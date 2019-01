Amaia Romero estrenará sus nuevas composiciones en un festival en mayo

Actualizada 15/01/2019 a las 17:59

La pamplonesa Amaia Romero, ganadora de 'OT 2017', estrenará sus nuevas composiciones en un festival donde compartirá cartel con Zahara, La M.O.D.A., Vetusta Morla, el dúo sueco The Sound of Arrows o la chilena Javiera Mena, entre otros. Una lista de más de una veintena de artistas que actuarán el próximo mes de mayo en el festival Warm Up Estrella de Levante, en Murcia. La fecha del concierto de Amaia Romero está todavía por confirmar, según ha indicado la organización del festival en su Twitter.

El cartel del festival está encabezado por Noel Gallagher's High Flying Birds y Two Door Cinema Club en una cita que tendrá lugar los días 3 y 4 de mayo en Murcia con abonos a 48 euros hasta el jueves próximo.

Además, se ha anunciado la actuación del grupo de surf-rock norteamericano The Shivas, así como el grupo sicodélico The Molochs.

De igual modo, se suman al certamen la colombiana Pedrina; la alemano-argentina Catnapp; la bilbaína Rrucculla, así como Peinetta, Axolotes Mexicanos, Cariño o el pop bailable de los murcianos Claim y Marcelo Criminal.

Selección DN+