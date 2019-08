Qué hacer en Pamplona y Navarra este lunes 12 de agosto

11/08/2019 a las 20:20

Este lunes







CINE

'Los increíbles 2’ Plaza Dr. Gortari. Pamplona. 22 horas. Película de 2018 (EEUU). Ciclo Noches de cine. Entrada libre.



Golem Verano-Udako. Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 17.30 horas, proyección de Donbass. 19.45 horas, película La Portuguesa (A Portuguesa). 22.30 horas, proyección de El Gran Buster (The Great Buster). Entrada: 4,50 euros.



MÚSICA

La Tribu Obembe .Plaza de San José de Pamplona. 20 h. La Tribu Obembe se presenta como la primera banda de música negra en la que todos sus componentes son blancos y describe el repertorio de su concierto como un recorrido por versiones muy poco comunes de temas sobradamente conocidos. El grupo está compuesto por Txori Garcia, voz; Marco Rivera, guitarra; Daniel Durán, guitarra; Victor Mier ‘Oxidao’, guitarra y coros y Patxi Ruiz, batería y coros.

The Soul Jacket. Patio de Civican. 20 horas. , The Soul Jacket ha sido calificada como la mejor banda de rock sureño en España. Más allá de esa etiqueta, es cierto que tras más de 10 años de carrera, 4 álbumes, 2 E.P.’s y un directo explosivo como ninguno, se han ganado todos los halagos posibles. Y de ellos, sólo se puede constatar que, a día de hoy, todavía no han tocado techo.



VARIOS

Curso ‘Música, genes y estrellas’ en Ujué. 10:00 Charla. Así en la tierra como en el cielo: reflexiones musicales sobre la armonía universal. Naji Hakim, Organista honorífico de la basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, Paris. Marie- Bernadette Dufourcet Bocinos, Doctora por la Universidad de la Sorbona, Paris. 11:00 Charla. El futuro del cáncer. Ruth Vera, Complejo Hospitalario de Navarra y presidenta de la Sociedad Española. de Oncología Médica. 12:00 Charla. Modera: Joaquín Sevilla, Javier Armentia. Hemos visto células que jamás creerías. David Gómez Cabrero, Navarra Biomed. 13:00 Charla. Domesticación y selección de variedades para la agricultura. María Urrutia, investigadora postdoctoral de la Universidad de Málaga. 16:00. Visita guiada a la iglesia-fortaleza. Esther Leza. 17:00 Charla. 50 años del primer paso en la Luna. Fernando Jáuregui, Planetario de Pamplona. 18:00 Charla. Visualizando el tamaño y las distancias de los astros. Javier Armentia, Planetario de Pamplona. Joaquín Sevilla, Universidad Pública de Navarra. 19:00 Charla. El cielo de hoy. Roberto García, Planetario de Pamplona. Red Astronavarra Sarea. 20:00 Taller. Preparación de la observación nocturna. Noche. Observación de las Perseidas en las Ruinas de la Iglesia de San Miguel. Fernando Jáuregui, Planetario de Pamplona. Red Astronavarra Sarea.

Este martes







OTRAS MÚSICAS

Maui Escenario 2 de la Ciudadela (junto a la Sala de Armas). 20 horas. Concierto de Maui (María Luisa Ramírez), artista de Utrera afincada en Madrid que presentará su quinto disco, titulado Por arte de magia. Flamenco. Junto a Maui (voz y cello) estarán en el escenario Daniel Melón (guitarra), Manu Masaedo (percusión) y Fernando Lamadrid (bajo). Festival de las Murallas. Entrada libre.



CIRCO

‘Flou Papagayo’ Escenario 1 de la Ciudadela (Lienzo Murallas). 20 horas. Tres personajes peregrinan circularmente en una pista de circo compartiendo emociones en un espectáculo que combina música y voz en directo, danza, teatro corporal, funambulismo, patines y suspensión capilar. Una oda al alma multicolor a cargo de la compañía Mumusic Circus. Festival de las Murallas. Entrada libre.



