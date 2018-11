Actualizada 23/11/2018 a las 08:00

Tras más de una década alejado de la dirección, Ibon Cormenzana (Bilbao, 1972) estrena Alegría Tristeza, la historia de duelo y superación de un hombre que ha sufrido una trágica pérdida. El filme está protagonizado por Roberto Álamo, Manuela Vellés, Claudia Placer, Pedro Casablanc y Carlos Bardem. ¿Cómo ha sido volver a ponerse tras las cámaras después de once años sin hacerlo? Ha sido una aventura, me lo he pasado muy bien. En la última película que dirigí, hubo tension

Etiquetas Cine

Selección DN+