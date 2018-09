20/09/2018 a las 06:00

No es artista de premios, Ángel Bados, ni siquiera es artista de fotos, y de hecho existen pocos retratos públicos suyos. De su obra hay algo más, a veces imágenes lanzadas desde la incomprensión, pero tampoco son esculturas que se vean con frecuencia. Bados va a su ritmo, y goza de la libertad de administrar sus tiempos. Este miércoles el escultor y pedagogo de Olazagutía, afincado en Bilbao, fue reconocido con el Premio Nacional de Artes Plásticas.



¿Se le ha liado el día?

Ha sido una pequeña catástrofe. Sé que en mi actividad hay una dimensión pública. Me cuesta un poquito. Yo estoy bien trabajando, haciendo mis cosas diariamente. No entiendo lo de los premios. Lo entiendo desde el orden simbólico, cultural y social. No es una época de héroes y, a falta de héroes, reconocimientos públicos.

El arte es un oficio tan solitario que el hecho de que desde fuera le digan de vez en cuando que va bien tampoco le disgustará, ¿no?

Eso es curioso. Tanto en la enseñanza como en el taller de escultura, no trabajas para que se te reconozca. Trabajas para poder subsistir económicamente, lo único que pides es un poquito de libertad para que el trabajo sea un placer. En el arte lo curioso es que nunca se cumple lo deseas. Siempre está el deseo por alcanzar. Eso es lo que te impele a estar permanentemente trabajando. O sea que si el reconocimiento fuera al trabajo, yo creo que casi todos, seríamos merecedores de premio. La pequeña contradicción es que recuerdas a tus compañeros, a personas que han trabajado en el arte y han desaparecido y no han tenido reconocimiento.

¿De quién se ha acordado?

De Rosa Queralt, de Barcelona, Este año se fue y no tuvo reconocimiento jamás. No lo necesitaba. Yo creo que le molestaba. De Isabel Baquedano, pintora, nacida en Mendavia, este año también nos ha dejado. No ha tenido reconocimientos. Tampoco los esperaba, pero en las contradicciones sí que esperas que alguien te diga: “Hombre, pues no está mal”.

En su caso, además, su figura se suele contextualizar en el entorno artístico, se dice que es un nexo de unión entre Oteiza y la nueva escultura vasca.

Eso lo decís vosotros, los periodistas [risas]. Son inventos para que la cosa funcione. De pronto parece que alumnos de Ángel Bados han sido Txomin Badiola y Pello Irazu. ¡Pero cómo! Pello Irazu cuando llegué a Bilbao era un alumno aventajadísimo. Y Txomin Badiola y Juan Luis Moraza, y Marisa González, fueron para mí un regalo, porque me encontré con personas apasionadas en el arte y grandes trabajadores. O sea, que no admito eso de “nexo”.

Vale, vale.

A ver, soy mayorcito ya, posiblemente con los artistas más jóvenes que he tenido en la facultad y en Arteleku nuestra manera de entender el proyecto de Oteiza nos marcó un poco. Sobre todo en la manera de proceder la escultura. Eso está. En el arte siempre eres compañero del que tienes al lado, tenga veinte años o sea como tú, no hay distinción de edad, porque las tareas están en el mismo punto del enigma y del misterio.

¿Y respecto a uno? El fallo habla de la coherencia de su trayectoria. ¿Si mira para atrás lo ve así?

No tengo ni idea. No tengo distancia. Uno procura ser coherente con su manera de vivir pero ahí ha habido grandes crisis, fortísimas. Una mujer me preguntó qué había pasado para estar tanto tiempo sin exponer. Pues una gran crisis. Una gran crisis que la pasé trabajando. ¿Coherencia? Si asumes todo lo que sucede en esa aventura que siempre es rara, hacia lo desconocido, no es fácil que uno se dé cuenta que es coherente. Quizá desde fuera se vea una persistencia, unas claves, algo que se mantiene, aunque haya cambios. Y los cambios son necesarios porque lo más insoportable es darte cuenta que repites una manera de hacer.

Precisamente en esa exposición con Moisés Pérez de Albéniz, después de una ausencia de 15 años, presentó esculturas hechas con piedras, cartón, alfombras...

...Digamos que materiales imposibles.

¿El arte no tiene límites?

