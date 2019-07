Actualizada 06/07/2019 a las 16:16

Ya no quedan entradas para el concierto que dará Amaia Romero el próximo 5 de octubre en Baluarte. El auditorio puso a la venta las entradas este viernes y, en menos de 24 horas, se han agotado.

La cantante pamplonesa iniciará en Pamplona su gira 'Pero no pasa nada', en la que presentará su primer trabajo discográfico.

Se trata de un disco de corte pop rock en el que, con la ayuda de Santiago Motorizado a la producción, ha dado rienda suelta a su habilidad para componer canciones sencillas y desenfadadas.

Las entradas costaban entre 24 y 45 euros.

Tras pisar el escenario de la Sala Principal de Baluarte, Amaia visitará Gijón, A Coruña, Bilbao, Valencia, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca o Sevilla, entre otras ciudades.

Precisamente, la navarra desveló este viernes en el festival Portamérica, que se celebra en Caldas de Reis (Pontevedra), las canciones por estrenar y los secretos de su futuro nuevo disco, cuya publicación está prevista para septiembre.

Salió acompañada por su banda al escenario principal del Portamérica, engalanado con flores para la ocasión, apenas superadas las nueve de la tarde bajo los primeros compases de 'Nadie podría hacerlo', el último de los temas que ha publicado, y que interpretó al piano en un ambiente de máxima expectación.

Todavía tímida y un poco insegura sobre las tablas, interpretó también otros temas del disco como 'Quedará en nuestra mente' -una de sus favoritas-, 'Javier' o 'Porque apareciste', que comparten el tono amable y delicado de los anteriores avances.

Asimismo, en el repertorio, dado su escaso almacén de canciones, incluyó versiones de temas de otros artistas, como el 'The end of the world', de Skeeter Davis; o 'Medio drogados', de Los Fresones Rebeldes; así como 'Ahora te puedes marchar', de Luis Miguel.

Además de refugiarse en las teclas del piano y en su fina voz, Amaia también se lanzó a tocar la guitarra en alguna de las canciones y convirtió el Portamérica en un karaoke al interpretar, a modo de balada, la celebrada 'Perdona (Ahora sí que sí)', otra versión -en este caso del cantautor Marcelo Criminal- que grabó en colaboración con el grupo Carolina Durante.

Para el cierre, la joven navarra dejó el primero de los sencillos de su ópera prima, 'El relámpago'.

Selección DN+