CINE

Golem Verano-Udako Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 17.30 horas, proyección de El Gran Buster (The Great Buster). 20 horas, película Donbass. 22.30 horas, proyección de La Portuguesa (A Portuguesa). Entrada: 5,50 euros.

‘El Gran showman’. Parque de Yamaguchi. Pamplona. 22 horas. Película de 2017 (EEUU). Ciclo Noches de cine. Entrada libre.

Arte

NUEVAS EXPOSICIONES

Colectiva de verano. Galería Ormolú (c/Paulino Caballero, 42 bajo). Pamplona. Exposición de verano en la que participan más de veinte artistas con distintos estilos, temáticas y técnicas. Los artistas que forman parte de la exposición son Juanjo Lazcano, Mikel Olazábal, Roge García, Magda Mlotek, Armando San Salvador, Gabriela del Cañizo, Juan de la Rica, Joseja Casado, Héctor Urra, Manuel Martínes Regueira, Esperanza Yunta, Luis Morea, Larry Karlin, Tatiana Blanqué, Iñaki Pardos, Iñaki Lazkoz, Xabier Celestino, Javier Laforet, Eduardo Lacoma, José Joaquín Azkárate, Iñigo Manterola, David Anocíbar, Pedro Salaberri y Martxe Arana. Hasta el 30 de agosto. Horario: lunes a viernes, 10 a 13.30 horas y 17 a 20 horas. Sábado (primero y último de cada mes), 10 a 13.30 horas. Del 12 al 18 de agosto, cerrado. .

‘Imaginarios’ Pabellón de Mixtos de la Ciudadela. Exposición que muestra obra gráfica de 44 ilustradoras e ilustradores navarros de distintas generaciones. Universos gráficos y creaetivos dispares que enriquecen las publicaciones, diarias o ano, el mundo de la edición de libros, la cartelería y otros soportes. En la selección de obras se han dejado aparte las relacionadas con el humor gráfico y el cómic, el muralismo, la animación, infografía o diseño gráfico. Hasta el 22 de septiembre. Horario: martes a viernes, 18.30 a 21 horas. Sábados, 12 a 14 horas y 18.30 a 21 horas. Domingos y festivos, 12 a 14 horas.

Marina Canto Equisoáin. Polvorín de la Ciudadela. Exposición titulada Nest formada por una quincena de obras abstractas sobre los micromundos que cada persona crea a su alrededor. La muestra es el resultado de un proceso creativo de más de dos años de observación del comportamiento de resinas, resinas ecológicas y diferentes tipos de fibra de vidrio. La obra, en su mayor parte monocroma pero de colores intensos, ensalza elpoder de las formas y el movimiento. Hasta el 15 de septiembre. Horario: martes a viernes, 18.30 a 21 horas. Sábados, 12 a 14 horas y 18.30 a 21 horas. Domingos y festivos, 12 a 14 horas.

Josu Rekalde. Horno de la Ciudadela. Exposición titulada ¿Dónde está el ahora?. Instalación con la que el artista propone al público una reflexión sobre el tiempo, aprovechando la tecnología, con un sencillo método de grabación y posterior reproducción retardada. La instalación, creada específicamente para el espacio del Horno, consiste en una plataforma giratoria en la que, a ambos lados de su estructura, están instaladas en oposición una cámara de vídeo y un proyector. Las otras cuatro piezas que acompañan al faro central conforman una constelación escultórica y videográfica. Hasta el 8 de septiembre. Horario: martes a viernes, 18.30 a 21 horas. Sábados, 12 a 14 y 18.30 a 21 horas.Domingos y festivos: 12 a 14 horas.