A uno le gustaría cambiar el mundo, pero el mundo le cambia a él, y a la velocidad que va no es fácil mantenerte en tu lugar incólume. Sé que esos materiales son inestables, por lo tanto con dificultad para mantenerse en el tiempo, pero esos materiales más allá de transgredir convenciones me permitían que lo deseado, en tanto que no alcanzado, pudiera acercarse. A la escultura no le importan tus mandatos, ni tus intenciones, tienes que saber estar ahí jugando con el material, con la forma, con la escultura en sí, para que ella se acerque a lo que tú deseas. Tiene que funcionar la escultura. No como representación de tus anhelos, sino como encarnamiento, como presencia de algo que está más allá de lo que quieres decir.

¿Algo poético?

Sí, porque la creación finalmente es un efecto poético.

¿Se acuerda la polémica cuando Pamplona compró su cactus? La de chistes que se hicieron.

Pueden seguir haciendo chistes [risas]. Es legítimo. En esa zona de lo público uno tiene que aceptar todo juicio y consideración. Posiblemente en aquellos años hubo unas piezas con materiales delicados. Aparecieron unos vasos de cristal. Necesité el cactus. En el momento que me dijeron que lo había comprado el Ayuntamiento de Pamplona dije “ay, madre, la que me va a tocar!” [Risas].

¿Cómo ve a las nuevas generaciones a las que da clase?

La universidad está masificada. No es fácil que todos pasen por la manera que tú tienes de enseñar. Hay temperamentos muy diferentes, y hay que respetar. Yo, en tanto que alumno, nunca reconocí a mis profesores su dedicación, porque es propio del joven exigir a sus mayores que entregue todo lo que conoce. El artista joven lo tiene muy complicado, como cualquier profesional o estudiante que salga de la universidad. La dificultad para trabajar es altísima. La competencia también. La aventura del arte es fuerte y hay que acostumbrarse a trabajar a fondo perdido, pero también es cierto que las subvenciones oficiales están al día. Cuando hablamos de cultura hablamos de cultura subvencionada, como toda la sociedad en la que vivimos, ¿no te parece?

Sí, como los coches y tantas otras cosas.

Absoluto. Lo que parecería es que a los trabajadores se les pide la libertad suprema, la transgresión absoluta, pero es que somos ciudadanos. El joven, el apasionado, de alguna manera va a seguir adelante. Estas generaciones últimas son de alto bienestar, eso no me tocó a mí, tendrán que resolverse como puedan, pero lo tienen difícil.

¿Mantiene vínculos con Olazagutía?

No, porque siempre he dicho que yo soy de donde trabajo, porque no hago otra cosa que trabajar. Tengo querencia de paisaje, tengo querencia de aire, y tengo amigos y familiares, pero no me reconozco en un lugar que ha cambiado en lo urbano, que ha cambiado la forma de vida. Nuestras formas de vida están mutando permanentemente.

¿Dónde expondrá la próxima vez?

Mmm... no lo sé. Me cuesta producir, soy lento. Si trabajas y salen cosas es para que luego las veáis. La próxima posiblemente sea en Moisés Pérez de Albéniz, expondré cuando haya unas cuantas piezas. Eso no lo fuerzo.

¿El premio puede cambiar algo?

Voy a procurar que nada.

¿Ni el caché?

¿El caché? [risas]. El arte ha mutado, y se mueve bajo unas coordenadas que no son las del deseo singular de un sujeto u otro. Estoy bien trabajando, haciendo esculturas, espero que no cambie.

CREADOR Y PEDAGOGO

Ángel Bados Iparraguirre (Olazagutía, 1945) ha simultaneado su trayectoria escultórica con su vocación docente en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao. Junto a Txomin Badiola estuvo al frente de los cursos de escultura de Arteleku, por los que pasaron artistas como Itziar Okariz, Jon Mikel Euba, Ana Laura Aláez o Sergio Prego entre otros. Además de Oteiza, entre sus influencias cabe destacar Joseph Beuys, inistiendo en los aspectos procesuales del arte. Su primera exposición individual la realizó en 1975, 'San Fermín. Objeto kistch', en Pamplona. Durante las décadas de los 80 continuará su actividad expositiva en el País Vasco, Navarra, Barcelona y Madrid. Su obra está presente en las colecciones de la Fundación Caixa, MACBA, Fundación Juan March, Museo de Navarra, Museo de Bellas Artes de Álava, Fundación ARCO o el Museo de Bellas Artes de Bilbao, entre otras. Entre sus últimas exposiciones están 'Para ambos lados de la frontera', en la Galería Carreras Mugica de Bilbao (2017) y 'Robando piezas' en la Galería Moisés Pérez de Albéniz de Madrid (2013).

Selección DN+