El leonés Antonio Manilla gana el I premio de Poesía Ateneo Navarro

Actualizada 19/12/2018 a las 08:55

And ne forhtedon na. Esta inscripción, en inglés antiguo, es la que figura en la lápida del escritor argentino Jorge Luis Borges, enterrado en Ginebra. Traducida como Y que no temieran, es el título del poema ganador del primer premio internacional de Poesía Ateneo Navarro, que ha recaído en el escritor Antonio Manilla (León, 1967).



El premio consiste en la publicación del poema ganador y 1.500 euros de dotación económica. Manilla recibió el galardón este martes por la tarde en la sede del Ateneo Navarro.



El poema And ne forhtedon na refleja la inevitabilidad del destino ante una muerte con hora señalada. El jurado ha valorado “el riesgo de asumir una voz ajena (el héroe en este caso), el vocabulario, la riqueza formal y la ambientación, perfectamente resueltas, ajeno todo a la impostación, acrecentando su altura, aliento y poso poético”.



El jurado ha estado formado por Javier Torrens, presidente del Ateneo Navarro; Javier Asiáin, vocal de Literatura y Lingüística, el escritor Alfonso Pascal, el poeta Javier Olivar y Consuelo Allué, doctora en Filología Hispánica. Al certamen se presentaron 1.442 poemas.



Manilla concibió And ne forhtedon na como un homenaje a Borges. “Jugué con la idea de ver a alguien enfrentándose a la muerte. Aludo al propio Borges, que murió de cáncer, y también a los guerreros que están esculpidos en su tumba. El poema juega con dos lecturas: la de un viejo Borges y la de un joven guerrero que parte a su última batalla”, explicaba ayer Manilla. Asimismo, incluye guiños a la obra del escritor argentino. El poema ronda el medio centenar de versos. “Es uno de los más largos que he escrito”, señala.



Autor de varios libros de poesía, Manilla considera que su obra se inscribe en la tradición de la poesía culta. Entre otros autores, tiene como referentes a Antonio Colinas, Andrés Trapiello, Miguel D'Ors o Eloy Sánchez Rosillo. “Son poetas muy contemporáneos, pero están dentro de la tradición. Considero que la poesía es arte y artesanía. No solo se trata de transmitir sentimientos, sino de dominar la técnica. El poeta tiene que saber de ritmo, música, cesuras y hemistiquios”, señala. Recientemente, Manilla ganó el XXI premio internacional de poesía Generación del 27 por Suavemente ribera, libro de unos 700 versos que se publicará la próxima primavera.

Selección DN+