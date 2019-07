Andreu Buenafuente: "Estaría encantado de volver a presentar los Goya"

Actualizada 30/07/2019 a las 16:14

El cómico Andreu Buenafuente asegura que "estaría encantado" de volver a presentar la gala de los Premios Goya el próximo año, lo que la Academia del Cine ya le propuso hace unas semanas, a la espera de la decisión de sus órganos de gobierno que deberán comunicarlo "en breve".



La Junta Directiva de la Academia de Cine decidió el lunes en una reunión extraordinaria que la gala de los Premios Goya 2020 se celebre en Málaga en enero, en una fecha aún por confirmar y sin desvelar quienes serán sus presentadores.



Andreu Buenafuente tiene un gran recuerdo de la gala celebrada este año en Sevilla, que presentó junto a su compañera Silvia Abril, con el apoyo de su productora, El Terrat, y no le importaría repetir en la que será la 34 edición de estos premios.



En una entrevista, Buenafuente ha dicho que la Academia "con la que hay muy buena relación, está proponiéndonos otra vez" -a Silvia Abril y a él- para presentar los galardones, y que por su parte "estaría encantado" de conducir de nuevo la gala de los Goya.



Respecto a la pasada edición, afirma que el trabajo de presentar los Goya "fue muy bonito, y también muy duro, pero todo es duro en el mundo del espectáculo".



Recuerda el 'showman' catalán que fue "muy emocionante", nada más salir al escenario, "notar el cariño y la predisposición" del público presente, con muchos compañeros de profesión, "algo que es intangible pero que te afecta muy positivamente" para hacer un buen trabajo.



Andreu Buenafuente relativiza la responsabilidad y la presión que supone presentar los Goya, sabiendo que la labor será examinada con lupa por críticos y telespectadores.



"No es tanto como la gente cree", apunta el cómico, pues "finalmente nada es tan grave en el mundo del espectáculo. Solo tienes que plantearte que tienes ganas de hacerlo y tirar hacia adelante. Yo ya he aprendido a relativizar mucho el entorno y el 'background'", señala al respecto.



Uno de los momentos estelares de la pasada gala fue cuando Andreu Buenafuente y Silvia Abril se quedaron en ropa interior sobre el escenario, una situación sobre la que el cómico catalán descarta "ir más allá", en caso de que vuelva a presentar los Goya, "por respeto a los espectadores".





