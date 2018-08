Las navarras Ángela López y Paula Boneta, nominadas a mejores actrices en EE UU

Las adolescentes navarras Ángela López (17 años) y Paula Boneta (15 años) han sido nominadas como mejores actrices jóvenes por su trabajo en el cortometraje 'El hálito de Eir', de Karlos Alastruey. La nominación procede del Action On Film International Film Festival de Las Vegas, Estados Unidos, que se celebra a finales de agosto. Además el festival ha anunciado que otorgará un galardón al cineasta Karlos Alastruey al que ha nombrado 'Artist in Residence' y de quien mostrará una retrospectiva de diversas obras de cine realizadas en los últimos años.

Basque teen actresses @angelalopezya & Paula Boneta nominated as best young actresses in a short for their work in Eir's Breath at @aoffest USA #filmmaking pic.twitter.com/Sf0xpNAzYq