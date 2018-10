Izal traerá la gira 'Autoterapia' al Navarra Arena el 30 de marzo de 2019

23/10/2018 a las 15:04

Con "mucha responsabilidad", así afrontan los miembros de la banda Izal su "Gira Autoterapia", una nueva etapa de directos en la que los grandes escenarios como el WiZink Center de Madrid o el Navarra Arena serán una suerte de lanzadera donde el público disfrutará de un "viaje espacial" que arrancará en febrero del próximo año.



Y la primera parada nacional de esta nueva gira, en la que presentarán su último trabajo, "Autoterapia", será A Coruña el próximo 23 de febrero de 2019 (próximamente se anunciará el recinto), fecha a la que seguirá el Navarra Arena de Pamplona (30 de marzo) y el WiZink Center de Madrid (5 de abril), espacio que pisarán por tercera vez. "En este cartel hay mucha responsabilidad, hemos pasado de actual en La Riviera al Palacio de Deportes de Madrid, y esto es un salto que si hubiese sido batacazo te destruye", ha expresado durante una rueda de prensa Mikel Izal, el cantante de este grupo considerado como una de las grandes bandas actuales del "indie" nacional.



Pero como el batacazo nunca llegó, Izal -que sacó en el mes de marzo "Autoterapia"- también hará que su gira pase por Barcelona (Poble Espanyol, 12 de abril), la plaza de toros de Valencia (13 de abril), el Palacio de Deportes de Granada (27 de abril), La Fica de Murcia (2 de mayo), el auditorio Rocío Jurado de Sevilla (15 de junio), el Palacio de Deportes de Logroño (22 de junio), la Feria del Valladolid (29 de junio) y el Gijón Life (27 de julio). "A mediados de noviembre saldrá el primer videoclip de este álbum y tiene un rollo muy espacial que nos marca el hilo conductor del nuevo espectáculo de más de dos horas que tendrá un imaginario nuevo, porque necesitamos renovarnos para mejorar en el escenario", ha declarado Izal.



Según han explicado, tras centrarse este verano en los festivales, en esta gira llegan con una gran ventaja: "no empezamos fríos, este calentamiento de festivales nos permite estar engrasados y rodados más que nunca", según el cantante. La "Gira Autoterapia" llevará a la banda también fuera de nuestras fronteras: The Button Factory de Dublín (7 de marzo), The Grand de Londres (9 de marzo) -por segunda vez- y Mascotte en Zúrich (16 de marzo), ciudad en la que se estrenan.



En cuanto a los temas que la banda tocará en esta gira, según ha dicho el bajista de esta banda nacida en Madrid, Emanuel Pérez Gato, aún no lo tienen decidido porque con cuatro discos ya publicados "empieza a ponerse difícil la selección de canciones". "Al final intentamos pintar un cuadro con cierto sentido", ha matizado Mikel Izal, quien ha confesado que desde que en 2012 publicaron su primer trabajo, "Magia & Efectos especiales", "están flipando" por el público que les sigue, y por eso expresa con un "ojalá" puedan hacer "la machada" de hacer dos conciertos seguidos en Madrid.

