Un documental sobre el caso Weinstein y la segunda parte de 'IT', estrenos de este viernes

La cartelera de este viernes ofrecerá la segunda parte de la adaptación cinematográfica de 'It', una de las novelas de Stephen King, y 'Untouchable', el documental sobre las denuncias contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein que desembocaron en el movimiento 'MeToo'. La comedia española 'Vivir dos veces' estará también en los cines españoles.

'It: Capítulo 2' es la continuación de la adaptación al cine de la novela de terror del maestro del suspense que bajo la dirección de Andy Muschietti reúne a unos personajes que se separaron hace mucho tiempo. Ahora, casi tres décadas después de los acontecimientos de la primera película, se han convertido en adultos.

James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone y Bill Skarsgard retoma el papel fundamental de Pennywise. Andy Bean, y Jaeden Martell , Wyatt Oleff, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jeremy Ray Taylor, Chosen Jacobs y Jack Dylan Grazer retoman sus papeles de miembros originales del Club de los Perdedores.

'Untouchable' es un documental autobiográfico que se centra en el escándalo del magnate de Hollywood Harvey Weinstein, que consolidó todo un imperio cinematográfico durante décadas, hasta que comenzaron las denuncias en su contra por violación, acoso, extorsión y chantaje.

Las actrices Rosanna Arquette o Paz de la Huerta son algunas de las presuntas víctimas de Weinstein que cuentan su experiencia ante la directora de la cinta a Ursula Macfarlane. El relato lo completa el testimonio de personas muy cercanas al productor, de ex compañeros de The Weinstein Company, como Abby Ex, o de Miramax, como el presidente Mark Gill. El hilo conductor es la investigación llevada a cabo por algunos de los profesionales que han destapado este caso, como el periodista Ronan Farro.

Maria Ripoll dirige 'Vivir dos veces', adaptación de la novela homónima de Laura Norton que cuenta con Inma Cuesta, Oscar Martínez, Mafalda Carbonell y Nacho López en el reparto de esta comedia española en la que un anciano, su hija y su nieta se embarcan en la aventura para ayudarle a encontrar un amor de juventud antes de que a Emilio le falle la memoria definitivamente.

'Viento de libertad', dirigida por Michael Herbig, está basada en la historia real de las familias Strelzyk y Wetzel que, a mediados de septiembre de 1979, intentaron cruzar el Muro de Berlín hacia la Alemania Occidental en un globo aerostático casero. Friedrich Mücke, Karoline Schuch, Alicia von Rittberg, David Kross, Thomas Kretschmann, Jonas Holdenrieder, Ronald Kukulies, Emily Kusche, Christian Näthe y Sebastian Hülk forman parte del reparto artístico de este drama histórico.

El cine para el público infantil también tendrá su lugar en la cartelera de esta semana con la cinta 'Kikiroki: La leyenda del dragón dorado', en la que los tranquilos y sencillos habitantes de la apacible isla de Kikoriki emprenden una gran aventura cuando Dokko, un científico amateur, inventa un asombroso dispositivo llamado 'El Mejorador'. Se trata de un casco que toma los rasgos de personalidad de un ser vivo.

