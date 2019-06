Actualizada 12/06/2019 a las 14:10

El Teatro Gayarre acogerá del 4 al 14 de julio, coincidiendo con las fiestas de San Fermín, ‘The Hole Zero’, un espectáculo que mezcla el teatro, el cabaret y el circo para convertirse en “un show muy vivo”.

La obra, que forma parte de la saga conocida como ‘The Hole’, que en sus anteriores producciones ha conseguido más de un millón y medio de espectadores, tendrá como maestra de ceremonias a la actriz y cantante Cristina Medina.

En esta ocasión, ‘The Hole Zero’ indaga en el origen del espectáculo. Así, la acción transcurre en la Nochevieja de 1979, cuando Medina ha dejado España para viajar hasta Nueva York, donde se convierte en anfitriona del Studio 54, el máximo exponente de “modernidad y libertad”.

En cualquier caso, esta producción es “completamente diferente” a las otras dos producciones, ‘The Hole’, y ‘The Hole 2’, de forma que, entre otras cuestiones, se introduce un personaje extra, que es la “conciencia” de la maestra de ceremonias.

Para Medina, “'The Hole Zero' es una fiesta de fin de año” y, por tanto, hay muchos números musicales, es un espectáculo para “pasarlo muy bien” y no es necesario haber visto las otras producciones de la saga.

La actriz, que ya participó en una de las obras de ‘The Hole’ en Pamplona en fechas similares, ha recordado que ver a los espectadores vestidos de blanco y rojo fue “una energía muy potente”.

En este sentido, ha indicado que el público participará en el espectáculo “en la medida que quiera”, si bien ha adelantado que “a alguien se sacará” al escenario.

La actriz ha señalado que en el escenario se siente “en su casa”: “He pasado más horas allí que en el sofá de mi casa, y disfruto mucho de lo que me toca hacer”.

Por su parte, Cristina de Póo, responsable de direcciones externas de la productora Letsgo Company, que presenta este espectáculo en Pamplona, ha precisado que esta nueva producción “da un paso más allá, a lo que es el cabaret europeo y la revista española, y se inspira en la música de los años 70 y 80”.

Además, ha detallado que el espectáculo cuenta con 23 artistas en escena, entre bailarines y artistas, y que hay números de circo “espectaculares”.

Póo, que ha asegurado que esta producción “imprime muy buen rollo” y mantiene “la marca de humor y canalleo”, ha apuntado que el 6 y 8 de julio serán los únicos días en los que no habrá función.