EXPOSICIONES

‘Los héroes de Baler: La historia de los últimos de Filipinas’. Edificio de la Comandancia Militar de Navarra (c/ General Chinchilla 12). Pamplona. Exposición itinerante con la que el Museo del Ejército conmemoora los 120 años del fin del asedio sufrido en la iglesia de Baler (isla de Luzón, Filipina) por parte de los rebeldes tagalos entre julio de 1898 y junio de 1899. Más de once meses de asedio para un destacamento de 50 soldados españoles quienes, totalmente incomunicados, resistieron 337 de encierro en una iglesia. La exposición aporta piezas, objetos y testimonios de la época, y mapas, así como una maqueta del escenario, fotografías del batallón o armamento de igual modelo al usado por los combatientes. Hasta el 15 de agosto (salvo 12 de agosto). Horario visitas: martes a domingos, 10 a 14 y 17 a 20.30 horas.

Gaspar y Jesús Montes 2019. Casa Estudio Karakoetxea, Mirador del Baztan, Zigaurre de Ziga. Esta vez Jesús Montes cede parte de su estudio a su padre y ambos exponen juntos sus obras pictóricas. Óleos de playas, montes, pueblos, bodegones florales... Hasta el 16 de agosto. Horario: lunes a viernes, 17 a 21 horas. Sábados y domingos, 12 a 14 y 17 a 21 horas.

‘Adéntrate’ Sala de Exposiciones, 2º planta, del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa. Exposición de fotografías de la Asociación Fotográfica de Sangüesa. Hasta el oróximo 18 de agosto. Horario: martes a sábado, 11.30 a 14 horas y 19 a 21 horas. Domingos y festivos de 12 a 14 horas.

‘N-estetika 3’. Jaime Urrutia 15, Elizondo. Exposición de escultura de Lesagibel. Hasta el 18 de agosto. Todos los días 11 a 14 horas y 17 a 20 horas. La Ruta del Arte de Baztán.

20 Carteles Finalistas y el Ganador del Concurso Internacional San Fermín. Civivox Condestable. Muestra que recoge los 25 carteles que pasaron a la segunda fase del concurso internacional de San Fermín, incluido el ganador de este año, Ayer soñé con un 6 de julio, de Edurne Taínta Balda. Hasta el 25 de agosto. Horario: lunes a viernes, 9 a 14 horas y 17 a 22 horas. Sábados, 9 a 14 horas.

‘La vida cotidiana de la Sangüesa medieval’ Palacio Vallesantoro de Sangüesa. Muestra que ofrece una cercana visión de la historia de Sangüesa desde su fundación en el siglo XII y su posterior desarrollo, así como por las formas de vida a través de la alimentación, la moneda o la indumentaria. A través de paneles informativos, la muestra hace un recorrido por el día a día de las gentes que habitaron la villa entre los siglos XII y XV. Hasta el 25 de agosto. Horario: martes a sábado, 11.30 a 14 horas y 19 a 21 horas. Domingos y festivos, 12 a 14 horas.

‘Bailando ante las cámaras’. Palacio del Señorío de Bertiz. Exposición de fotografía sobre imágenes de la película Dantza del fotógrafo Xabier Artola Zubillaga. Las 32 fotografías de la muestra fueron obtenidas durante el rodaje del filme, dirigidido por Telmo Esnal. En el marco del programa Kultur 2019. Hasta el 25 de agosto. Horario: de 10:30 a 13.30 y de 16 a 19 h. La expo es gratuita, se abona el acceso al Jardín Histórico.

‘Universo SF’. Palacio del Condestable, Pamplona. Exposición del fotógrafo pamplonés Luis Azanza (Pamplona, 1961) que recorre a través de 20 imágenes la emoción, la alegría, la adrenalina y la magia de las fiestas de San Fermín. Se trata de un recorrido por los Sanfermines de finales del siglo XX y principios del XXI a través de fotografías de gran formato, en blanco y negro, con momentos, emociones, sentimientos y tradiciones de unas fiestas sin igual. Se podrá visitar hasta el próximo 25 de agosto. Horario: lunes a viernes, 9 a 14 y 17 a 22 horas. Sábados, 9 a 14 horas.

