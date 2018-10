20/10/2018 a las 06:00

Tony Corredera es psicólogo especializado en Psicología Clínica, Psicología Positiva y Problem Solving Estratégico, socio-fundador de Felicidad Sostenible y miembro del Comité Científico de Pamplona en Positivo. Apasionado de las personas, dedica su tiempo a ayudar a los demás a través del proyecto Crecimiento Positivo, de la docencia y del asesoramiento a deportistas de elite y líderes en diversos ámbitos. A pesar de su larga trayectoria, él también ha tocado fondo y este viernes lo contaba a las decenas de personas que acudieron a escuchar su ponencia Cómo conseguir tus metas a través del optimismo, dentro de la programación del congreso Pamplona en Positivo, que se celebra estos días en el museo Universidad de Navarra.

“En 2007 pasé la peor crisis personal de toda mi vida. Se juntaron una ruptura de pareja después de ocho años, mi despido del trabajo que tenía en Proyecto Hombre. También me lesioné una rodilla, así que ya no podía salir a correr, y eso era lo único que me hacía sentir bien en aquel momento”, relataba a su audiencia como “había tocado fondo”. Sin embargo, lo hacía con una sonrisa que solo sabe lucir quien ha sabido salir airoso de la crisis. “Tocar fondo también sirve para saltar”, animaba a los oyentes a incorporar la psicología positiva a sus vidas.

“Haz todo lo posible para que suceda”. Corredera destacaba que una de las principales causas para no alcanzar nuestras metas está en la “indefensión aprendida”, que no es otra cosa que una “percepción de la capacidad”. “Si creo que soy capaz de hacer algo, lo voy a intentar”, aseguraba el ponente, y afirmaba que para alcanzar las metas personales hay que rodearlas de emociones positivas, orientadas a través de actividades específicas, “porque cuando las experimentamos, nuestra tendencia se vuelve proactiva y nuestra capacidad para encontrar soluciones se expande, ya que nuestra atención también se abre”. “Cuando sentimos miedo o tristeza, nuestra capacidad de respuesta se centra en una o dos posibilidades”, ejemplificaba.

“¿A quién conocéis que no tenga una meta?” cuestionaba el psicólogo, que respondía poco después con un “todos tenemos una”. “Será más fácil alcanzarla si pensamos que somos capaces en vez de que no”, prometía. Todas las personas tienen 24 fortalezas personales que hay que potenciar. Corredera destacaba este viernes dos; la perseverancia y el optimismo. “Son la clave para alcanzar las metas a largo plazo”, comentaba antes de explicar el novedoso concepto Grit. ¿Qué es lo que hace que las personas con mucho talento no consigan sus objetivos? ¿Qué es lo que hace que las personas con menos talento sí lo consigan? “La respuesta es el Grit. Pasión y perseverancia con objetivos a largo plazo”, respondía el ponente.

PERSEVERANCIA

Corredera apuntaba a que el primer paso en el camino hacia el éxito es “multiplicar el talento por esfuerzo”. “Yo tengo un talento y me esfuerzo mucho por desarrollarlo, hasta que se convierte en una habilidad”, proponía. Después hay que esforzarse para que esa habilidad nos acerque a nuestra meta. “Lo que es transversal en todo el proceso es la perseverancia”, destacaba esta fortaleza, que supone “mantenerme en mi objetivo a pesar de las adversidades”.

La perseverancia trabaja ligada al optimismo, pero Corredera se refería este viernes a un “optimismo diferente al que estamos acostumbrados”. “No sabemos qué va a pasar porque no podemos adivinar el futuro, pero sí sabemos que trabajando duro es más probable que suceda”, comentaba.

El optimismo tiene una segunda dimensión, que es la esperanza. “Yo quería ayudar a las personas, porque cuando era pequeño, quería ser como Superman”, reconocía. En la última película sobre Superman, Man of Steel, el padre del superhéroe decía que el “símbolo significa esperanza, representa la creencia en el potencial de cada persona para ser una fuerza al servicio del bien”. “Cuando escucho esta frase me emociona, porque eso es la esperanza, algo que te impulsa hacia adelante”, confesaba. “Seamos todos esperanza”, pedía al auditorio mientras les lanzaba una pregunta. “¿Qué vais a hacer para contribuir a incrementar la felicidad global?”, cuestionaba mientras le aplaudían. “Porque compartir multiplica”, concluía.

