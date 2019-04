Actualizada 26/04/2019 a las 11:19

Los escritores Beatriz Osés y Andrés Guerrero han recibido el Premio SM de manos de la reina Letizia en una ceremonia celebrada en la Real Casa de Correos de Madrid. Osés ha ganado el premio de literatura infantil Barco de Vapor por el libro 'Los escribidores de cartas' y Andrés Guerrero el dedicado a la literatura juvenil Gran Angular por 'Blanco de tigre'.

Durante la entrega de los galardones de la 41ª de los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular de la Fundación SM, celebrada este jueves, Letizia ha señalado que "dos historias de mujeres valientes son premiadas hoy con El Barco de Vapor y el Gran Angular. Dos mujeres, Duna e Iria, que no tienen miedo, que deciden tomar su camino y resposabilizarse de su elección, con criterio y con madurez".

En el acto, la reina estuvo acompañada por el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán y el secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Alejandro Tiana, entre otras destacadas autoridades del mundo de la educación y la cultura.

Durante su intervención, el secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Alejandro Tiana, ha resaltado la situación que vivimos a día de hoy donde "desarrollar la competencia lectora resulta crucial para conseguir que nuestros niños y niñas aprendan a leer y lean asiduamente" en una época en la que encontramos muy diversos formatos y soportes de lectura.

Así mismo, quiso "agradecer a los autores hoy premiados por su trabajo porque han conseguido todo esto. Y agradecer a los autores y autoras que siguen participando porque abren a los niños y jóvenes a nuevos mundos".

Por su parte, el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha destacado que la presencia de la reina Letizia demuestra "el inquebrantable respaldo de la Corona a la cultura, la educación y el fomento de la lectura".

Rollán ha felicitado a la Fundación SM "por su labor de tantos años en favor de la educación y la lectura, una afición que si te atrapa de pequeño te acompañará el resto de tu vida".

Por último, el presidente de la Fundación SM ha señalado que "debemos dar la posibilidad a los niños de ser alumbrados y maravillados con el don de la lectura. Es necesario, hoy más que nunca, fomentar políticas reales de lectura y escritura, de comprensión lectora, de metacognición en los procesos de aprendizaje, para aspirar a una comprensión metafísica del mundo que vaya más allá del selfi autorreferencial". OBRAS PREMIADAS

El jurado del Premio SM El Barco de Vapor 2019 decidió que el ganador de esta cuadragésima primera edición fuera el libro infantil Los escribidores de cartas de la autora Beatriz Osés, porque "con un lenguaje sencillo y accesible para los niños, reivindica la comunicación tradicional en una época en la que estamos hiperconectados; porque dibuja unos personajes que no dan las cosas por perdidas y nos enseñan que no hay que rendirse y porque muestra que la pequeña decisión de una persona puede transformar a mejor a toda una comunidad".

Por su parte, el Premio SM Gran Angular 2019 recayó en la novela juvenil Blanco de tigre del autor Andrés Guerrero, por "ser una aventura legendaria y mágica en la que una niña se atreve a apartarse del mundo reglamentado para enfrentarse a su libertad y a su mitad salvaje. Un canto a la naturaleza que también es un relato de aventuras, amor, fortaleza y sacrificio".