José Luis Alzugaray. Jaime Urrutia 3, Elizondo. Exposición de pintura. Hasta el 31 de agosto. Horario: todos los días, 19 a 21 horas. Fines de semana, 12-13.30 horas y 19-21 horas. Exposición enmarcada en La Ruta del Arte de Baztán.

Teresa Lafragua. Santxotena Parke Museoa, Arizkun, Bº Bozate. Exposición de pintura. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a sábados 11 a 14 horas y 16.30 a 19.30 horas. Domingos 11 a 14 horas. Exposición enmarcada en La Ruta del Arte 2019-Baztan.

Santxotena Parque Escultórico. Bozate, Arizkun. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a sábados 11 a 14 horas y 16.30 a 19.30 horas. Domingos 11 a 14 horas. Exposición escultórica enmarcada en La Ruta del Arte de Baztan.

‘Xarma’. Galería de Exposiciones de Bodegas Piedemonte, Olite. Exposición de 15 óleos sobre lienzo y madera de la artista Marga Aldaburu. “Nuestra galería se ha llenado de realismo y delicado minimalismo”. “Una paleta cromática de colores puros e intensos contrastan elementos de la naturaleza y objetos cotidianos con fondos blancos y limpios. A través de combinaciones armoniosas, simples, jugando con reflejos y transparencias, la artista guipuzcoana intenta transmitir sensaciones al espectador”. Hasta el 31 de agosto. Horario: lunes a viernes, 9 a 15 horas. Sábados y domingos, 10 a 14 horas. Entrada gratuita.

'Aves de Navarra’. Centro de Interpretación de las Foces, Plaza Mayor de Lumbier. Colección de fotografías de José Ignacio Moreno que componen la exposición que se mostró durante el II Congreso de Ornitología de Navarra, organizado por la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti con el objetivo de poner en valor la riqueza ornitológica de la Comunidad foral. La citada exposición se puede ver ahora en el Centro hasta el próximo 31 de agosto. Horario visitas: lunes a jueves y domingos, de 10 a 14 h; viernes y sábados, de 10 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas.

Tomás Sobrino Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo. Pintura. Exposición titulada Silencios que muestra una selección de su obra más reciente. Una selección de paisajes del artista baztanés realizados en contacto con la naturaleza. Sobrino muestra una naturaleza suave, llena de silencios secretos y sugerencias. Unas obras realizadas a golpes de espátula que indican fuerza y precisión, con una paleta de colores muy personal. Hasta el 1 de septiembre. Horario: lunes a viernes, 18 a 21 horas. Sábados y festivos, 11.30 a 13.30 horas y 18 a 21 horas.

‘‘Santa Criz de Eslava, reflejos de Roma en territorio vascón’. Trujal Cooperativo, junto a la Bodega de Eslava. Conjunto de más de 120 piezas procedentes del yacimiento de la época romana de Santa Criz de Eslava. Muestra promovida por el Ayuntamiento de Eslava, como un acontecimiento que el pueblo ha anhelado desde hace más de veinte años. Destacan piezas como un pulvino con representación astral (fragmento decorativo de un altar funerario de la necrópolis) y la pieza que ha inspirado el logotipo de Santa Criz de Eslava, el togado de Santa Criz, fechada en los años cuarenta del siglo I después de Cristo. Hasta el 30 de agosto. Horario: miércoles, viernes, sábados y domingos, de 12 a 16 horas. Visitas guiadas, a las 10 horas (inscripciones en el tfno. 660 403 434). Entradas: exposición 2 €, yacimiento 4 €; exposición y yacimiento 5 €.

