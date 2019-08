Qué hacer en Pamplona y Navarra este martes 20 de agosto

Actualizada 19/08/2019 a las 18:24

Este martes



CLÁSICA



XII Ciclo de órgano Diego Gómez Primer concierto del ciclo. Dúo Túbox (Asturias): Rubén Díez (órgano) y Antonio Cánovas (Saxofón). 19.30 horas. Iglesia de San Miguel Arcángel de Larraga. Una hora antes del concierto tendrá lugar una visita guiada a la parroquia.



OTRAS MÚSICAS



Alos Quartet y Amaia Elizarán Escenario 2 de la Ciudadela (junto a la Sala de Armas). 21 horas. Espectáculo de música y danza. Alos Quartet, cuarteto de cuerda acompañado de bajo y percusión, está formado por músicos con una amplia trayectoria tanto en la música clásica como moderna y cuyo repertorio abarca estilos musicales desde clásico a contemporáneo. En el espectáculo de la Ciudadela contarán con la danza contemporánea de Amaia Elizarán, compañía que surgió por la necesidad de investigar un lenguaje propio de improvisación a través de la creación de coreografías. Festival de las Murallas. Entrada libre.



FLAMENCO ON FIRE



Inauguración y homenaje a la Campana Gabriela. 12 horas. Fachada de la Catedral. En este acto participarán los artistas Josemi y Juan Carmona (del grupo Ketama), Rancapino Chico y David de Jacoba. Por su parte, la Capilla de Música de la Catedral interpretará tres invocaciones del ángelus, tres melodías populares de tres zonas distintas de Navarra en latín, castellano y euskera.



‘Sombras’, con Sara Baras. Baluarte. 21 horas. Tras su estreno hace dos años y su andar por los escenarios más reconocidos del mundo entero nu triéndose de pasión y sentimiento, ‘Sombras’ se ha enriquecido con la impronta del público. Entradas agotadas.



‘Por mi amor al arte’, con Rancapino Chico Hotel Tres Reyes. 23.30 horas. Rancapino Chico es uno de los cantaores de esta generación. En él, los grandes maestros del cante jondo han depositado la herencia de la pureza y las claves para preservar las raíces del flamenco.



Rancapino Civican. 19 horas. De Chiclana de la Frontera, el Maestro Rancapino es cante puro y jondo, es sabiduría, es historia del flamenco. Su voz lleva impregnadas las raíces de la tradición.



CIRCO



‘Ovvio’ Escenario 3 de la Ciudadela (junto a la sala Lidia Birrun). 20 horas. Espectáculo de circo para todos los públicos a cargo de la compañía Kolektiv Laspo Cirk. Dos personajes en escena se sumergen en un juego sin esconder su humanidad, sus miedos y sus sentimientos recíprocos, dos personalidades opuestas que llevan dentro la misma necesidad de riesgo y la urgencia de descubrir hasta dónde pueden llegar antes de que la física y la casualidad los derrote. Festival de las Murallas. Entrada libre.



CINE



Golem Verano-Udako Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 16.30 y 18.30 horas, proyección de Matangi/Maya/M.I.A. 20.30 horas, película Yomeddine (El día del juicio final). 22.30 horas, proyección de White Boy Rich. Entrada: 5,50 euros.



‘Hurrak eta lapurrak 2’ Plaza de Arriurdiñeta. Txantrea. 22 horas. En euskera. Película de 2017 (Canadá). Ciclo Noches de cine. Entrada libre.



‘Ant-Man y la avispa’ Plaza Mutiloa de Mutilva. Proyección de esta película de superhéroes dirigida por Peyton Reed y protagonizada por Paul Rudd y Michael Douglas. No recomendada para menores de 7 años.



VARIOS



Bailables de txistu y gaita Plaza del Castillo. De 19 a 21 horas. Como es usual se interpretarán pasacalles, jotas, porrusaldas, polkas y pasodobles.

Este miércoles





FLAMENCO ON FIRE



‘No estamos locos tour’, con Ketama. Baluarte. 21 horas. Ketama parte de una generación de músicos desprejuiciados, conocedores de la tradición pero sin miedo a introducir nuevos sonidos. tras 14 años de espera, la banda se reúne de nuevo para realizar el ‘No estamos locos tour’. Una exitosa gira en la que la banda recupera sus grandes himnos, reinterpretados con la sabiduría de los años pero con toda la esencia y el sabor de Ketama. Entradas desde 27 euros.



‘Alpaca real (guitarra flamenca)’, con Carlos de Jacoba y David de Jacoba. Hotel Tres Reyes. 23.30 horas. Carlos de Jacoba nos abre las puertas de su sentir con ‘Alpaca Real’. Un espectáculo de guitarra flamenca de inspiración tradicional, pero con el sonido vanguardista que le aporta un excelentísimo elenco de músicos: Miguel de la Tolea al cante y a la guitarra, Raúl Molina al cante, Tete Fernández al baile, Natanael Borja al bajo y a los teclados, Paco de Mode a la percusión; y para culminar la velada, David de Jacoba aportara el terciopelo negro de su voz al espectáculo. Entradas desde 33,10 euros.



