Emma Thompson.

Así se puso fin a una divertida velada que logró empapar a los londinenses con la magia de esta nueva comedia romántica que promete enamorarnos estas Navidades.

