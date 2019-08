Balconsito Summer Festival cierra su cartel

Actualizada 07/08/2019 a las 08:20

El festival más pequeño del mundo, Balconsito Summer Festival (BSF) anuncia los últimas dos conciertos de su festival. Cierra el cartel de la que será su segunda edición con el navarro Xabi Bandini y Baobabs Will Destroy Your Planet, que se suman a los ya anunciados Quebec, Maren, Hey! Bastian y Con X The Banjo. Los conciertos tendrán lugar los días 12 y 13 de agosto, a partir de las 20.30 horas, y podrán seguirse en directo a través de Youtube.



Los horarios y la distribu