‘Familia’. Vestíbulo del Hotel Maisonnave de Pamplona. Exposición de Itziar Rincón Serrano (Castejón, 1978), centrada en el retrato, con una pintura cuidada en detalles y cercana al hiperrealismo. A través de A través de unos cuadros de corte realista y costumbrista, Itziar Rincón rescata la mirada, las manos, los gestos o las expresiones de sus personajes y los convierte en el centro de atención de una pintura cercan al público y que muestra detalles tan cotidianos, como por ejemplo, un abuelo afeitándose en el baño o una madre cosiendo... Hasta el mes de septiembre.

‘Flores, manzanas, abrazos’. Erraztu. Exposición de pintura de Diana Iniesta Benedicto con la obra más reciente de octubre a julio de 2019, incluyendo retrato realizado y expuesto en Nueva York, bodegones de flores y manzanas y paisaje de Baztan, entre otros. Hasta el 1 de septiembre. Horario: todos los días, 18.30 a 21 horas. Visitas guiadas los días 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 29 y 30 de agosto a las 19 horas.

‘El No Retorno’. Museo Universidad de Navarra (MUN). Proyecto que nace de las reflexiones que hace Cecilia Paredes (Lima, Perú, 1950) a través de experiencias artísticas, acerca de temas universales que afectan al ser humano y a su relación con el entorno natural y cultural. Mediante diferentes formas de expresión plástica, la artista recorre la Historia para centrarse en ideas como la memoria o el anhelo del ser humano de redimirse y corregir sus errores a lo largo del tiempo, vinculados a la concepción del poder, la religión o la mujer. Hasta el 1 de septiembre. Horario verano: hasta el 31 agosto, 11 a 14 h. Lunes, cerrado.

‘TRANSports. Del transporte al deporte’. Archivo Real y General de Navarra (c/Dos de Mayo s/n,). Pamplona. Orígenes y evolución de diferentes disciplinas deportivas, entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Muestra la evolución de algunos medios de transporte en el tránsito de los siglos XIX al XX, una transformación que partió de la tracción humana, la tracción animal y la tracción mecánica para dar lugar a los ocho deportes que se incluyen en la exposición: atletismo, montañismo, remo, esquí, ciclismo, hípica, automovilismo y aviación. La muestra se compone de 8 paneles informativos (uno por cada deporte), 3 audiovisuales y 3 vitrinas. Hasta el 1 de septiembre. Horario: todos los días, 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

‘Cien años con La Pamplonesa’ Civivox Condestable. Exposición retrospectiva que conmemora los cien años de historia de la banda de música. El patio central acoge más de cien metros lineales de fotografías que recorren cronológicamente la historia de la institución, así como un espacio dedicado a la actividad de la banda en San Fermín. La sala Gótica muestra el devenir de la banda a través de sus directores, la discografía, los programas musicales acontecidos, los reconocimientos recibidos y los lugares en los que ha tocado. También muestra distintos objetos relacionados con la actividad de la banda y dedica un rincón a Manuel Turrillas, uno de sus miembros más célebres. Se completa con un documental sobre la historia centenaria de esta formación musical. Hasta el 8 de septiembre. Horario: lunes a domingo, 9 a 14 horas y 17 a 21 horas.

Xabier Soubelet. Casa Sasternea Etxea, Arizkun. Exposición de pintura. Hasta el 8 de septiembre. Horario visitas: jueves a domingo, 11 a 13.30 horas y 16 a 20 horas. Exposición enmarcada en La Ruta del Arte de Baztan.

‘Trajes y formas de vestir. Recuperando nuestro pasado’. Abaurrea Alta. Exposición sobre indumentaria típica del valle de Aezkoa. Tras la iniciativa del grupo Marabidiak de recopilar la vestimenta del valle, se procedió a la catalogación de aquellas prendas de vestir antiguas que guardaban los vecinos en sus casas. Hasta el 15 de septiembre. Horario: martes a jueves, de 17 a 20 h oras. Viernes, 17 a 20.30 horas. Sábados, 11 a 14 y 17 a 20.30 horas. Domingos, 11 a 14 horas. Entrada: 2 euros.

Selección DN+