Gari presenta este jueves 'Estutu' en Civican

09/08/2018 a las 06:00

'Estutu' es el nuevo trabajo de Iñaki Igon Garitaonaindia, Gari, el veterano músico afincado en Vitoria, y lo presenta este jueves a las 21.30 horas en el patio de Civican de Pamplona. Gari comenzó su carrera en solitario en 1994, después de la desaparición del grupo 'Hertzainak' al que pertenecía, una banda de las que abanderaron el conocido como rock radical vasco. Aunque en su día a los propios 'Hertzainak' les compararon con los británicos The Police de String y compañía, pero por su sonido más punk y su aproximación al reggae y el ska, 'Hertzainak' estuvieron más cercanos en estética a The Clash que a The Police.



En su carrera en solitario Gari vuelve a los escenarios con 'Estutu', un trabajo publicado el pasado 2017 pero con el que sigue en gira acompañado por el grupo Maldanbera que forman el batería Natxo Beltrán, el teclista Oier Aldekoa y el guitarrista y teclista Miguel Moyano.



El propio Gari ha calificado y declarado a los medios que 'Estutu' es un trabajo discográfico que “reivindica la dignidad del músico y del artista desde lo pequeño. Es un disco de pop contemporáneo y sonido melancólico, aunque también es vitalista y optimista”. Tres años después de Ez da amaiera, Gari ha grabado su nuevo disco en Bilbao y con colaboradores vizcaínos. Marca el regreso del músico gasteiztarra al formato de grupo.



Estutu es un disco de sonoridad austera, sin alardes instrumentales y que juega con las texturas y los ambientes. Ha sido producido por Jon Agirrezabalaga, miembro de 'We Are Standard' y plantea un sonido más alternativo, sencillo e introspectivo. Gari afirma que “el tono melancólico del repertorio no implica tristeza ni rendición alguna. Es un disco optimista y vitalista”. Así lo refleja en temas como Egun on mundo o Berlin. En ésta acaba brindando por la vida, mirando hacia atrás para reconciliarse con su pasado pero encarando con vitalidad y optimismo el futuro.



Su trayectoria y los recuerdos de todos los grandes músicos que le han marcado están ahí y por eso ha comentado a los medios que “treinta años después de tocar con Hertzainak volvimos al mismo local de Berlín. Pasó el tiempo y murió Lou Reed, uno de mis referentes, y también Warhol. Ambos están en la canción, que es como una fiesta sobre el paso del tiempo. Bowie no está, pero sí en otras porque su influencia ha sido espectacular”.

