Qué hacer en Pamplona y Navarra este jueves 15 de agosto

Actualizada 14/08/2019 a las 19:20

Este miércoles







OTRAS MÚSICAS



Joshua Edelman Ruinas de San Pedro. Viana. 20 horas. Puesta en escena a dúo entre Joshua Edelman (piano) y Yelsy Heredia (contrabajo). Presentación de Self Portrait, el disco más íntimo y autobiográfico del artista neoyorkino, una apuesta de Edelman por el estilo de jazz clásico al más puro estilo de su Manhattan natal, con otros influencias americanas y europeas. Programa Kultur.



Iruña Brass Band Por los jardines de la Ciudadela. 19.30 y 21 horas. Pasacalles con la citada formación que ofrece un repertorio que va desde la música tradicional hasta las tendencias más actuales de estas bandas al más puro estilo New Orleans. Un recorrido con jazz, groove, swing, funk, soul, entre otros ritmos. La formación ofrecerá un Pasacalles Second Line de 90 minutos de duración, repartidos antes y después de un espectáculo circenses. Festival de las Murallas. Entrada libre.



CLÁSICA



Leyre, espacio musical. 08,00h: Laudes. 11,15h: Mini-concierto de José Luis Echechipía. 11,30h: Misa Pontifical. 18,45h: Audición de Órgano. 19.00h: Vísperas. 21,10h: Completas y Salve.



TEATRO



‘In concert’ Plaza Consistorial de Villava. 20 horas. Teatro en euskera. Espectáculo de calle a cargo de la compañía Trokolo.



CIRCO



‘Áureo’ Escenario 1 de la Ciudadela (Lienzo Murallas). 20 horas. Espectáculo de circo que combina diferentes disciplinas circenses (acrobacia, portes acrobáticos, banquina, barra fija, barra rusa y malabares) con la manipulación de objetos para formar las escenografías de un montaje que, además de atraer con la estética del espacio, busca suscitar la sensación de que hay algo más detrás del movimiento de cuerpos y barras. A cargo de la compañía Up Arte. Festival de las Murallas. Entrada libre.



CINE



Golem Verano-Udako Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 17.30 horas, proyección de La Des-Educación de Cameron Post (The Miseducation of Cameron Post). 20 horas, película Bienvenido a Marwen (Welcome to Marwen). 22.30 horas, Buscando la perfección (L’empire de la perfection). Entrada: 5,50 euros.



ARTE



Exposición colectiva en Michel Menendez Galería Michel Menendez (Calle de San Antón, 61) Obras de Fidel Latiesas, Luis Pardo, Ana Prado, Arantza Saez De Lafuente, Marta Argentina, Dan Isturiz, Isabel Erro, Iñaki Alvarez, Jesus Coyto, Jose Manuel Arevalo, Leire Flores, Leopoldo Gonzalez Andrades, Mabiee, Maria Rosa Rosim Moreno, May-Ki, Fuensanta R. Urien, Pedro Maiva, Pilar Ripodas, Rosa Casado y Laura Moret. Hasta el 20 de septiembre.



Ana Mari Marín. Casa estudio Vergarenea de Elizondo. Exposición con los últimos trabajos de la pintora baztanesa.



Manuel Bermejo & Xabier Celestino. Casa de Cultura Arizkunenea Elizondo. Desde el 14 al 31 de agosto. Abierto de lunes a viernes de 18:00 a 21:00. Sábados y domingos 11:30-13:30/18:00-21:00.