‘Flamenco en los balcones’, con Tío Selín y José Jiménez. Balcón calle de Mañueta. 12 horas. El Tío Selín es un cantaor veterano. Heredero de profundas raíces gitanas arraigadas a la tierra navarra, es uno de los actuales representantes del cante grande. Su hijo José Jiménez lo acompañará a la guitarra.



‘Flamenco en los balcones’, con Rancapino y Antonio Higuero. Balcón del ayuntamiento. 12.45 horas. Rancapino es cante puro y jondo, es sabiduría, es historia del flamenco. Su voz lleva impregnadas las raíces de la tradición. A la guitarra, Antonio Higuero, formado en el toque y la esencia de la escuela jerezana, comprende y siente el cante como pocos guitarristas.



‘Flamenco en los balcones’, con David de Jacoba y Carlos de Jacoba. Balcón del Hotel La Perla. 13.30 horas. David de Jacoba, posee una voz exclusiva que no se asemeja a nadie. Un sentido del ritmo y una afinación perfectas. Carlos de Jacoba es una de las jóvenes promesas de la guitarra. Transmite con su noble toque, elegancia y pasión.



Jam Flamenca. 14.30 h., DJ Go&Go. 16.15 h., Concierto de La banda de Ketama. 17.15 h., Jam Flamenca. 18.30 h., DJ Pablo Calatayud. 20.15 h., DJ Monty.



‘Generaciones, mitos y promesas’, con Curro Albaicín. Civivox Condestable. 19 horas. Curro Albaicín es la memoria viva del Sacromonte, es cante, es baile y es flamenco de pura cepa. Es la esencia misma de ese barrio granaíno tan mágico y flamenco.



CINE



‘Horman Erlojua duen etxea’ Plaza de los Fueros de Irurtzun. 22 horas. Proyección de la citada película en euskera dentro del ciclo Cine de verano. Entrada libre.



Golem Verano-Udako Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 17.30 horas, proyección de White Boy Rich. 20 horas, película Matangi/Maya/M.I.A. 22.30 horas, proyección Yomeddine (El día del juicio final). Entrada: 4.10 euros.



‘Jumanji. Bienvenidos a la jungla’ Parque del Lago de Mendillorri. 22 horas. Película de 2018 (EEUU). Ciclo Noches de cine. Entrada libre.



ARTE



NUEVAS EXPOSICIONES



Exposición colectiva en Michel Menendez Galería Michel Menendez (Calle de San Antón, 61) Obras de Fidel Latiesas, Luis Pardo, Ana Prado, Arantza Saez De Lafuente, Marta Argentina, Dan Isturiz, Isabel Erro, Iñaki Alvarez, Jesus Coyto, Jose Manuel Arevalo, Leire Flores, Leopoldo Gonzalez Andrades, Mabiee, Maria Rosa Rosim Moreno, May-Ki, Fuensanta R. Urien, Pedro Maiva, Pilar Ripodas, Rosa Casado y Laura Moret. Hasta el 20 de septiembre.



Ana Mari Marín. Casa estudio Vergarenea de Elizondo. Exposición con los últimos trabajos de la pintora baztanesa.



Manuel Bermejo & Xabier Celestino. Casa de Cultura Arizkunenea Elizondo. Desde el 14 al 31 de agosto. Abierto de lunes a viernes de 18:00 a 21:00. Sábados y domingos 11:30-13:30/18:00-21:00.



EXPOSICIONES



20 Carteles Finalistas y el Ganador del Concurso Internacional San Fermín. Civivox Condestable. Muestra que recoge los 25 carteles que pasaron a la segunda fase del concurso internacional de San Fermín, incluido el ganador de este año, Ayer soñé con un 6 de julio, de Edurne Taínta Balda. Hasta el 25 de agosto. Horario: lunes a viernes, 9 a 14 horas y 17 a 22 horas. Sábados, 9 a 14 horas.



‘La vida cotidiana de la Sangüesa medieval’ Palacio Vallesantoro de Sangüesa. Muestra que ofrece una cercana visión de la historia de Sangüesa desde su fundación en el siglo XII y su posterior desarrollo, así como por las formas de vida a través de la alimentación, la moneda o la indumentaria. A través de paneles informativos, la muestra hace un recorrido por el día a día de las gentes que habitaron la villa entre los siglos XII y XV. Hasta el 25 de agosto. Horario: martes a sábado, 11.30 a 14 horas y 19 a 21 horas. Domingos y festivos, 12 a 14 horas.



‘Bailando ante las cámaras’. Palacio del Señorío de Bertiz. Exposición de fotografía sobre imágenes de la película Dantza del fotógrafo Xabier Artola Zubillaga. Las 32 fotografías de la muestra fueron obtenidas durante el rodaje del filme, dirigidido por Telmo Esnal. En el marco del programa Kultur 2019. Hasta el 25 de agosto. Horario: de 10:30 a 13.30 y de 16 a 19 h. La expo es gratuita, se abona el acceso al Jardín Histórico.



