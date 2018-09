Robert Pattinson: "No tenemos control sobre lo que piensa el público"

Actualizada 27/09/2018 a las 14:09

El actor británico Robert Pattinson, protagonista de 'High Life', último filme de Claire Denis que compite en el 66 Festival de Cine de San Sebastián, ha dicho este jueves que ya se ha acostumbrado a que el público opine "un año una cosa, y al siguiente, otra" sobre su trabajo. "Es como una marea", ha dicho.



"Desde que me convertí en actor, encuentro que todos los papeles que he hecho son muy personales, pero de eso se trata, ¿no? Esto (de la opinión del público) -ha dicho- es como una especie de marea, no tenemos control sobre ello, pero agradezco a algunas personas el trabajo que he podido hacer con ellos en los últimos años".



Así ha respondido Pattinson en una rueda de prensa en la que se le preguntó por el presunto "estigma" que le habría causado en su carrera representar durante años al vampiro Edward Cullen en la saga Crepúsculo, un papel que, por otro lado, le lanzó al estrellato.



"No pensaba que tenía ningún estigma, eso lo piensan los demás", ha zanjado el británico, quien acompañaba en la sala de prensa del Kursaal a la directora Claire Denis y a sus compañeras de reparto Juliette Binoche, Mia Goth y Agata Buzek.



Coproducida por Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia y EE UU, 'High Life' es una cinta de ciencia ficción donde un grupo de jóvenes condenados por crímenes espantosos en la tierra cambian sus penas por la de ser conejillos de indias y navegar sin retorno en una nave espacial en busca de un agujero negro.



Según ha explicado Denis, hubo muchos contactos con astrofísicos para tratar de entender la magnitud de tal empresa, aunque después ha reconocido que quizá no sea posible explicar todo eso fácilmente.



De hecho, los actores han reconocido que se metieron en la película sin entender muy bien el guion, aunque eso a Pattinson, por ejemplo, le dio una gran libertad.



"Es muy refrescante hacer una película en la que no hay una expectativa específica por parte de la directora, ni siquiera del guion; trabajar en algo en lo que no puedes fracasar evita esa ansiedad", ha considerado el actor.



Binoche, sin embargo, "entendió" muy bien a su personaje, una médica obsesionada por la procreación que ha matado con sus manos a su familia y ahora busca entre la tripulación a la pareja que le facilite los genes perfectos para ese bebé del futuro.



La veterana actriz, que se ha reído de las "provocativas" escenas que ha rodado medio desnuda, ha destacado que la directora "no solo te observa sino que se mete dentro de ti, te dirige como si estuviera en tu cuerpo".



Denis reconoce numerosas referencias a otros directores en la película, aunque subraya el legado de Andrei Tarkovsky con quien coincide en que "la ciencia ficción es algo terrestre, algo que solo los humanos pueden imaginar".



"No necesitamos aliens, ni monstruos, solo hombres y mujeres, lo creo firmemente", ha dicho.



La directora, autora también del guion, sitúa la acción en un espacio más allá del sistema solar y en un futuro indeterminado para plantear, en el claustrofóbico entorno una nave espacial inusual, cuestiones filosóficas eternas, como la perpetuación de la especie, o el bien y el mal.



"Hace tiempo me rodaba la idea de escribir sobre un hombre solo e el espacio, sin esperanza alguna de regresar, con todos muertos alrededor, y con una bebe que es su hija, que le impide dejarse morir por responsabilidad, hasta que la niña se hace una mujer", desvela Denis.



Violenta, cruel por momentos y muy sexual, aunque la directora prefiere decir que es "deseo" y no "sexo", que le parece un término "sucio", la película provoca momentos de incomodidad, tanto por la agresividad con la que se relacionan los tripulantes de la nave como por el modo en que gestionan su deseo, intento de violación incluido.



Destacable la actuación de Pattinson como padre, aunque ha asegurado que tratar con la bebé no le ha generado "instintos paternales",



"La niña es una criatura única, fue fantástico trabajar con un bebé, es como tener un animal salvaje en el plató y una fuente constante de sorpresas", ha dicho el británico.



Por su parte, la actriz Mia Goth ha destacado el punto de vista femenino de la película. Denis, ha dicho, "crea personajes que siempre van a tener múltiples facetas, son multidimensionales".

