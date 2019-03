China mutilará de 'Bohemian Rhapsody' las escenas de drogas y homosexualidad

Actualizada 01/03/2019 a las 13:16

A pesar de haber superado las exigencias de la Alianza Nacional de Cines de China, 'Bohemian Rhapsody' sufrirá la férrea censura del gigante asiático, que eliminará las escenas en las que Freddie Mercury, interpretado por el gandador del Oscar Rami Malek, besa a otros hombres y también aquellas en las que los personajes consuman drogas.



La productora 20th Century Fox recibió el permiso de estrenar su exitoso filme en los cines chinos el miércoles 27 de febrero. Una decisión que sorprendió tanto dentro de la propia China como en el resto del mundo, debido a las implacable censura del país asiático, que además cuenta con un número tasado de películas extranjeras en cartelera. Aun así, la película de Bryan Singer no llegará íntegra a las salas.



Según The Hollywood Reporter, al menos un minuto del largometraje será eliminado para obtener el permiso pertinente y poder ser proyectada en las salas. La censura no solo suprimirá aquellas escenas en las que el icónico Mercury bese a otros personajes masculinos, también cortará el metraje que muestre el consumo de drogas.



La reticencia china fue duramente criticada después de que el servicio de streaming Mango TV censurara el discurso de Malek tras recibir el Oscar al mejor actor el pasado 24 de febrero. La popular cadena china remplazó las palabras "hombre gay" por "grupo especial" en sus subtítulos.



La decisión de ocultar escenas LGTBI en las salas chinas ha impedido el estreno de grandes largometrajes alabados por la crítica. La oscarizada Moonlight, de Barry Jenkins, y Call Me By Your Name, protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer, no llegaron siquiera a lanzarse en el país asiático.



El filme, cuyo lanzamiento al mercado chino está previsto para el próximo 22 de marzo, lleva recaudados más de 860 millones de dólares en taquilla. Bohemian Rhapsody levantó cuatro premios Oscar de los cinco a los que estaba nominado: mejor actor, montaje, mejor sonido y mejor edición de sonido.

Etiquetas Cine

China

Hollywood

Selección DN+