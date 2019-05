Actualizada 22/05/2019 a las 11:00

El Teatro Gayarre de Pamplona comienza el próximo mes de junio su temporada Verano 2019 con el espectáculo 'El banquete' y durante estos meses estivales pasarán por el escenario del teatro pamplonés "las comedias más destacadas de este verano" como 'Conductas alteradas', con Ana Morgade, o '¿Qué hacemos con Walter?', con Fernando Tejero y Daniel Guzmán, entre otras.



La temporada de verano se inicia con 'El banquete', que se podrá ver los días 20 y 21 de junio, una velada de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en la que "los espectadores entran a formar parte del espectáculo, compartiendo mesa y vino con los actores sobre el escenario".



Seis intérpretes hacen de maestros de ceremonias de este banquete, a través de un recorrido por algunos de los textos más relevantes de la literatura y el teatro de autores como Lope de Vega, Calderón, Moliere o Shakespeare. Un viaje por la existencia del ser humano, de los sueños, los miedos, los deseos... dirigida por Helena Pimenta con un elenco encabezado por intérpretes como Lola Baldrich, Jesús Castejón o Rafa Castejón.



A continuación, entrando ya de lleno en la programación sanferminera, llegará 'The hole zero', del 4 al 14 de julio, "un nuevo espectáculo del sello The Hole que mezcla club, circo, cabaret y el humor más delirante de nuestra escena". "El público podrá vivir una de las singulares fiestas de la mítica discoteca Studio 54 de Nueva York, pero no una fiesta cualquiera, sino la Nochevieja de 1979 a 1980, cambio de década histórico", indica el Gayarre.



Después de esta obra, el teatro bajará el telón para realizar un descanso estival hasta finales de agosto.



ESPECTÁCULOS DE CALLE



Después de este descanso, el Gayarre se abrirá al público familiar con cinco convocatorias de teatro de calle ante la fachada. Este programa lo pondrá en marcha el Mago Hodei (martes 27 de agosto, 19 horas) con su espectáculo de escapismo, adivinación, números de riesgo... titulado 'El arte de sorprenderte'.



La siguiente cita familiar ante la fachada del teatro llegará de la mano de la compañía Totonco Teatro y su espectáculo de máscaras enteras 'Hotel La Rue' (miércoles 28 de agosto, 19 horas). A este compañía le seguirá el espectáculo de Teatro-Circo en euskera 'Zinemaz blai' (jueves 29 de agosto, 19 horas), que correrá a cargo de la compañía Zirika Zirkus. La compañía La Tal traerá al día siguiente el espectáculo de teatro gestual 'Carrillón' (viernes 30 de agosto, 19 horas).



La última cita familiar de calle tiene que ver con el teatro de objetos. Se trata de la coproducción de The National Theatre of Great Britain y Laitrum 'Micro-Shakespeare' (sábado 31 de agosto, con pases de 8 minutos entre las 11 y las 14 horas y de 17.30 a 20.30 horas). "Seis teatrillos, seis cajas. En cada una de ellas se representa una obra de Shakespeare; se trata de teatro de objetos, en la que interactúan dos personas", explica el Gayarre.



Dentro de este capítulo de espectáculos abiertos al público de forma gratuita, hay que incorporar la exposición 'La feria de las ilusiones' (martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de septiembre de 12 a 14 y de 17 a 20 horas). Esta exposición es una muestra de juguetes y artilugios que "hicieron la delicia de niños y adultos desde el siglo VIII al XX".



LAS COMEDIAS MÁS DESTACADAS DEL VERANO



La programación regresará en septiembre de nuevo al escenario. La primera cita será con la función 'Conductas alteradas' (domingo 1 de septiembre, 19 horas), con un elenco conformado por Ana Morgade, Canco Rodríguez, Paloma Porcel y Ángela Chica. "Una comedia ácida y divertida en el seno de una familia que busca solucionar sus problemas. No tienen dinero para psicólogos, ni trabajo, ni tiempo, ni energía, ni herramientas para arreglar los líos que han acumulado con los años. La pareja ha asumido que solos ya no pueden y hará todo lo que sea necesario para que alguien venga y les ayude. A la desesperada llaman a la Super Nanny de la tele", explica el Teatro.



El fin de semana siguiente llegará 'Ben-Hur' (sábado 7 de septiembre, 20 horas), "una loca, loca historia jamás contada, una desternillante fusión de épica, comedia y lenguaje cinematográfico, en la que Nancho Novo e Yllana unen sus fuerzas para crear una disparatada, gamberra y divertidísima versión de Ben-Hur, inspirada en la mítica película de 1959". Agustín Jiménez, María Lanau, Victor Massan y Fael García forman parte del elenco de esta "disparatada" comedia.



La ópera, en tono cómico y dirigida a todos los públicos, también tiene un espacio en esta programación veraniega: 'The ópera locos' (viernes 13 de septiembre, 20 horas), de Yllana. "Una peculiar troupe de ópera, compuesta por cinco excéntricos cantantes, se dispone a realizar un recital con un repertorio de los más grandes compositores del género", precisa el Gayarre.



A continuación será el turno de 'Sé infiel y no mires con quien' (sábado 21 de septiembre -20 horas- y domingo 22 -19 horas-). Según el Teatro, se trata de "una desternillante comedia de enredos, el gran éxito de los años setenta que hizo reír a toda una generación". De la mano de Josema Yuste llega una actualizada versión de esta función. La trama parte del momento en que Luis recibe la solicitud de su amigo Álvaro para que le preste su apartamento. "Al mismo tiempo Rocío, la mujer de Álvaro, también ha solicitado el apartamento para esa misma noche a la esposa de Luis...", añade.



Por último, cerrará la temporada otra comedia sobre la convivencia vecinal. Fernando Tejero y Daniel Guzmán serán dos de los protagonistas de '¿Qué hacemos con Walter?' (domingo 29 de septiembre, 19 horas). "La comunidad de propietarios celebra una asamblea extraordinaria para tomar una importante decisión que cambiará la vida de todos, o por lo menos, la de Walter, el portero, eso si el grupo que impulsa el despido logra vencer la resistencia de los que quieren la cabeza de Jáuregui, el presidente de la comunidad de propietarios", explica.

