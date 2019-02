Actualizada 06/02/2019 a las 08:18

Cada uno a su manera, todos se han ilusionado con el proyecto y mañana lo mostrarán en el escenario de la sala Zentral de Pamplona: músicos navarros participan en el festival solidario de la Asociación Española contra el Cáncer con un final en el que unirán sus voces para interpretar la canción que el músico artajonés Raúl Vital Esparza ha compuesto para el evento. 'Aprenderé a luchar' juntará a Chuchín Ibáñez, Mikel Etxart (de Motxila 21), Íñigo Juango, Maialen Lecumberri, El Desván, Rocks’n Roll The Band (formación a la que pertenece Vital), Kutxi Romero y El Piñas (voz y bajo de Marea), Gussy, Chica Sobresalto, Pedro de La Fuga y Sonic Toys. Las puertas de la sala se abrirán a las 19.30 horas, el concierto comenzará media hora después y las entradas de taquilla costarán 14 euros (las previas, 10). El dinero recaudado servirá para que la asociación continúe con las actividades de apoyo y acompañamiento a pacientes oncológicos y a sus familiares en Navarra.



En ellos, en los enfermos y los suyos, pensó Raúl Vital para componer Aprenderé a luchar. Lo hizo tras un encuentro casual con una trabajadora de la asociación a la que conoce. “Me dijo que quería impulsarla y que para atraer a gente joven había pensado en un festival de música con grupos conocidos y otros que no lo fueran. Me pareció muy buena idea”, explica Vital, de 41 años, cuyo grupo, Rocks’n Roll The Band, surgió este verano en Artajona a raíz de un musical preparado para Landarte, el programa de arte en el entorno rural creado por el Gobierno de Navarra. Con la metáfora “el cáncer nos toca a todos”, el músico pensó que, si el festival contaba con una canción compuesta en exclusiva para el evento, tal vez enganchara más. Y se sentó, a componer una melodía y escribir una letra. Pensó en la palabra empatizar, en cómo puede padecer un paciente esta enfermedad y cómo la pueden vivir sus familiares, en el vínculo que se crea entre el enfermo y su entorno. Y descubrió que él empatizaba y que quería trasladar al resto que analicemos nuestra capacidad de ponernos en la situación del otro.



En un mes Vital tuvo la canción, que no ha dejado de dar pasos desde el final del verano. Tras saber que gustaba en la asociación, el músico contactó con El Piñas, al que conoce, para que la escuchara, y de ahí surgió después grabarla con los vocalistas de Marea y El Desván, Kutxi Romero y Gabriel Gaínza.



Cuenta Vital que conocidos enfermos de cáncer o personas que lo han superado le han dicho haberse sentido identificados con su canción, suma de fuerzas entre la música rock y la letra: “Aprenderé a ganar, a correr, a luchar, encontraré una salida. Empezaré a vivir, resurgiré otra vez”.



Selección DN+