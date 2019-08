Actualizada 12/08/2019 a las 09:46

En las películas de Jonás Trueba los personajes respiran, hablan y piensan en una escala de proximidad, a la vez cotidiana y poética, una rareza para un cine cada vez más dominado por la espectacularidad y el artificio. Sin embargo, el pequeño de los Trueba dice no tener vocación de raro ni marginal.



"Los raros son los otros, los que hacen todo el rato películas de gente matándose; para mí lo normal es lo que hacemos nosotros, películas pegadas a la vida, a lo que eres, lo que sabes y conoces", ha señalado en una entrevista con motivo del estreno de 'La virgen de agosto'.



Escrito a cuatro manos junto a la actriz Itsaso Arana, su quinto largometraje transcurre precisamente en días calurosos como éstos, en un Madrid semivacío y en "un estado de excepción" que permite a su protagonista reinventarse y mirar a los otros también con otros ojos.



La película tuvo su presentación internacional el mes pasado en el Festival de Karlovy Vary, donde ganó el premio Fipresci de la crítica y una mención especial del jurado.



¿Qué ocurre en Madrid en agosto?

RESPUESTA TRUEBA (RT): Supongo que lo mismo que en París o en otras grandes ciudades sin mar que en verano se transforman, la mayor parte de la gente se va y el que se queda vive la ciudad de otra manera. Pensamos que ese estado de excepción era cinematográfico de por sí, por esa percepción del paso del tiempo y las relaciones. El verano como posibilidad de profundización en uno mismo y en las relaciones con el mundo.



¿Cómo ha sido el proceso de escritura del guion a cuatro manos?

RESPUESTA ARANA (RA): Fue curiosamente sencillo. Veníamos de trabajar juntos (en "La reconquista"), conocíamos el trabajo uno del otro y había una afinidad de imaginario y sensaciones, un caldo de cultivo común. El guion fue la consecuencia, se hizo casi solo, la primera versión.

RT: Intentamos trabajar sin ser muy fieles al guion, contar la película en 15 días de agosto era una idea estructural muy inspiradora, pero al llegar al rodaje comienza un proceso nuevo, entendemos que el cine se escribe en el rodaje.



La película aborda a un personaje en crisis pero desde un punto de vista optimista, luminoso.

RA: Plantea una forma de volver a confiar en uno mismo y los demás y en la sencillez de la vida. En ese sentido es optimista pero no elude cuestiones existenciales dolorosas, entendidas desde la potencialidad, igual que el verano es doloroso por el calor pero es una posibilidad de algo mejor.

RT: Esa es la gran apuesta de la película, un personaje en estricto presente, sin deudas del pasado, con una actitud positiva, bondadosa. Es una película existencialista, sobre sentirse viviendo, levantarse cada día y que cada día empiece la vida y te puedas replantear todo.



¿Viajar ya no es romántico?

RT: Ahora quizás se viaja demasiado. Nosotros planteamos la película como un viaje sin salir de la ciudad, con la idea de ser turista en tu propia ciudad o aplicarle esa mirada más generosa, curiosa o primaria que aplicamos cuando viajamos a otras ciudades.



¿Se ven un poco 'rara avis' en la industria del cine?

RA: En el teatro y en los castins siempre me siento un poco marciana, hay un sentimiento de no encajar del todo pero quizás lo que crees que es una debilidad en realidad sea tu máximo valor. Las películas de Los Ilusos (la productora de Trueba) te inspiran, son la vida pero un poquito mejor que la vida, en el mejor de los casos te ayudan a vivir y relacionarte un poco mejor, así que bienvenida esa rareza.

RT: Para mi los raros son los otros, los que hacen todo el rato películas de gente matándose. Creo que lo normal es lo que hacemos nosotros, películas pegadas a la vida, a lo que eres, lo que sabes y conoces.



Otra cosa es cómo encaja eso en la industria.

RT: Es verdad que muchas veces nuestras películas se quedan en una especie de limbo, pero no nos sentimos mal ahí. Parece que las películas tengan que ser cada vez más grandes, pretenciosas, con historias increíbles. Intentamos ponernos a resguardo y hacerlas con tranquilidad, sin cálculo, con cariño y siendo honestos con nosotros.

RA: Son películas que no se traicionan en ninguno de los procesos, desde la escritura a la exhibición, eso es muy difícil.



Siempre incluye referencias literarias y musicales. En este caso Soleá Morente y Ralph W. Emerson.

RT: Una de las cosas bonitas de hacer una película es compartir con el espectador cosas que te gustan. En el caso de Soleá nos identificamos mucho con sus canciones porque hablan de encontrarse, de buscar su propio camino, hacerse a sí misma.

Y la filosofía de Emerson ha sido muy inspiradora porque él hablaba de construir la identidad propia, pero no es una identidad a partir de algo que heredas o ancestral sino una identidad nueva que construyes día a día.

