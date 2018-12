Actualizada 07/12/2018 a las 13:08

Veinte años lleva Sidonie sin bajarse de los escenarios, especialmente los dos últimos, lo que da idea del buen momento que atraviesa esta banda emblemática del "indie" español que celebra su aniversario con un recopilatorio, en el que han participado de Serrat a Izal, y con unas esperadas vacaciones.

"El único espacio que vamos a ver en 2019 es el trayecto de mi sofá a la cama. Nos conviene a nosotros y al público para no saturar", anuncia Marc Ros, vocalista del grupo, en una charla junto a sus dos compañeros, el bajista Jes Senra y el batería Axel Pi, quien puntualiza: "Nos lo merecemos y lo necesitamos".

Será, cuentan, el primer retiro de Sidonie sin una fecha de finalización que "condicione" su mañana.

"Es en el fondo el lujo de decir que no a según qué cosas. A menudo nos hemos definido como el grupo del 'sí a todo'. Esto nos ha llevado a donde estamos, pero necesitamos relajarnos, que lo que llegue, lo haga de manera natural", explica Pi, convencido en cualquier caso de que, como "animales de escenario", no pasará mucho tiempo antes de que echen de menos salir a tocar.

Este mismo viernes las tiendas y plataformas digitales asistirán al desembarco de 'Lo más maravilloso' (Sony Music), recopilatorio que condensa estas dos décadas de música que han hecho de ellos importantes embajadores de la psicodelia en español, pero con la apuesta por el movimiento como bandera.

"Somos más de Bowie que de AC/DC, de que haya muchos colores", ratifica Ros en este sentido, "orgulloso" de que su compilación se extienda desde la actualidad hasta sus inicios cantando en inglés, con dos temas en este idioma, 'On the Sofa' y 'Feeling Down'01', así como con un corte instrumental, 'Sidonie goes to Varanasi', con sitar incluido.

Fue a finales de los años 90 cuando Pi y Ros conocieron a Senra y entre los tres surgió una "química especial" que ha dado nombre al álbum, 'Lo más maravilloso', que abarca así desde el homónimo 'Sidonie' (2001) hasta 'El peor grupo del mundo' (2016).

"Esto no es la historia de un grupo, no es un viaje hacia el pasado de tres artistas. Esto eres tú y es el ahora", señala el libro del disco, en el que no faltan "vacas sagradas" como 'El incendio' o las recientes 'Carreteras infinitas' y 'Estáis ahí', con las que se han convertido en imprescindibles de festivales y se han colado incluso en la radiofórmula.

"Lo curioso es que este sea nuestro momento de mayor popularidad, con un octavo disco y 20 años, y eso lo abrazamos como resultado de mucho trabajo, ilusión y pasión", destaca el batería, a lo que Senra vaticina que "todavía está por llegar el gran apogeo de Sidonie".

Prueba del calado de su música y de su propia visión desprejuiciada de la industria, el disco se cierra con una sorprendente versión de su clásico 'Fascinado', rebautizado 'Fascinados', en el que han colaborado Joan Manuel Serrat, Albert Pla, Vetusta Morla, Leiva, Santi Balmes (Love of Lesbian), Dani Martín, Zahara e Iván Ferreiro, entre muchos otros.

"Seríamos los peores bartenders de la historia porque mezclaríamos todo tipo de alcoholes, pero en este caso nos ha salido muy bien. Parece que un cóctel con Loquillo y Carlangas (Novedades Carminha) no funcionaría, pero lo ha hecho de una forma mágica, aunque pensábamos que iba a ser un lío, con demasiados cantantes demasiado diferentes y pocos versos para ellos", reconocen.

No querían que esto fuese "un ejercicio nostálgico ni un barco de colegas", advierte Pi, sino un reflejo de "nuestra particular industria musical", con presencia de artistas de diversas décadas, como Serrat por los 60 ("un regalo", subrayan), Jeanette por los 70 o Loquillo por los 80.

"Queríamos que la gente entendiese el mensaje, que todo esto es lo que afecta a Sidonie, lo que fuimos y hacia dónde vamos", apostilla el trío.

