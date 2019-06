Muere el pianista Dr. John, emblema de la música de Nueva Orleans

Actualizada 07/06/2019 a las 17:02

El pianista estadounidense Dr. John, todo un emblema de la música de Nueva Orleans (EE UU), falleció este jueves a los 77 años de un ataque al corazón, según informó la cuenta oficial en Twitter del artista.



"La familia agradece a los que compartieron con él su viaje musical único y pide privacidad en estos momentos", señaló el mensaje publicado en las redes sociales.



Los seres queridos del artista también destacaron que Dr. John llevó "siempre" a Nueva Orleans en el corazón.



Nacido como Malcolm John Rebennack Jr., Dr. John fue un maestro del piano que supo sintetizar en su obra la exuberante esencia de Nueva Orleans, una de las cunas de la música popular estadounidense.



Jazz, rhythm and blues, psicodelia, vudú, boogie woogie, funk y rock se dieron la mano en una frondosa carrera que, para el gran público, alcanzó quizá su punto de mayor popularidad con 'Such a Night', canción que Dr. John inmortalizó junto a The Band en el documental 'The Last Waltz' (1978) del cineasta Martin Scorsese.



Dr. John perteneció a la ilustre estirpe de pianistas de Nueva Orleans en la que figuran otros nombres en mayúsculas como Professor Longhair, Fats Domino o Allen Toussaint.



Ganador de seis premios Grammy y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, Dr. John se interesó por la música desde muy pequeño aunque su llegada al piano fue casi de rebote: debido a una pelea, casi pierde un dedo y eso le llevó a dejar de lado la guitarra para centrarse en las teclas.



Dr. John trabajó como músico de sesión y colaborador en los años 60 para artistas como Aretha Franklin, Cher o Frank Zappa.



Su carrera en solitario comenzó con 'Gris-Gris' (1968), un trabajo marcado por el misterioso y espiritual mundo del vudú, aunque los discos más conocidos de su carrera llegaron en la década de los 70 con álbumes como 'Dr. John's Gumbo' (1972) o 'In the Right Place' (1973).



'Locked Down', publicado en 2012 y producido por Dan Auerbach, el cantante y guitarrista de The Black Keys, fue su último disco de estudio, aunque Dr. John siguió actuando en público y llevando el sonido de Nueva Orleans a todo el mundo hasta 2017.

Música