‘Universo SF’. Palacio del Condestable, Pamplona. Exposición del fotógrafo pamplonés Luis Azanza (Pamplona, 1961) que recorre a través de 20 imágenes la emoción, la alegría, la adrenalina y la magia de las fiestas de San Fermín. Se trata de un recorrido por los Sanfermines de finales del siglo XX y principios del XXI a través de fotografías de gran formato, en blanco y negro, con momentos, emociones, sentimientos y tradiciones de unas fiestas sin igual. Se podrá visitar hasta el próximo 25 de agosto. Horario: lunes a viernes, 9 a 14 y 17 a 22 horas. Sábados, 9 a 14 horas.



José Luis Alzugaray. Jaime Urrutia 3, Elizondo. Exposición de pintura. Hasta el 31 de agosto. Horario: todos los días, 19 a 21 horas. Fines de semana, 12-13.30 horas y 19-21 horas. Exposición enmarcada en La Ruta del Arte de Baztán.



Colectiva de verano Galería Ormolú (c/Paulino Caballero, 42 bajo). Pamplona. Exposición de verano en la que participan más de veinte artistas con distintos estilos, temáticas y técnicas. Los artistas que forman parte de la exposición son Juanjo Lazcano, Mikel Olazábal, Roge García, Magda Mlotek, Armando San Salvador, Gabriela del Cañizo, Juan de la Rica, Joseja Casado, Héctor Urra, Manuel Martínes Regueira, Esperanza Yunta, Luis Morea, Larry Karlin, Tatiana Blanqué, Iñaki Pardos, Iñaki Lazkoz, Xabier Celestino, Javier Laforet, Eduardo Lacoma, José Joaquín Azkárate, Iñigo Manterola, David Anocíbar, Pedro Salaberri y Martxe Arana. Hasta el 30 de agosto. Horario: lunes a viernes, 10 a 13.30 horas y 17 a 20 horas. Sábado (primero y último de cada mes), 10 a 13.30 horas.



Teresa Lafragua. Santxotena Parke Museoa, Arizkun, Bº Bozate. Exposición de pintura. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a sábados 11 a 14 horas y 16.30 a 19.30 horas. Domingos 11 a 14 horas. Exposición enmarcada en La Ruta del Arte 2019-Baztan.



Santxotena Parque Escultórico. Bozate, Arizkun. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a sábados 11 a 14 horas y 16.30 a 19.30 horas. Domingos 11 a 14 horas. Exposición escultórica enmarcada en La Ruta del Arte de Baztan.



‘Xarma’. Galería de Exposiciones de Bodegas Piedemonte, Olite. Exposición de 15 óleos sobre lienzo y madera de la artista Marga Aldaburu. “Nuestra galería se ha llenado de realismo y delicado minimalismo”. “Una paleta cromática de colores puros e intensos contrastan elementos de la naturaleza y objetos cotidianos con fondos blancos y limpios. A través de combinaciones armoniosas, simples, jugando con reflejos y transparencias, la artista guipuzcoana intenta transmitir sensaciones al espectador”. Hasta el 31 de agosto. Horario: lunes a viernes, 9 a 15 horas. Sábados y domingos, 10 a 14 horas. Entrada gratuita.



‘Aves de Navarra’. Centro de Interpretación de las Foces, Plaza Mayor de Lumbier. Colección de fotografías de José Ignacio Moreno que componen la exposición que se mostró durante el II Congreso de Ornitología de Navarra, organizado por la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti con el objetivo de poner en valor la riqueza ornitológica de la Comunidad foral. La citada exposición se puede ver ahora en el Centro hasta el próximo 31 de agosto. Horario visitas: lunes a jueves y domingos, de 10 a 14 h; viernes y sábados, de 10 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas.



Tomás Sobrino Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo. Pintura. Exposición titulada Silencios que muestra una selección de su obra más reciente. Una selección de paisajes del artista baztanés realizados en contacto con la naturaleza. Sobrino muestra una naturaleza suave, llena de silencios secretos y sugerencias. Unas obras realizadas a golpes de espátula que indican fuerza y precisión, con una paleta de colores muy personal. Hasta el 1 de septiembre. Horario: lunes a viernes, 18 a 21 horas. Sábados y festivos, 11.30 a 13.30 horas y 18 a 21 horas.

‘‘Santa Criz de Eslava, reflejos de Roma en territorio vascón’. Trujal Cooperativo, junto a la Bodega de Eslava. Conjunto de más de 120 piezas procedentes del yacimiento de la época romana de Santa Criz de Eslava. Muestra promovida por el Ayuntamiento de Eslava, como un acontecimiento que el pueblo ha anhelado desde hace más de veinte años. Hasta el 30 de agosto. miércoles, viernes, sábados y domingos, de 12 a 16 horas. Visitas guiadas, a las 10 horas (inscripciones en el tfno. 660 403 434). Entradas: exposición 2 €, yacimiento 4 €; exposición y yacimiento 5 €.

Selección DN+