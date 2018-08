Lazy Daisy Band lleva el 'Napar country' a la Ciudadela

07/08/2018 a las 06:00

La formación navarra Lazy Daisy Band actuará este miércoles a las 21 horas en la Ciudadela de Pamplona dentro del ciclo del Festival de las Murallas. Este grupo acercará al público su concepto musical, que ellos mismos denominan como “Napar country”.



Comenzaron su andadura en 2014 como McGregor & The Rustlers, interpretando un repertorio de clásicos de la música country y el bluegrass. En 2015 grabaron dos singles y dos videoclips titulados 'Worn out shoes' y 'Workin’Man Blues'. Actualmente han evolucionado hacia un sonido más country rock, pero siempre con pinceladas de blues, folk y rockabilly.



En la actualidad, Lazy Daisy Band se encuentra en la preproducción de su primer álbum de canciones propias, que quieren presentar a finales de este año o comienzos de 2019 y cuenta con Axel McGregor, voz, banjo y guitarra; Facu Romero Fafu Charger, guitarra; Alberto Fernández Al Butcher, contrabajo; Rubén Ruiz Pi O’Lee, batería y Mike Richman, guitarra. Hace unos meses presentaron otra grabación titulada 'Some Old Country songs', con versiones de todos esos grandes mitos del country y del bluegrass que les han inspirado en su propuesta de música de raíz americana. Una música que comenzó con un sonido muy acústico pero que fue integrando elementos de blues y rock de acento sureño. El country poco a poco ha ido ganando en Navarra adeptos tanto en intérpretes como en público. El cuarteto Lazy Daisy Band, afincado aquí con tres navarros y dos argentinos en sus filas, demuestra en sus directos una consistencia más que notable defendiendo diferentes palos musicales alrededor del country, porque en su amplísimo repertorio -con auténticos clásicos del género- tiene espacio para el bluegrass, el sonido Nashville, algo de honky tonk, Outlaw, etc., abarcando desde baladas a temas endiabladamente rítmicos. Es muy importante el cuajo que están desarrollando en la parte vocal, sobre todo Axel en la voz principal junto a Facu y Alberto en los coros.



Lazy Daisy es un grupo que por exigencias del propio estilo country trabaja cada vez mejor las armonías vocales como sustento principal de su base melódica. Hacen muy suyas versiones de gigantes como Bill Monroe, John Fogerty, Johnny Cash, Leadbelly, John Greenwood, Dolly Parton, Emmylou Harris y un largo etcétera.

