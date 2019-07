La mafia en estado puro en 'El irlandés', la película de Scorsese para Netflix

Actualizada 31/07/2019 a las 16:23

Vuelve la mafia en estado puro y de la mano de sus mejores representantes cinematográficos: Martin Scorsese, Robert de Niro y Al Pacino. Eso es lo que apuntan las oscuras y violentas imágenes de 'El irlandés' en el primer tráiler del esperado filme, lanzado este miércoles por Netflix.



Con una preciosista fotografía del mexicano Rodrigo Prieto y una cuidada ambientación a cargo de Bob Shaw, las primeras imágenes de 'El irlandés' prometen lo que todo el mundo imagina de una película de Scorsese: buena historia, buenas interpretaciones y planos perfectos para relatar cada momento.



Habrá que esperar a otoño, en una fecha aún por determinar, para poder ver la películas en las salas de cine, en un estreno previo a su salida en Netflix y tras la premier, en el Festival de cine de Nueva York, que inaugurará el 27 de septiembre.



Un filme que supone el reencuentro de la pareja mítica de Scorsese y De Niro, que ha dado títulos como "Taxi Driver" (1976), "Toro salvaje" (1980) y "Uno de los nuestros" (1990), y que no trabajaban juntos desde hace 25 años ("Casino").



Mientras que en el caso de Pacino y aunque parezca mentira, es su primera colaboración con el cineasta neoyorquino.



Aunque Al Pacino es uno de los nombres emblemáticos del cine de mafia, sobre todo por "El padrino", hasta ahora no había trabajado a las órdenes del director más destacado de este estilo.



Pacino interpreta al sindicalista Jimmy Hoffa en una historia centrada en el personaje de De Niro, el mafioso Frank Sheeran, el irlandés del título.



Una película que transcurre desde los años cincuenta pasando por la época de Kennedy y que llega hasta la muerte de Hoffa (1975), en la que supuestamente estuvo involucrado Sheeran.



Joe Pesci, otro de los rostros habituales de las historias de mafia de Scorsese, Bobby Cannavale, Anna Paquin o Harvey Keitel son algunos de los nombres del amplio reparto de un filme que adapta la novela de Charles Brandt "I Heard You Paint Houses".





